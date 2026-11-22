Confermate le prime due posizioni, ma anche qualche caduta inaspettata. Successo importante della Bartoccini +energia Perugia, che rinforza la vetta superando 3-1 un’ostica Olio Pantaleo Fasano (25-17, 25-21, 14-25, 25-16). Korhonen mette in difficoltà le padrone di casa con i suoi 17 punti, ma dall’altro lato del campo Nicolini gestisce ottimamente le sue compagne: 14 punti per Grosse Scharmann, 12 per Michieletto, 11 per capitan Fiesoli e 10 per l’MVP, da subentrata, per Ornoch.

Bella figura della Cosedil F3 Motors Akademia Messina ma, al Pala Bus Company, la Wash4Green Monviso Volley infila la settima vittoria consecutiva con un duro 3-0 (25-23, 25-22, 25-21) confermando la seconda posizione. Le siciliane tentano di mettere il bastone tra le ruote alle pinelle con una concreta Quero (12 punti con il 50% e 3 muri), ma le ragazze di coach Giovi fanno male sia al centro, con 22 punti della coppia Farina-Parini, che con la top scorer Pistolesi (16) e l’MVP Cicogna (13, 43% in attacco).

Perdono invece punti la Cbl Costa Volpino e la Erreci Busto Arsizio. Ennesima partita infinita con protagonista la Trasporti Bressan Offanengo ma, alla fine, sono le bustocche a festeggiare al tie-break (26-24, 32-30, 16-25, 29-31, 10-15). Le neroverdi si dimostrano avversario complicatissimo da affrontare, ma le bustocche tirano fuori orgoglio ed energie insperate nel determinante quinto set. Partita che si racconta da sola: tre set terminati ai vantaggi, 15 muri per squadra (10 delle centrali di casa, 12 di quelle ospiti), due giocatrici oltre i venti punti come Taborelli (top scorer con 29) e Brancher (21). Il premio di migliore in campo lo prende però Scognamillo, 75% di efficienza in ricezione e ovunque in difesa.

Caduta invece pesante delle orobiche sul campo della Clai Imola Volley, vincente in quattro set (23-25, 25-13, 25-22, 25-23). Una gara decisamente combattuta al PalaRuggi, che le romagnole riescono a conquistare grazie a due fattori: la vena realizzativa di una Zolota, top scorer con 24 punti e solidissima in ricezione con il 71% di efficienza, e la presenza dell’MVP Bergese, autrice di 8 dei 18 muri delle padrone di casa per 15 punti totali. Tolto il primo set, Costa Volpino commette 8 errori in più delle avversarie e chiude al 7% di efficienza di squadra.

Vittoria di peso della Ferraro SMI Roma Volley, che rifila un autorevole 3-0 al Club Italia (25-19, 25-21, 25-14). La precisa regia dell’MVP Turlà innesca alla perfezione le attaccanti giallorosse, che non lasciano scampo alle avversarie. Top scorer Perovic con 16 punti, un punto in più di Bosso, ma chiudono in doppia cifra anche Torok (11) e Martinelli (10).

Gran colpo della Sigel Seap Marsala che, davanti al proprio pubblico, si impone in quattro set contro l’Itas Trentino (23-25, 25-21, 25-19, 25-23). Dopo aver concesso la prima frazione alle ospiti, le siciliane di coach Guadalupi escono bene alla distanza. Altra regista migliore in campo, Allasia, che varia benissimo il gioco tra la top scorer Asonja, entrata nel secondo set e autrice di 19 punti, le laterali Bole (17) e Sassolini (14), e la centrale Caserta (15 con il 70%).

Tre punti pesantissimi in coda per la Narconon Volley Melendugno, che vince 3-0 contro la Caldaie Melgari VBC Cremonese (25-21, 25-20, 25-16). Mattatrici della serata le due schiacciatrici Lijewska, 18 punti, e Perfetto, 17, che si destreggiano anche in ricezione chiudendo con oltre il 40% di efficienza. Premio di MVP per la libero Morandini, 77% in ricezione e presenza costante in difesa.

TUTTE LE SFIDE

Sigel Seap Marsala Volley - Itas Trentino

La Sigel Marsala conquista in rimonta una vittoria pesante e di gran prestigio contro l’Itas Trentino dimostrando di attraversare un grande momento di forma. Orfana di Sismondi e Fondriest, la formazione ospite era stata abile ad aggiudicarsi in rimonta la prima frazione, ma dal secondo set in avanti non è riuscita a trovare le giuste contromisure per mettere in difficoltà la squadra siciliana, che ha cambiato marcia soprattutto grazie all’ingresso in posto 2 di Asonja, top scorer della gara con 19 palloni a terra e il 56% a rete. Molto bene anche le laterali Sassolini e Bole e la centrale Caserta, oltre alla regista Allasia, premiata come mvp della sfida. Nella metà campo trentina Beltrami ha provato a mischiare ripetutamente le carte, ottenendo buone risposte nel primo set da Ristori Tomberli e nella seconda parte di gara da Galbero. In doppia cifra, con 12 punti, Frelih e Susio.

