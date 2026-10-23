La quinta giornata parte con tre anticipi

Ad aprire il turno un doppio appuntamento alle 16. L’Itas Trentino, seconda a 9 punti, ospita l’Olio Pantaleo Fasano (DAZN e Youtube LVF), mentre il Club Italia, quattro tie-break (tre vinti) nelle prime quattro partite, accoglie a Parma la Narconon Volley Melendugno (DAZN). Alle 18, trasferta nella Capitale per la Tenaglia Altino Avastese Volley, ultima, che fa visita alla Ferraro SMI Roma Volley (DAZN).

Domenica alle 16, la capolista solitaria Cbl Costa Volpino affronterà la Panbiscò Leonessa Altamura (DAZN e Youtube LVF), mentre in Sicilia la Sigel Seap Marsala se la vedrà contro la Nuvolì Altafratte Padova, un’altra delle squadre a quota 9 (DAZN). In diretta sia su DAZN che su Youtube LVF le sfide delle 17: il derby tra la Trasporti Bressan Offanengo e la Caldaie Melgari VBC Cremonese e il match tra la Clai Imola Volley e la Wash4Green Monviso Volley.

Con la Bartoccini +energia Perugia a riposo, chiuderanno la giornata in diretta DAZN la Cosedil F3 Motors Akademia Messina e l’Erreci Busto Arsizio. Un punto e zero vittorie in stagione per le siciliane, nove a -3 dalla vetta per le bustocche, reduci dal k.o. contro la capolista della scorsa settimana.

TUTTE LE SFIDE

Sigel Seap Marsala Volley - Nuvolì Altafratte Padova

Dopo i due straordinari successi esterni al tie-break conquistati ad Altamura e Vasto, la Sigel Seap Marsala Volley torna ad abbracciare il proprio pubblico. Domenica, sul parquet del PalaSanCarlo, le biancoazzurre di Coach Dino Guadalupi affronteranno la forte Altafratte Padova di Coach Marco Sinibaldi, compagine veneta reduce dal ko di Perugia e a caccia di riscatto. Per capitan Caserta e compagne si preannuncia un test probante contro un roster di grande qualità. Tuttavia, le lilibetane affrontano la sfida a testa alta e con la mente sgombra, forti di un'impostazione di gioco in costante crescita. L'intensa settimana di allenamenti ha consolidato l'intesa e la tenuta mentale del gruppo. A spingere la Sigel Seap ci sarà la carica travolgente del tifo lilibetano, pronto a trasformare l'impianto di casa in un fortino di passione biancoazzurra.

EX: Giorgia Mazzon a Marsala Volley nel 2020/2021



Gaia Biondi (Sigel Seap Marsala Volley)- « Ci aspettiamo di giocare una bella partita contro una squadra molto forte che vorrà riprendersi dallo scivolone della passata domenica. Il nostro è un bel gruppo coeso e si sta vedendo in campo, abbiamo lavorato al meglio tutta la settimana preparando nel miglior modo possibile questa partita che non vediamo l'ora di giocare ».

Marco Sinibaldi (Allenatore Nuvolì Altafratte Padova)- « Domenica troveremo una Sigel Seap molto carica, arriva da due vittorie ottenute entrambe recuperando uno svantaggio iniziale e questo porta consapevolezza. E’ una squadra tenace, che difende molto, con una fase break molto positiva, in più sarà supportata da un pubblico caldo. Noi dovremo tenere sempre molto alta l’attenzione, scegliere i colpi migliori azione dopo azione e non lasciarci abbattere dalle loro difese che saranno molte. Mi aspetto una gara lunga ».

C.B.L. Costa Volpino - Panbiscò Leonessa Altamura

Impegno casalingo per la Pallavolo CBL che, dopo aver conquistato la vetta solitaria, vuole mantenerla. Contro Altamura le sebine inseguono la quinta vittoria consecutiva, contando anche sull’apporto in fase realizzativa della ex di turno Monica Krasteva. Tra le ospiti, che invece devono rialzarsi dopo 3 ko consecutivi, la ex di giornata è Emanuela Agbortabi.

