Imperiosa rimonta di Offanengo contro Roma

Per la Trasporti Bressan Offanengo, si tratta della la quarta vittoria stagionale, tutte centrate al quinto set, dopo quelle contro Fasano, Melendugno e Caldaie Melgari VBC Cremonese oggi ko è finita Roma. Per le neroverdi di coach Emanuele Aime, l’affermazione odierna permette di tornare a muovere la classifica, con Offanengo che sale a quota 8, iniziando al meglio il tris di impegni ravvicinati.

A rendere ancora piu entusiasmante il pomeriggio di festa, la grande rimonta messa in atto da Offanengo, sotto 2-0 e poi capace di risalire la corrente, fino alle emozionio del tie break, dove le padrone di casa l’hanno spuntata 16-14 per la gioia di un PalaCoim “bollente”, con il tifo che ha aiutato la squadra di Aime a credere nell’impresa.

Mvp di giornata, il capitano della Trasporti Bressan Veronica Taborelli, autrice di 34 punti e trascinatrice delle neroverdi (premiata dal sindaco di Offanengo Gianni Rossoni), in doppia cifra anche con le schiacciatrici Arianna Visentin (14 punti) e Chiara Costagli (12), subentrata dalla panchina.

Una classica partita dai due volti, con Roma padrona del campo entrata in campo con decisione al servizio, dove invece Offanengo faticava per il 16-25 ospite. Un po’ più di equilibrio c’è stato nel secondo parziale (12-14) prima del lungo break capitolino che ha portato fino al 15-25 e al 2-0 ospite.

Ancora una volta, messa alle corde la Trasporti Bressan ha saputo mostrare carattere, reagendo in unt erzo set perfetto guidato dall’attacco (56%) con il trio laterale Taborelli-Costagli-Visentin sugli scudi: 25-16 e match riaperto. Offanengo ora ci crede e prosegue con l’onda lunga del quarto set, vinto 25-19 portando la contesa al tie break. Infine, il quinto set equilibrato, con emozioni finali: neroverdi avanti 13-11, Roma subito in aggancio, poi decide la palla out di Perovic (16-14).

Per la Trasporti Bressan, all’orizzonte c’è la trasferta di mercoledì alle 20,30 a Costa Volpino contro la Cbl nel turno infrasettimanale, mentre domenica alle 17 si tornerà al PalaCoim per affrontare l’Erreci Busto Arsizio. Un trittico di fuoco, dunque, per le neroverdi che saranno chiamate a sfidare le attuali prime due forze del campionato.

I protagonisti

Emanuele Aime (Trasporti Bressan Offanengo)- « Bella partita per quanto riguarda il risultato, abbiamo di fatto iniziato a giocare dal terzo set e non dall'inizio, ma ci sta, è stata una settimana un po' travagliata, va bene così. Quando abbiamo iniziato ad attaccare efficacemente, abbiamo messo in difficoltà Roma. Complimenti alle ragazze e allo staff, è una vittoria che ci voleva dopo la sconfitta contro Marsala ».

Giorgia Zannoni (Ferraro SMI Roma Volley)- « Siamo molto rammaricate per non essere riuscite a portare a casa la vittoria perché avevamo iniziato benissimo, ma purtroppo non siamo state in grado di chiudere subito la partita e per la seconda volta consecutiva abbiamo perso al tie-break ».

Il tabellino

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO – FERRARO SMI ROMA VOLLEY 3-2 (16-25 15-25 25-16 25-19 16-14) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Visentin 14, Campagnolo 5, Magnabosco 1, Joly 3, Martinelli 9, Taborelli 34, Feduzzi (L), Costagli 12, Resmini 2, Pedrolli 1, Riccardi, Cakovic. All. Aime.

FERRARO SMI ROMA VOLLEY: Turla’ 3, Bosso 17, Biesso 10, Perovic 18, Torok 6, Polesello 12, Zannoni (L), Baratella, Pecorari. Non entrate: Martinelli. All. Di Peco.

ARBITRI: Sabia, Cervellati.

Durata set: 21′, 25′, 25′, 29′, 20′; Tot: 120′. MVP: Taborelli.

BATTUTE: Trasporti Bressan Offanengo 5 ace, 17 err; Ferraro Smi Roma Volley 3 ace, 7 err.

ATTACCHI: Trasporti Bressan Offanengo 65 vinc, 9 err; Ferraro Smi Roma Volley 54 vinc, 8 err.

MURI: Trasporti Bressan Offanengo 11 vinc; Ferraro Smi Roma Volley 9 vinc.

MVP: Veronica Taborelli (Trasporti Bressan Offanengo)