Beltrami deve rinunciare alle infortunate Sismondi e Fondriest, ma ritrova Bovolenta, schierata al centro della rete in diagonale a Iob. Resto del sestetto tradizionale con Monza al palleggio, Frelih opposto, Susio e Pamio in banda e Laporta libero. Marsala risponde con Allasia al palleggio, Nonnati opposto, Bole e Sassolini schiacciatrici, Biondi e Caserta al centro, Cicola libero.

Partenza decisamente contratta di Trento che soffre i turni al servizio di Sassolini e Bole, con Marsala avanti 10-5 dopo il doppio ace della sua laterale. La Sigel rimane padrona del campo fino al 15-10, quando l’ingresso di Ristori Tomberli dà la sveglia all’Itas Trentino. Due attacchi e un ace della toscana riportano le gialloblù al -1 (16-15), la parità la firma Bovolenta a muro sul 18-18. Il finale è punto a punto, l’errore di Nonnati vale un break preziosissimo per Trento (22-24), che al secondo tentativo strappa la frazione con un altro spunto di Ristori Tomberli (23-25).

Guadalupi inserisce Asonja in posto 2 e dopo una prima parte di secondo set equilibrata (11-11) sono le siciliane ad allungare, proprio grazie alla neo entrata (16-14). L’Itas torna in carreggiata (16-16) e mette il naso avanti con lo smash di Monza (16-17) ma sarà questo l’ultimo acuto del set delle gialloblù. Il finale, infatti, è tutto di marca siciliana con Asonja e una scatenata Caserta che firmano in un batter d’occhio il 25-21 in favore della Sigel.

Sulle ali dell’entusiasmo Marsala approccia al meglio la terza frazione, con Beltrami costretto a ricorrere al time out su 6-1. Torna Susio per Ristori Tomberli ma gli errori di Pamio e Bovolenta spingono la Sigel sul 14-8. Entrano anche Colombo e Galbero, ma la Sigel doppia Trento nel punteggio sul 18-9. Sul turno al servizio di Galbero Trento ha un sussulto che la porta al -4 (21-17), ma è tardi per sognare la rimonta, con un’ottima Sassolini che blinda il set (25-19).

Beltrami conferma in sestetto Galbero e Colombo, ma è sempre la Sigel a dominare la scena (6-3). Si rivede Frelih e dopo il massimo vantaggio siciliano (17-12) è Susio a suonare la carica (19-16). L’Itas sembra in grado di poter trascinare la sfida al quinto set, ma dopo aver pareggiato i conti con Galbero (21-20) e Bovolenta (21-21) si spegne: Bole firma il break del 24-22 e Nonnati da posto 2 mette a terra il pallone del successo (25-23).

I protagonisti

Veronica Allasia (Sigel Seap Marsala Volley)- « E' stata una bella vittoria di squadra, abbiamo giocato la nostra pallavolo contro una formazione davvero forte ed attrezzata per giocare un campionato d'alta classifica. Nel nostro Palazzetto siamo per davvero a casa nostra e l'entusiasmo del pubblico ci dà la carica per giocare match difficili come questo. La concentrazione ed il grande gruppo che abbiamo creato hanno fatto il resto. Ci godiamo questo bel risultato e la posizione in classifica in attesa della prossima sfida casalinga contro Fasano, altro bivio del nostro campionato ».

Alessandro Beltrami (Allenatore Itas Trentino)- « Purtroppo chiudiamo questo periodo molto intenso e un po’ complicato per noi viste le assenze e gli infortuni con questa sconfitta che ci lascia un po’ di amaro in bocca. Faccio i complimenti a Marsala, ma noi potevamo e dovevamo fare meglio tante piccole cose nelle quali invece siamo stati deficitari. Dopo aver vinto il primo set adattandoci bene, abbiamo smesso di accettare quello che la partita ci offriva: spiace chiudere con un ko questo periodo di partite ravvicinate, ora dobbiamo immediatamente tornare a lavorare in palestra, recuperare la migliore condizione e ritrovare il nostro livello di gioco ».

Il tabellino

SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY - ITAS TRENTINO 3-1 (23-25 25-21 25-19 25-23) –

SIGEL SEAP MARSALA VOLLEY: Nonnati 3, Sassolini 14, Caserta 15, Allasia 2, Bole 17, Biondi 4, Cicola (L), Asonja 19, Lo Dico, Grippo. Non entrate: Marcuzzi, Dodi, Adamczewska. All. Guadalupi.

ITAS TRENTINO: Pamio 9, Bovolenta 6, Monza 3, Susio 12, Iob 4, Frelih 12, Laporta (L), Galbero 8, Ristori Tomberli 6, Colombo 2, Rizzieri. Non entrate: Luchi. All. Beltrami.

ARBITRI: Candeloro, Mannarino.

Durata set: 29', 26', 30', 34'; Tot: 119'.

