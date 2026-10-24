Milano non perde un colpo, travolta la UYBA

ROMA- Se la Numia Milano cercava conferme le ha trovate tutte nell'anticipo della quinta giornata che la opponeva alla Laica Cioccolato UYBA. La squadra di Blengini ha centrato il quinto successo di fila che le vale il primato a punteggio pieno, imponendosi per 3-0 (25-20; 25-22; 25-15), ma ha dato soprattutto un'altra grande prova di forza.

Ancora una volta capitan Egonu è protagonista in attacco con 25 punti, mentre Piva (10 punti) e Danesi (11 punti con 5 muri) raggiungono la doppia cifra. Solidità e continuità, in una prestazione corale che permette alla Numia di chiudere con 13 block totali. Da sottolineare l’impatto di Sato, determinante nel secondo set con un grande turno al servizio, che consente a Milano di rimontare e sorpassare le avversarie in una fase delicata del match. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 1 novembre all’Opiquad Arena, quando Bosio e compagne affronteranno la Omag Consolini Volley 1907.

Per la sfida contro Busto Arsizio, coach Blengini conferma il sestetto titolare delle ultime uscite, con Bosio in regia ed Egonu opposta, Piva e Lanier in posto quattro, Danesi e Kurtagić al centro e Fersino nel ruolo di libero. La Numia parte con grande intensità, la formazione di Barbolini prova a restare in scia ma Milano cresce in attacco e trova in Egonu un riferimento costante: la sua parallela vale il 13-8. A fare la differenza è anche – ancora una volta – il turno al servizio di Bosio, che contribuisce a scavare un solco importante nell’economia del set. Le ospiti provano a rifarsi sotto nel finale, ma la Numia mantiene il controllo e chiude con Sato, che trova le mani del muro avversario per il 25-20.

Nella seconda frazione, Vero Volley è costretta a inseguire una UYBA più incisiva in avvio, che allunga fino al 9-13. Egonu firma il sorpasso con una grande diagonale sul 15-14 poi la svolta arriva con Sato, protagonista al servizio con turno devastante, arricchito dall’ace per il 19-14 che permette alle meneghine di prendere margine. Capitan Egonu chiude sul 25-22, assicurando a Milano anche il secondo parziale.

Nel terzo set, la formazione di Blengini riparte con lo stesso ritmo, decisa a chiudere la pratica. Il muro di casa diventa ancora una volta protagonista: tre block consecutivi siglano lo strappo per il 10-3. Egonu raggiunge quota 25 punti sul 21-13, mentre a mettere il sigillo sulla gara è Sato, che con il muro del 25-15 corona una grande prova personale e di squadra. La Numia Vero Volley Milano conquista così la quinta vittoria in altrettante gare e guadagna la vetta della classifica in solitaria a punteggio pieno.

I protagonisti

Rebecca Piva (Numia Vero Volley Milano)- « Siamo molto contente di questo inizio di campionato. Stiamo lavorando tanto e sodo, e penso che i risultati si vedano in campo. Anche oggi è stata una gran bella partita, che sapevamo non sarebbe stata facile dato che la UYBA è sempre una squadra insidiosa, ma noi siamo state brave a imporre la nostra qualità dall’inizio. Il gruppo è in crescita, cerchiamo di riportare in partita quello che proviamo durante la settimana, siamo sulla strada giusta ».

Enrico Barbolini (Laica Cioccolato Uyba)- « E' stata ovviamente una partita dura e difficile, però ci dà anche spunti importanti perché abbiamo provato a fare delle cose un po' diverse, tentando di alzare la qualità del lavoro. Abbiamo sfruttato più del solito il nostro roster, dando un po' di esperienza di campo a chi ne aveva poca e anche a chi non ne aveva. Onore a Milano ma un grosso applauso anche a noi perché abbiamo provato a fare quello che avevamo preparato e forse anche qualcosa in più. Non è pensabile che ci riesca subito tutto ma prendiamo ciò che di positivo abbiamo fatto stasera ».

Il tabellino

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – LAICA CIOCCOLATO UYBA 3-0 (25-20; 25-22; 25-15)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Bosio 1, Lanier 1, Danesi 11, Egonu 25, Piva 10, Kurtagic 4, Fersino (L), Gennari, Tapia, Sato 7, Vazquez. N.e.: Dautova, Sartori, Di Napoli (L). All: Blengini.

LAICA CIOCCOLATO UYBA: Munarini 6, Seki, Battista 11, Torcolacci 5, Wada 3, Grozer 8, Pelloni (L), Otomo 5, Spaziano, Parlangeli, Monaco, Malual 5. N.e.: Martinez Vela, Marchesini All: Barbolini.

Numia Vero Volley Milano: battute vincenti 4, battute sbagliate 6, muri 13, errori 14, attacco 36%

Laica Cioccolato Uyba: battute vincenti 1, battute sbagliate 7, muri 9, errori 16, attacco 28%

MVP: Yoshino Sato (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 3681