EX: Monika Krasteva a Altamura Leonessa Volley nel 2025/2026; Emanuela Agbortabi a Costa Volpino nel 2023/2024



Carolina Fumagalli (C.B.L. Costa Volpino)- « Ci prepariamo ad affrontare Altamura nella sfida casalinga di domenica. Guardare la classifica oggi può essere fuorviante: essere al primo posto fa sicuramente molto piacere, ma siamo ancora nelle primissime battute della stagione e i valori in campo si stanno ancora assestando; per questo la classifica va interpretata con equilibrio. Ci serviranno per questa gara: determinazione, umiltà e il supporto dei nostri tifosi al Pala CBL per conquistare un altro risultato positivo ».

Ester Serafini (Panbiscò Leonessa Altamura)- « Domenica ci aspetta una partita sicuramente impegnativa contro una squadra di grande valore come Costa Volpino. Sappiamo che serviranno tanta attenzione e determinazione per affrontare al meglio questa sfida, ma da parte nostra c’è tanta voglia di scendere in campo e di riscattarci ».

Cosedil F3 Motors Akademia Messina - Erreci Busto Arsizio

Secondo impegno casalingo per la Cosedil F3 Motors Akademia Messina. Nel posticipo di mercoledì 28 ottobre, le SuperGirls di Coach Barbieri ospiteranno la Erreci Busto Arsizio. La gara, che si disputerà al “PalaRescifina” alle ore 20.30, sarà valida per la quinta giornata della Regular Season del campionato di Serie A2 Fineco. Messina resta ancorata alla penultima posizione della classifica con un solo punto. Nelle prime quattro partite, infatti, la formazione siciliana non è ancora riuscita a festeggiare una vittoria. Fa eccezione l’esordio casalingo contro il Club Italia, che ha visto Rolando e compagne lottare fino al tie-break, poi perso. Le messinesi hanno quindi ceduto in trasferta contro Roma, Costa Volpino e Trento. La squadra, però, cresce partita dopo partita. In più di un’occasione le SuperGirls hanno condotto con vantaggi importanti alcuni parziali, salvo poi smarrire lucidità e commettere errori nei momenti meno opportuni, concedendo alle avversarie di rientrare. È soprattutto nel punto a punto che Messina fatica a trovare la necessaria concretezza, lasciandosi sfuggire occasioni importanti per conquistare i set.È un copione già visto, soprattutto nelle ultime due gare contro Costa Volpino e Trento. Nonostante ciò, questa è una Messina che vuole alzare la voce, che vuole dimostrare di esserci e che vuole risollevarsi. Per farlo dovrà superare un ostacolo; non uno qualsiasi, ma uno di quelli che sembrano ardui, capaci di farti inciampare nella maggior parte dei casi, ma che, a guardarli bene, non sono poi così insormontabili. Basta crederci. Insieme. L’ostacolo ha un nome: Erreci Busto Arsizio. Nell'ultimo impegno, le bustocche hanno affrontato le Foxes della CBL Costa Volpino. Alla “Soevis Arena” di Castellanza le ospiti hanno avuto la meglio battendo per 3-1 le padrone di casa (25-20, 30-28, 23-25, 25-17). Per Cagnin e compagne è stata la prima sconfitta stagionale, lasciando così Costa Volpino in vetta a 12 punti – complice anche la sconfitta di Padova contro Perugia .

PRECEDENTI: 9 (6 successi Erreci Busto Arsizio, 3 successi Cosedil F3 Motors Akademia Messina)

EX: Nessuno



Elena Rolando (Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Affronteremo una squadra molto attrezzata, che ha già dimostrato di essere di altissimo livello grazie a individualità forti e complete. Noi, però, dobbiamo concentrarci soprattutto su noi stesse, ritrovando fiducia e il nostro ritmo di gioco, più che guardare alle avversarie. Non abbiamo nulla da perdere: dovremo partire dal nostro gioco, cercando di aggredirle fin da subito e mettendole il più possibile sotto pressione ».

Michele Marchiaro (Allenatore Erreci Busto Arsizio)- « Il campo di Messina in questi anni si è sempre dimostrato un contesto di grandi sfide. Ed è quello che ci prepariamo ad affrontare Dovremo giocare una buona pallavolo. Entriamo nel vivo del campionato dove diventa importante trovare continuità ed equilibrio sia nella fase cambio palla che nella fase break ».