BATTUTE: Sigel Seap Marsala Volley 5 ace, 11 err; Itas Trentino 4 ace, 13 err.

ATTACCHI: Sigel Seap Marsala Volley 60 vinc, 10 err; Itas Trentino 52 vinc, 9 err.

MURI: Sigel Seap Marsala Volley 9 vinc; Itas Trentino 6 vinc.

MVP: Veronica Allasia (Segel Seap Marsala Volley)

Spettatori: 500

Wash4Green Monviso Volley - Cosedil F3 Motors Akademia Messina

La Wash4Green Monviso Volley mette in tasca un altro risultato pieno superando 3-0 la Cosedil F3 Motors Akademia Messina. Un risultato netto si, ma che non descrive appieno la gara disputata dalla squadra ospite, mai arrendevole e sempre pronta a mettere in difficoltà Ricci e compagne. Dal canto loro, le gialloblu hanno mostrato maggior lucidità nei momenti finali dei set, mantenendo il giusto ordine ma sempre con aggressività ed incisività. Cicogna è la mvp del match, per l’opposta un’altra prova di spessore chiusa con 13 punti. In doppia cifra anche Pistolesi (16) e la coppia di centrali Farina-Parini, per entrambe 11 punti. A muro Messina lavora bene trovando 8 punti contro i 4 delle padrone di casa ma al servizio Ricci e compagne sono più incisive (6-3). La squadra di coach Giovi conquista così la settimana vittoria consecutiva.

Dopo un avvio equilibrato la Wash4Green prova a mettere le distanze con Ricci al servizio e Pistolesi in attacco (9-6). Barbieri si gioca subito il primo time out ma al rientro in campo è ancora la squadra di casa a macinare punti (12-7). Parini difende il vantaggio poi due errori delle gialloblù consentono a Messina di rientrare (14-12) e l’attacco di Peroni vale l’aggancio. Con l’ace della regista Colombano arriva anche il sorpasso (14-15). Il Monviso riprende palla con Bucciarelli (entrata per Enneking) poi si procede punto a punto fino al 23 pari. Di misura le padrone di casa chiudono con due attacchi di Pistolesi 25-23.

Nel secondo set parte con il piede giusto il Monviso (6-3). Farina dai nove metri firma il punto diretto che vale il 9-5 ma Messina ci mette poco ad azzerare le distanze: Lindgren attacca di potenza e Pistolesi in pipe non trova il rettangolo di gioco (11-11). Al servizio è ancora Farina a mettere in difficoltà la ricezione ospite (17-15). Pistolesi gioca bene con le mani del muro difendendo il doppio vantaggio (18-16). Alla fast di Quero risponde bene Farina (23-21). Parini ferma Lindgren per il set point poi è Pistolesi a mettere il sigillo sul 2-0.

Il terzo set inizia con le ospiti avanti 0-2. La Wash4Green rimane in scia con il primo tempo di Parini (8-9). La Cosedil prova ad allungare con Quero in fast ma Farina al servizio riporta il punteggio in parità (14-14). Messina alza il muro, Parini e Pistolesi non passano e le ospiti rimettono la testa avanti (15-17). Cicogna per il cambio palla poi è Parini a sfruttare bene una palla a filo rete e rimettere la gara in perfetto equilibrio (18-18). Adesso è il muro di casa che si impone, Farina blocca la strada prima a Henderson poi a Lindgren (22-19) e con il turno al servizio di Mennecozzi il Monviso si porta sul 24-19. È Cicogna a chiudere l’incontro 25-21.

I protagonisti

Olimpia Cicogna (Wash4Green Monviso Volley)- « La voglia di portarla a casa è stata forse quello che oggi ha fatto la differenza. Loro ci hanno messo in difficoltà ma abbiamo stretto i denti e siamo riuscite a portarla a casa con il punteggio migliore. Nei finali di set abbiamo spinto tanto. Oggi abbiamo fatto un po’ più di fatica rispetto alle precedenti partite ma vincere ci dà sempre tanto morale ».

Leonardo Barbieri (Cosedil F3 Motors Akademia Messina)- « Oggi potevamo fare qualcosa di più soprattutto nei punti finali dove dovevamo essere più attenti, questo fa la differenza tra il campione e il giocatore normale. Abbiamo comunque giocato bene, siamo sempre stati in partita e abbiamo percentuali molto simili al Monviso. Nel finale dovevamo tenere la palla con più tranquillità ma per il resto i dati dicono che siamo stati sempre in partita ».

Il tabellino

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY - COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA 3-0 (25-23 25-22 25-21) –

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Pistolesi 16, Parini 11, Cicogna 13, Enneking 5, Farina 11, Ricci 1, De Nardi (L), Bucciarelli 5, Mennecozzi, Modesti. Non entrate: Lazda, Tesio, Bonansea (L), Bosso. All. Giovi.

COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA: Guiducci, Bellia 9, Franceschini 1, Lindgren 7, Henderson 4, Quero 12, Rolando (L), Pegoraro 7, Peroni 6, Colombano 1, Gazzola, Caruso. All. Barbieri.

ARBITRI: Galletti, Pasquali.

Durata set: 29', 32', 29'; Tot: 90'. MVP: Cicogna.

BATTUTE: Wash4Green Monviso Volley 6 ace, 8 err; Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3 ace, 3 err.

ATTACCHI: Wash4Green Monviso Volley 52 vinc, 11 err; Cosedil F3 Motors Akademia Messina 36 vinc, 10 err.

MURI: Wash4Green Monviso Volley 4 vinc; Cosedil F3 Motors Akademia Messina 8 vinc.

MVP: Olimpia Cicogna (Wash4Green Monviso Volley)

Spettatori: 650

Ferraro SMI Roma Volley - Club Italia

Seconda vittoria consecutiva per la Ferraro SMI Roma Volley, che supera 3-0 anche il Club Italia e trova il quarto successo pieno nelle ultime sei partite, in cui è sempre andata a punti. Una scia positiva che consente alle giallorosse di agganciare Padova al quinto posto a quota 17 e di guardare con rinnovato ottimismo alla prossima trasferta di domenica prossima contro l’Itas Trentino. Coach Di Peco, che oltre a Escamilla e Muzi deve rinunciare anche alla febbricitante Polesello, si affida alla diagonale Turlà-Perović, Martinelli e Biesso centrali, Bosso e Török schiacciatrici e Zannoni libero. Nel primo set è Bosso a rompere l’equilibrio iniziale (7-7), siglando in sequenza l’11-8 dalla seconda linea e il 14-11 con una precisa diagonale. Martinelli (16-12) e Biesso (20-16) aumentano il vantaggio, che diventa ancora più corposo con l’ace di Török (22-16), prima che l’uno-due di Perović chiuda il set (25-19). Nella seconda frazione le Wolves, dopo il primo break targato Perović (3-1), alzano di nuovo il ritmo (12-7). Le azzurrine provano a ricucire (19-17), ma l’ingresso di Pecorari porta forze fresche alle capitoline, che con un parziale di 4-0 si portano sul 23-17. Alla fine è l’attacco lungo di Caruso a consegnare a Roma anche il secondo set (25-21). La terza frazione si apre con tre acuti di Török (3-2), che poco dopo timbra anche il 9-5. Le giallorosse giocano in scioltezza e ampliano il divario con tre punti consecutivi (di cui due a muro) di Martinelli (18-11). L’ace di Turlà (MVP della sfida) vale il massimo vantaggio (23-13), mentre il 25-14 di Perović consegna alle Wolves altri tre punti catartici.

I protagonisti

Sofia Turlà (Ferraro SMI Roma Volley)- « Sono molto contenta della prestazione e di aver regalato un’altra gioia al nostro pubblico dopo la vittoria infrasettimanale. Abbiamo preparato al meglio la partita e questo risultato ce lo siamo ampiamente meritato. I nostri tifosi sono incredibili e ci caricano tantissimo quando gridano il nostro nome ».

Ludovica Tosini (Club Italia)- « Oggi contro Roma, abbiamo faticato, loro hanno giocato bene e ci hanno messo sotto pressione. Purtroppo noi non siamo riuscite a trovare il nostro gioco per reagire e metterle in difficoltà come avremmo voluto. Lavoreremo la prossima settimana per recuperare ed arrivare al meglio alla partita di sabato contro Costa Volpino ».

Il tabellino

FERRARO SMI ROMA VOLLEY - CLUB ITALIA 3-0 (25-19 25-21 25-14) –

FERRARO SMI ROMA VOLLEY: Martinelli 10, Turla' 3, Torok 11, Biesso 7, Perovic 16, Bosso 15, Zannoni (L), Baratella, Pecorari. Non entrate: Escamilla, Muzi, Polesello. All. Di Peco.

CLUB ITALIA: Hernandez Suarez 4, Tosini 10, Feriozzi 4, Solovei 11, Caruso 7, Guerra 4, Cornelli (L), Neri 1, Faleschini, Monetti, Baleva. Non entrate: Savioli, Giuli'. All. Cichello.

ARBITRI: Ayroldi, Proietti. NOTE - Durata set: 26', 32', 24'; Tot: 82'.

BATTUTE: Ferraro Smi Roma Volley 3 ace, 6 err; Club Italia 1 ace, 4 err.

ATTACCHI: Ferraro Smi Roma Volley 55 vinc, 5 err; Club Italia 35 vinc, 9 err.

MURI: Ferraro Smi Roma Volley 4 vinc; Club Italia 5 vinc.

MVP: Sofia Turlà (Ferraro SMI Roma Volley)

Narconon Volley Melendugno - Caldaie Melgari VBC Cremonese

Dopo settimane di buone prestazioni e di punti mancati, per la Narconon Volley Melendugno il sorriso torna finalmente sui volti delle ragazze. Davanti al proprio pubblico, al Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce, le biancorossonere superano 3 a 0 (25-21, 25-20, 25-16) la Caldaie Melgari VBC Cremonese nella decima giornata di andata di Serie A2 FINECO, al termine di 1 ora e 28 minuti di gioco. Una vittoria che interrompe una serie di cinque sconfitte consecutive, cercata con tenacia anche quando i punti non arrivavano, e che premia il lavoro quotidiano di un gruppo che non ha mai smesso di crederci.