Club Italia - Narconon Volley Melendugno

Dopo tre vittorie consecutive, il Club Italia torna al PalaRaschi di Parma per affrontare la Narconon Volley Melendugno, sabato 24 ottobre, alle ore 16, nella quinta giornata di LVF A2 Fineco. Le ragazze di Juan Cichello, a quota 7 punti in classifica, arrivano dal successo al tie-break contro Fasano, il quarto consecutivo disputato dalle ragazze del progetto federale in questo avvio di stagione. Melendugno, reduce dal 3-0 contro Imola, conta tra le proprie fila anche l’ex Club Italia Aurora Micheletti. I numeri confermano il buon avvio del progetto federale: Club Italia è primo per muri di squadra (54) e punti realizzati (320), secondo per ace (20). Spiccano Ludovica Tosini, terza nella classifica delle migliori realizzatrici con 78 punti, e Letizia Feriozzi, prima per muri individuali (13). Tosini e Stella Cornelli figurano inoltre nella Top Ten delle migliori ricevitrici del campionato.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Club Italia, 1 successo Narconon Volley Melendugno)

EX: Aurora Micheletti a Club Italia nel 2021/2022, 2022/2023



Stella Cornelli (Club Italia)- « È stata una settimana molto intensa, in cui abbiamo lavorato con grande concentrazione soprattutto sui piccoli dettagli. Come sempre, ci siamo focalizzate sugli aspetti che possiamo migliorare e, in particolare, sulla correlazione muro-difesa, perché abbiamo capito quanto la fase difensiva possa avere un ruolo fondamentale in questa stagione. Contro Melendugno ci aspetta una sfida impegnativa, contro una squadra tosta. Da parte nostra dovremo riuscire a mantenere alta l’attenzione per tutta la partita, cercando di evitare quei cali mentali che a volte ci capitano. Siamo molto motivate e tornare al PalaRaschi sarà bellissimo. Vogliamo però vivere questa partita con un po’ meno agitazione rispetto all’esordio contro Trento, pur sapendo che per noi giocare lì porterà sempre con sé una grande emozione ».

Aurora Micheletti (Narconon Volley Melendugno)- « Sicuramente fa piacere rivedere delle ragazze con cui ho condiviso quell'esperienza, ma sarà pur sempre una partita e, quindi, noi saremo tutte pronte per lottare su ogni pallone, per conquistare ogni punto. Il Club Italia ha avuto un buon inizio, con partite tutte combattute al tie-break e reduce da tre vittorie consecutive. È una squadra con grandi altezze, sia a muro che sui colpi d'attacco: dovremo essere brave noi a gestire i nostri punti di forza e a trovare la chiave per portare la partita dalla nostra parte ».

Ferraro SMI Roma Volley - Tenaglia Altino Avastese Volley

Dopo la trasferta vincente di Altamura, la Ferraro SMI Roma Volley torna a giocare davanti al proprio pubblico. Sabato 24 ottobre, alle ore 18:00, al Palazzetto dello Sport di piazza Apollodoro (conosciuto da molti anche come PalaTiziano), le Wolves riceveranno la Tenaglia Altino Avastese Volley in una sfida importante per dare continuità al proprio percorso in campionato. Tra le mura amiche le capitoline, che con sei punti in quattro gare occupano il settimo posto in classifica, hanno già esultato al debutto stagionale in Serie A2 Femminile contro Messina, prima di cedere alla capolista Costa Volpino. Sebbene ancora senza Escamilla le giallorosse, che hanno affrontato l’ultimo turno con Török e Polesello pienamente a disposizione di coach Di Peco, hanno dato importanti segnali di una migliore amalgama e di maggiori soluzioni nelle rotazioni del sestetto in campo. Più complicato l’inizio della regular season per la compagine abruzzese, che arriva nella Capitale in cerca di rivalsa dopo la rimonta subita domenica scorsa per mano di Marsala al tie-break (da 2-0 a 2-3). Tante le ex dell’incontro: da Polesello in casa giallorossa a Provaroni e Ferrara tra le frentane, la cui guida tecnica da quest’anno è affidata a coach Tortorici, che ha ricoperto il ruolo di secondo allenatore delle giallorosse per tre stagioni a partire dal 2022. In occasione della campagna di sensibilizzazione Ottobre Rosa, prima e durante la gara, sarà presente un desk informativo sulla prevenzione al femminile in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

EX: Giulia Polesello a Altino Volley nel 2025/2026; Martina Ferrara a Roma Volley nel 2023/2024; Claudia Provaroni a Roma Volley nel 2024/2025 - Allenatori: Gabriele Tortorici a Roma Volley nel 2023/2024, 2024/2025



Kata Török (Ferraro SMI Roma Volley)- « Conosciamo già le nostre avversarie dopo aver giocato contro di loro durante la preparazione estiva, ma sappiamo bene che questa volta sarà diverso. In campionato ogni sfida è difficile e non bisogna lasciare niente al caso. Giochiamo in casa e quindi mi aspetto una bella atmosfera grazie al sostegno dei nostri tifosi. Faremo il massimo per conquistare la vittoria ».

Sara Stival (Tenaglia Altino Avastese Volley)- « Dopo aver analizzato la partita di Marsala con lo staff, abbiamo notato che in alcuni momenti dei set abbiamo avuto dei blackout dai quali non siamo riuscite a uscire. È stata comunque una partita combattuta fino alla fine, per cui vogliamo ripartire subito con il giusto atteggiamento, più consapevoli delle nostre qualità e di ciò che possiamo fare. È stato sicuramente un inizio di campionato non semplice per noi, ma ogni giorno, in allenamento, stiamo lavorando per trovare la nostra identità di squadra. Sabato ci aspetta una trasferta impegnativa. Conosciamo il valore delle nostre avversarie, ma affronteremo la partita con tanta voglia di riscattarci e di dimostrare anche noi il nostro valore. In questa settimana ci stiamo concentrando soprattutto su noi stesse, lavorando sugli aspetti che possiamo migliorare per costruire le nostre certezze e acquisire sempre più fiducia nei nostri mezzi. Sono convinta che questo percorso, passo dopo passo, con pazienza e compattezza, ci porterà a fare belle cose ».

Trasporti Bressan Offanengo - Caldaie Melgari VBC Cremonese

E' tempo di derby provinciale al PalaCoim di Offanengo, dove domenica alle 17 la Trasporti Bressan sfiderà la Caldaie Melgari VBC Cremonese nella quinta giornata d'andata di A2 femminile. Le ospiti (3 punti) sono reduci dal turno di riposo, mentre Offanengo (4 punti) arriva dal semaforo rosso di Villafranca Piemonte contro Monviso (3-0). I precedenti, con la Vbc in "versione-Casalmaggiore" prima dei cambiamenti societari della scorsa estate, sorridono tutti alle ospiti (0 a 4). Due le ex, una per parte: sul versante neroverde, la schiacciatrice Chiara Costagli è reduce dal biennio a Casalmaggiore dove ha ricoperto anche i gradi di capitano. Per contro, la centrale della VBC Sara Tajè ha giocato a Offanengo nella stagione 2023/2024.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Caldaie Melgari VBC Cremonese)

EX: Chiara Costagli a Casalmaggiore nel 2024/2025, 2025/2026; Sara Tajè a Offanengo Volley nel 2023/2024 - Allenatori: Marco Bolzoni a Casalmaggiore nel 2020/2021



Emanuele Aime (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Mi aspetto una sfida dove entrambe le squadre vorranno vincere la partita, un match da coltello tra i denti dove affronteremo una VBC che fa dell'esperienza il proprio punto di forza. A livello tattico, saranno due squadre che dovranno giocare a viso aperto. Noi cercheremo di difendere tutto, mentre loro proveranno a metterci in difficoltà puntando molto sul servizio. Per quanto ci riguarda, ripartiamo da quanto di positivo fatto nelle prime quattro gare, contro Monviso resta pur sempre una sconfitta, siamo qui per conquistare più punti possibili e ovviamente più match possibili. Ci sono tante cose positive, ne abbiamo parlato in settimana con le ragazze, ne sono consapevoli e siamo pronti ».