Il primo set parte subito nel segno del Melendugno. Aurora Micheletti apre le danze con il primo punto della gara e le salentine si portano poi sul 5 a 3 e sul 9 a 7, con Polina Malik in pipe e Natalia Lijewska in diagonale. Beatrice Perfetto firma un ace che vale il 13 a 9 e costringe coach Baraldi al time out. Le lombarde accorciano fino al 19 a 18, ma il Melendugno ritrova subito lucidità, grazie ai mani out di Perfetto e al suo ace del 23 a 19, ai colpi di Lijewska che scrive il 23 a 19, e il primo parziale si chiude sul 25 a 21 con un errore al servizio di Muzi.

Nel secondo set la VBC Cremonese prova a restare agganciata e a metà parziale si riavvicina fino al 12 a 11, ma la squadra di coach Simone Giunta ha una marcia in più: la fast di Lara Gianfico, un muro di Micheletti su Populini, gli attacchi di Lijewska che salgono sopra il muro e uno scambio spettacolare, chiuso dalla bordata di Malik per il 18 a 14, fanno la differenza. Nel finale arriva il 23 a 20 e poi il set point di Malik: a chiudere sul 25 a 20, con un nuovo ace, è ancora Perfetto.

Il terzo set è il più coinvolgente e il più netto. Il Melendugno parte forte, con uno scambio spettacolare chiuso da un muro di Micheletti per il 3 a 1, la Narconon prosegue concentrata e vola sul 9 a 3, e non si guarda più indietro: i muri di Lijewska e Gianfico, la brillante regia di Giorgia Avenia e la solita sicurezza in seconda linea di Aurora Morandini, protagonista di difese e recuperi che hanno fatto ripartire il gioco, tengono le ospiti a distanza. Dal 20 a 13 di Malik in poi è un crescendo fino al match point e al 25 a 16 finale, con un servizio sbagliato da Calkins, tra gli applausi del Palazzetto.

È una vittoria che si legge anche nei numeri: ricezione positiva al 52% contro il 35% della Cremonese, 4 ace contro 2, il 36% in attacco contro il 24% e 6 muri contro 5. Natalia Lijewska è stata la miglior realizzatrice con 17 punti e il 50% in attacco, seguita da Perfetto con 16, Malik con 12, Gianfico con 7 e Micheletti con 6. Roserba è entrata per il servizio nel finale del primo set e nel terzo, mentre Avenia, l’unica ex dell’incontro dopo l’esperienza in A1 a Casalmaggiore nel 2023/24, ha orchestrato con lucidità il gioco della squadra. Aurora Morandini, premiata MVP del match, è stata il simbolo di questo successo: sempre pronta a far ripartire le compagne e a dare equilibrio a ogni azione. Un successo di tutto il gruppo, che appartiene anche a Giorgia Compagnin, Margherita Meoni, Gaia Novello, Perla Massaglia e Arianna Tomasetig, parte viva di questa squadra.

I protagonisti

Simone Giunta (Allenatore Narconon Melendugno)- « Una vittoria voluta tantissimo. Dicevamo da tempo che avevamo sempre fatto bene, anche quando abbiamo perso, e le ragazze si sono sempre riproposte al massimo. Questa settimana un tocco in più l’ha dato la società, che ci è stata molto vicina in un momento in cui magari potevamo perdere un po’ di lucidità e di speranza. Questa vittoria la dedico sia alla società sia alle ragazze, che sono rimaste sempre lì sul pezzo: oggi abbiamo meritato, abbiamo spinto tanto in muro e difesa, siamo state lì, concentrate, abbiamo voluto questo risultato tantissimo e l’abbiamo ottenuto. Ce lo meritavamo, non perché l’altra squadra non se lo meritasse: ognuno fa il suo percorso e anche loro spingono tantissimo, le avevamo studiate bene e sapevamo che squadra andavamo a incontrare, però guardo dalla mia parte e guardo a queste ragazze che davvero l’hanno cercata con tutto quello che avevano. Siamo pronti per la prossima gara, con la testa già a martedì, al prossimo allenamento, per preparare una nuova sfida di campionato. Poi la qualità del pubblico si vede quando le cose vanno bene e quando non vanno bene: trovare un pubblico così ci ha dato tanta grinta, tanta motivazione, tanta voglia di raggiungere risultati. Siamo contenti di questa vittoria e guardiamo con fiducia al futuro ».