Alessia Populini (Caldaie Melgari VBC Cremonese)- « Arriviamo da una partita persa 3-0, che sicuramente ci ha fatto male, ma che allo stesso tempo ci ha rese consapevoli di ciò su cui dobbiamo lavorare e di quanto dobbiamo ancora spingere. In questo momento descriverei la squadra come un gruppo con tanta voglia di fare e di riscattarsi. Abbiamo avuto un turno di riposo che ci ha permesso di staccare, un aspetto fondamentale, dal mio punto di vista, sia mentalmente sia fisicamente. Nonostante l’ultima partita, infatti, una cosa è certa: in palestra lavoriamo tanto e con grande impegno, sempre con l’obiettivo di crescere. Da capitano, penso che questa squadra abbia bisogno di tempo, perché è un gruppo nuovo, composto da persone diverse che devono imparare a unirsi e ad aiutarsi a vicenda. Con il tempo, queste diversità possono trasformarsi in una grande forza e portarci a diventare qualcosa di importante, ma solo se ci mettiamo la giusta consapevolezza e tanta forza di volontà. Ci aspetta una partita importante contro Offanengo, sia per i nostri tifosi e per la società, sia per noi, perché rappresenta un’occasione di riscatto dopo l’ultima gara, nella quale non siamo riuscite a esprimere il nostro miglior gioco. Dall’altra parte troveremo individualità importanti, un sistema difensivo solido e una squadra che spinge nel fondamentale della battuta. Dovremo essere brave ad avere pazienza e a far emergere tutte le nostre qualità, sia come squadra sia a livello individuale, in una partita che non sarà affatto semplice. Invito quindi tutti i nostri tifosi a venire a vedere la partita e a sostenerci. Il loro supporto è davvero importante, soprattutto in una sfida sentita come un derby. Abbiamo bisogno di loro e speriamo di vederli numerosi sugli spalti! ».

Itas Trentino - Olio Pantaleo Volley Fasano

Dopo il prezioso successo ottenuto domenica scorsa con Messina, sarà nuovamente il Sanbàpolis il teatro della quinta giornata di Regular Season: nell’anticipo in programma sabato 24 ottobre le gialloblù di coach Beltrami, salite al secondo posto in classifica a quota 9 punti, ospiteranno alle 16 l’Olio Pantaleo Fasano, formazione pugliese che giunge a Trento in cerca di riscatto dopo due ko consecutivi al tie break. Settimana positiva in casa trentina. Alcune atlete hanno superato i lievi attacchi influenzali accusati nei giorni scorsi e anche l’opposta slovena Polona Frelih ha ricominciato ad allenarsi con la squadra dopo l’infortunio al polpaccio che l’ha costretta ai box nelle ultime due uscite. A metà settimana si è aggregata al gruppo anche Silvia Fondriest, tornata a vestire la maglia gialloblù dopo tre anni di inattività: sabato la numero 6 di Trento andrà a referto. Gli unici due precedenti in gare ufficiali si riferiscono alla Pool Promozione della scorsa stagione: bilancio in perfetta parità con il fattore campo sempre decisivo (3-1 in Puglia, 3-1 al Sanbàpois). Non sono presenti ex all’interno dei due roster ma tra le fila delle pugliesi milita un’atleta trentina, la schiacciatrice Katarina Bulovic, cresciuta nell’Ata Trento. Diretta streaming gratuita su DAZN (richiesta la registrazione) e sul canale Youtube della Lega Pallavolo Femminile.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Olio Pantaleo Volley Fasano, 1 successo Itas Trentino)

EX: Nessuno

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Andremo ad incontrare una squadra ben costruita e ben organizzata, con un roster importante e soprattutto molto profondo. Korhonen e Salinas lo scorso anno hanno saputo crearci non pochi problemi, ma in generale Fasano ha un ritmo e un’organizzazione di gioco di buonissimo livello e non è una squadra semplice da affrontare. Noi dobbiamo proseguire il nostro percorso: non dobbiamo assolutamente aspettarci una gara semplice ma dovremo essere pronti ad affrontare e interpretare al meglio ciò che succederà durante la partita, come abbiamo saputo fare nel match con Messina. In settimana siamo tornati ad allenarci a pieno regime dopo aver fatto i conti con qualche malanno di stagione e anche Frelih è sulla via del completo recupero e tornerà a disposizione ».

Paolo Totero (Allenatore Olio Pantaleo Volley Fasano)- « La Itas Trentino è una formazione ben costruita e quindi molto impegnativa da affrontare. Roster che gioca bene e che in casa loro è molto difficile da affrontare. Noi in questo momento ci stiamo concentrando nello sviluppo del nostro gioco e nell’affinare le nostre dinamiche e siamo consapevoli che affrontiamo un avversario molto competitivo dove serve la massima concentrazione. Loro sono un gruppo ben mixato tra gioventù ed esperienza e sanno come affrontare le situazioni difficili. Le mie ragazze continuano a lavorare tanto e bene e quindi sono sicuro che riusciremo a tirare fuori una bella prestazione ».