Vittoria Prandi (Caldaie Melgari VBC Cremonese)- « In questo momento, non è facile parlare perché dopo una sconfitta così… La società non se lo merita, ci mette sempre nelle migliori condizioni. Ora dobbiamo capire ognuna di noi cosa può fare di più. Sicuramente dobbiamo metterci più carattere, perché ogni squadra lotta e dobbiamo lottare anche noi, senza mai mollare. Le due gare consecutive fuori casa fanno parte del gioco, non è la prima volta che succede, anzi, noi siamo state benissimo qui in Puglia. Dobbiamo lavorare su noi stesse e poi come squadra, cercando di dare il meglio di noi, sempre ».

Il tabellino

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO - CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE 3-0 (25-21 25-20 25-16) –

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Gianfico 7, Avenia, Perfetto 17, Micheletti 6, Malik 11, Lijewska 18, Morandini (L), Roserba. Non entrate: Tomasetig, Massaglia, Novello, Meoni, Compagnin. All. Giunta.

CALDAIE MELGARI VBC CREMONESE: Prandi, Mescoli 6, Zanella 4, Calkins 9, Populini 8, Nwokoye 9, Gambini (L), Viti 2, Muzi 1, Bernardeschi, Menon. Non entrate: Piciocchi (L), Taje'. All. Baraldi.

ARBITRI: Villano, Mancuso.

Durata set: 28', 33', 27'; Tot: 88'.

BATTUTE: Narconon Volley Melendugno 4 ace, 10 err; Caldaie Melgari Vbc Cremonese 1 ace, 6 err. ATTACCHI: Narconon Volley Melendugno 49 vinc, 5 err; Caldaie Melgari Vbc Cremonese 32 vinc, 8 err. MURI: Narconon Volley Melendugno 6 vinc; Caldaie Melgari Vbc Cremonese 6 vinc.

MVP: Aurora Morandini (Narconon Volley Melendugno)

Spettatori: 357

Clai Imola Volley - C.B.L. Costa Volpino

La Clai Imola conquista una vittoria preziosa contro Costa Volpino, ribaltando lo svantaggio iniziale e trovando, con una prova di carattere, grinta e determinazione, i primi tre punti casalinghi della stagione.

Il primo set si apre in salita per le imolesi, che faticano a trovare continuità e lasciano alle ospiti la possibilità di allungare fino al 12-20. La Clai, però, non si arrende e nel finale prova a riaprire il parziale, arrivando fino al 22-22 grazie anche al muro di Bergese. Costa Volpino riesce tuttavia a mantenere lucidità e a chiudere sul 23-25.

Al rientro in campo, Imola cambia completamente atteggiamento e parte subito forte, costruendo un primo break di 4-0. Le padrone di casa prendono progressivamente il largo, mettendo in difficoltà le avversarie in tutti i fondamentali e raggiungendo il 18-9. Il divario è ormai importante e la Clai amministra il vantaggio fino al netto 25-13, ristabilendo la parità.

Nel terzo parziale le imolesi ripartono con la stessa aggressività, trovando un allungo importante fino al 12-3. Costa Volpino prova a rientrare in partita nella seconda metà del set, approfittando di qualche imprecisione delle padrone di casa e tornando fino al 24-22. Nel momento decisivo, però, è ancora la Clai a trovare la soluzione vincente, con Zolota che firma il 25-22 e porta avanti le sue nel conto dei set.

Il quarto parziale è una lunga battaglia punto a punto, con Costa Volpino che ritrova fiducia in attacco e risponde colpo su colpo alle iniziative imolesi. Nel finale la Clai riesce a conquistare due match point sul 24-22, ma le ospiti ne annullano uno, riportandosi sul 24-23. A mettere la parola fine all’incontro ci pensa ancora Chiara Bergese, questa volta con un muro vincente che vale il 25-23, la vittoria per 3-1 e soprattutto i primi tre punti casalinghi della stagione.

I protagonisti

Sofia Cavalli (Clai Imola)- « Sapevamo che ci aspettava una partita difficile, che avevamo cercato di preparare nel corso della settimana, nonostante i pochi giorni a disposizione. Credo che oggi sia successo qualcosa di importante: siamo riuscite a ritrovare quella fiducia che probabilmente ci era mancata nelle precedenti partite e, soprattutto, a esprimerla con continuità. È proprio questo l’aspetto che spesso ci è mancato, sia nelle fasi iniziali sia nei momenti decisivi delle gare. Oggi, fatta eccezione per il primo set, siamo state brave a partire subito forte, prendendo un po’ di distanza fin dall’inizio e riuscendo poi a gestire i parziali con maggiore sicurezza. Sapevamo che loro avrebbero potuto cambiare qualcosa anche a livello di formazione, ma siamo state molto brave soprattutto nel lavoro di muro-difesa, un fondamentale che questa sera ha fatto la differenza. Nei finali di set, inoltre, siamo riuscite a tirare fuori quel qualcosa in più che nelle precedenti occasioni avevamo faticato a trovare ».

Marika Longobardi ( CBL Costa Volpino)- « Ci è mancato qualcosa soprattutto nella parte finale dei set. Arrivavamo spesso a giocarci i punti punto a punto, ma poi qualche attacco non è andato a buon fine. Loro sono state molto brave nel fondamentale muro-difesa, mentre noi abbiamo faticato maggiormente nella copertura. Purtroppo è stata una di quelle giornate in cui sembrava non riuscirci nulla. Abbiamo provato a cambiare diverse soluzioni, anche attraverso gli ingressi dalla panchina, con tante ragazze che hanno avuto l’opportunità di dare il proprio contributo, ma non siamo riuscite a portare a casa nemmeno il tie-break.È la terza sconfitta consecutiva e sicuramente non è il momento che ci aspettavamo. Gli obiettivi della società rimangono ambiziosi e sono sempre gli stessi: ora dobbiamo tornare in palestra, lavorare sui nostri errori e ritrovare il prima possibile la strada della vittoria ».

Il tabellino

CLAI IMOLA VOLLEY - C.B.L. COSTA VOLPINO 3-1 (23-25 25-13 25-22 25-23) –

CLAI IMOLA VOLLEY: Cavalli 1, Zolota 24, Bergese 15, Mugnaini 11, Orlandi 9, Colzi 14, Tellone (L), Adorni, Foresi, Taiani. Non entrate: Esposito, Fabbri, Ortolani. All. Gazzotti.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Dell'orto, Hoogers 11, Pizzolato 6, Viscioni 13, Longobardi 7, Talarico 10, Gamba (L), Krasteva 11, Nonato 1, Kone 1, Populini 1, Fumagalli. Non entrate: Busetti (L). All. Cominetti.

ARBITRI: De Luca, Sabia.

Durata set: 29', 29', 32', 34'; Tot: 124'.

BATTUTE: Clai Imola Volley 5 ace, 6 err; C.B.L. Costa Volpino 2 ace, 7 err.

ATTACCHI: Clai Imola Volley 51 vinc, 16 err; C.B.L. Costa Volpino 46 vinc, 16 err.

MURI: Clai Imola Volley 18 vinc; C.B.L. Costa Volpino 13 vinc.

MVP: Chiara Bergese (Clai Imola)

Spettatori: 265

Trasporti Bressan Offanengo - Erreci Busto Arsizio

Al termine di una vera e propria battaglia di oltre due ore e mezza la Erreci Busto Arsizio supera al tie-break la Trasporti Bressan Offanengo prendendosi due punti preziosi come l’oro. Preziosi per la classifica (le biancorosse restano terze nella scia di Perugia e Pinerolo) ma soprattutto per il morale e per il valore di un successo arrivato contro una delle formazioni più in palla delle ultime settimane. Quella Trasporti Bressan capace di mettere in bacheca lo scalpo nobile di top team come Roma e Costa Volpino. Senza dimenticare che le neroverdi vantavano fin qui un record di cinque tie-break vinti su altrettanti giocati in Regular Season e che nella scorsa stagione avevano battuto due volte Busto Arsizio e sempre al quinto set. La squadra di coach Michele Marchiaro nei primi due parziali ha fatto per larghi tratti la partita conducendo con buoni vantaggi salvo poi vedere svanire tutti gli sforzi nelle battute finali, ferita da una Offanengo dal killer instict micidiale. La musica è però cambiata dalla terza frazione in avanti: Cagnin e compagne si sono compattate e hanno trovato il giusto atteggiamento mentale che – unito ad una prestazione tecnica di alto livello – ha girato totalmente il match regalando una vittoria esaltante. Le cifre raccontano di un ottimo 42% di ricezione perfetta con l’MVP della gara Serena Scognamillo grande protagonista col 56%. Super anche il rendimento offensivo, col 40% di squadra e cinque giocatrici in doppia cifra: dai 21 punti di Edinara, ai 13 della coppia Francesca Cosi (4 muri)-Giulia Marconato (6 muri). Tornato a pungere anche il fondamentale della battuta con 7 ace (3 di un’ottima Helena Sassolini).

Partono forte le bustocche, brave a pungere in battuta e a scappare via (2-6 con ace Cosi, 4-8 col bis di Sassolini). Le neroverdi ripartono con pazienza e trovano la parità a quota 11 con Taborelli e il sorpasso sul 12-11 firmato da Joly. Il set procede sul filo dell’equilibrio con la Erreci che tiene la testa avanti (14-16, 18-20) ma viene nuovamente rimontata (21-20). Il finale è in volata: le ospiti non concretizzano il set-point sul 23-24 mentre Offanengo si fa cinica e chiude con Visentin e il tap-in a rete di Campagnolo.

Parziali: 2-6, 4-8, 11-11, 12-11, 14-16, 18-20, 21-20, 23-24, 26-24

Taborelli 6, Campagnolo 5; Cosi e Edinara 4

Il secondo parziale si apre all’insegna dell’equilibrio (4-3, 5-6) e la prima sgasata porta la firma di Busto Arsizio, che tenta l’allungo sul 6-11 col muro di Marconato e l’attacco di Cagnin. La squadra di coach Marchiaro regge senza difficoltà al tentativo di rientro neroverde (11-14) e scappa via con ancor più determinazione (11-17) grazie al buon rendimento di Cosi e Šiftar. La frazione non è però ancora decisa perché la Trasporti Bressan risale dal 18-22 con una freddezza invidiabile: le padrone di casa prima trovano la parità a quota 23 e nella battaglia finale si prendono il 2-0 al settimo set-point (contro uno solo per le ospiti sul 29-30) cavalcando l’onda di una Taborelli infermabile.