Clai Imola Volley - Wash4Green Monviso Volley

La Clai Imola ospita domenica al palaRuggi (ore 17) la Wash4Green Monviso Volley. Le ospiti nei pronostici sono date tra le favorite alla promozione in A1. Le due squadre si sono incontrate durante il pre campionato: la partita si è conclusa con la vittoria delle piemontesi per 3-0 (15, 22, 16). Un risultato netto per la squadra allenata da Andrea Giovi che è reduce dalla vittoria con Offanengo sempre per 3-0 (25-19, 25-14. 28-26). La Clai invece arriva da due sconfitte consecutive contro squadre pugliesi (Fasano 1-3 in casa, Melendugno 3-0 in trasferta) ed è alla ricerca di un risultato di prestigio contro una big della categoria. Non ci sono precedenti tra le due società ma il sodalizio di Pinerolo in passato ha già giocato al palasport imolese: si deve risalire alla stagione 1990/1991 in A2, quando l’allora Galup sfidò un'altra società di Imola, la Sagis.

EX: Nessuno



Serena Ortolani (Clai Imola Volley)- « Arrivando da tre sconfitte, sicuramente abbiamo voglia di rifarci e di riscattarci, anche se sappiamo che contro Monviso è difficilissimo perché sono una squadra costruita per fare molto bene. Noi però non dobbiamo guardare a questo, dobbiamo pensare più a noi, focalizzarci sulle cose che dobbiamo migliorare, soprattutto stabilizzare un po' il nostro gioco. Abbiamo bisogno di ritrovare fiducia e sicurezza e queste, secondo me, sono le cose fondamentali che partita dopo partita dobbiamo mettere un po' in saccoccia. Poi quello che verrà verrà, nella pallavolo non si sa mai ».

Aurora Pistolesi (Wash4Green Monviso Volley)- « Sicuramente domenica sarà una partita difficile perché loro sono una squadra solida che lavora bene sotto vari aspetti. Noi questa settimana ci siamo concentrate sulle cose da migliorare ma anche sui meccanismi che hanno funzionato bene domenica scorsa. Veniamo da una vittoria e quindi siamo cariche e speriamo di ripeterci. Sicuramente cercheremo di esprimere il nostro miglior gioco ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA DI ANDATA LVF A2 FINECO



Sabato 24 ottobre 2026, ore 16.00

Club Italia - Narconon Volley Melendugno Arbitri: Lorenzin Ruggero, Bosica Gianclaudio

Itas Trentino - Olio Pantaleo Volley Fasano Arbitri: Bonzanni Andrea, Selmi Matteo

Sabato 24 ottobre 2026, ore 18.00

Ferraro SMI Roma Volley - Tenaglia Altino Avastese Volley Arbitri: Pasquali Fabio, Viterbo Dalila

Domenica 25 ottobre 2026, ore 16.00

Sigel Seap Marsala Volley - Nuvolì Altafratte Padova Arbitri: Mancuso Alberto, De Luca Lorenzo

C.B.L. Costa Volpino - Panbiscò Leonessa Altamura Arbitri: Aleo Andrea Michele, Fontini Simone

Domenica 25 ottobre 2026, ore 17.00

Trasporti Bressan Offanengo - Caldaie Melgari VBC Cremonese Arbitri: Ghirardini Fabrizio, Laghi Marco



Clai Imola Volley - Wash4Green Monviso Volley Arbitri: D'Argenio Alessandro, Galteri Andrea

Mercoledì: 28 ottobre 2026, ore 20.30

Cosedil F3 Motors Akademia Messina - Erreci Busto Arsizio

Riposa: Bartoccini +energia Perugia



LA CLASSIFICA

C.B.L. Costa Volpino 12, Bartoccini +energia Perugia 9, Nuvolì Altafratte Padova 9, Itas Trentino 9, Erreci Busto Arsizio 9, Club Italia 7, Wash4Green Monviso Volley 6, Ferraro SMI Roma Volley 6, Olio Pantaleo Volley Fasano 5, Sigel Seap Marsala Volley 4, Trasporti Bressan Offanengo 4, Narconon Volley Melendugno 4, Panbiscò Leonessa Altamura 4, Caldaie Melgari VBC Cremonese 3, Clai Imola Volley 3, Cosedil F3 Motors Akademia Messina 1, Tenaglia Altino Avastese Volley 1.