Parziali: 4-3, 5-6, 6-11, 11-14, 11-17, 15-18, 15-19, 16-21, 18-22, 23-23, 29-30, 32-20

Taborelli 8, Visentin 7; Edinara 7, Šiftar 6

Cagnin e compagne ripartono a testa bassa nel terzo set mettendosi a fare l’andatura (2-4, 7-9) e, come nel secondo parziale, provano a staccarsi con decisione (9-14). Questa volta le ragazze di coach Marchiaro non si fanno sorprendere ed anzi, allungano ancora l’elastico (12-18, 13-22) andando a chiudere con l’attacco vincente di capitan Cagnin.

Parziali: 2-4, 7-9, 9-14, 12-18, 13-22, 16-25

Taborelli 6; Marconato 4

Nel quarto set avvio complicato per la Erreci che si ritrova a dover ripartire dal 3-0 stampato in fretta da Offanengo. L’ace di Cagnin riporta sotto le bustocche (6-5) e la parità a arriva sull’attacco out di Taborelli (7-7). La Trasporti Bressan riallunga però l’elastico sulla spinta di Joly, col muro di Martinelli su Šiftar che vale l’11-7. Le biancorosse non mollano, restano in scia (12-11) e impattano a quota 12 col muro di Cosi ma, ancora una volta, la reazione delle padrone di casa è fulminea: break di 3-0 e tutto da rifare per le ospiti (15-12). La frazione procede a strappi e questa volta lo 0-5 è tutto “made in Erreci”, con la squadra di coach Marchiaro che gira l’inerzia portandosi dal 16-13 al 16-18. Il match diventa una vera battaglia, con le neroverdi capaci ancora di rimettere la testa avanti sul 21-20, che apre ad un nuovo finale in volata dalle mille emozioni. Si susseguono i set-point da una parte e dell’altra: per Offanengo sono due, ben cinque per Busto Arsizio che allunga la gara al tie-break con la grande sostanza di Cagnin e il muro di Sassolini su Taborelli.

Parziali: 3-0, 6-5, 7-7, 11-7, 12-11, 12-12, 15-12, 16-13, 16-18, 21-20, 24-23, 29-28, 29-31

Taborelli 9; Šiftar e Cagnin 6.

Il punto a punto prosegue nel tie break (3-4), con la Erreci a fare l’andatura (4-6) ma poi rimontata dalla Trasporti Bressan, che “gira” in vantaggio 8-6. Il cambio campo regala però un nuovo scossone, il break biancorosso di 0-5 che vale l’8-11. Busto Arsizio vede il traguardo (9-13), non si volta più indietro e va a prendersi il match col muro di Edinara.

Parziali: 3-4, 4-6, 8-6, 8-11, 9-13, 10-15

Campagnolo e Martinelli 3; Edinara e Cagnin 3

I protagonisti

Emanuele Aime (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Il bicchiere non è mezzo pieno, ma tre quarti, forse pieno del tutto. Abbiamo conquistato 5 punti in una settimana, giocando 15 set in tre partite, le ragazze sono sempre state in partita dall’inizio alla fine. Abbiamo ancora margini di crescita, tra cui alcune situazioni di cambiopalla; più partite giochiamo, inoltre, più aumenta l’esperienza di certe giocatrici. Complimenti anche a tutte le componenti del mio staff che lavorano sodo ».

Michele Marchiaro (Allenatore Erreci Busto Arsizio)- « Un successo che fa un po’ da contraltare rispetto a Padova: una sconfitta che ha bruciato per come è arrivata e questa è invece una vittoria bella per come ha girato la partita. Sotto due a zero, ho detto alle ragazze che stava a noi ribaltare il match, volevo vedere se ne eravamo capaci, come una sfida. È arrivata una vittoria che dà un senso anche di maturazione della squadra. Abbiamo avuto pazienza ma la nota negativa, inutile nasconderlo, è quel secondo set che dovevamo vincere perché eravamo avanti e stavamo imponendo la nostra fisicità e il nostro gioco. Siamo stati ingenui e l’abbiamo pagato però l’importante è che abbiamo mostrato carattere e un ottimo atteggiamento; le ragazze sono state bravissime, complimenti a tutte ».

Il tabellino

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO - ERRECI BUSTO ARSIZIO 2-3 (26-24 32-30 16-25 29-31 10-15) –

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Visentin 15, Campagnolo 18, Magnabosco, Joly 15, Martinelli 12, Taborelli 29, Feduzzi (L), Costagli 3, Resmini 1, Riccardi, Pedrolli, Cakovic. All. Aime.

ERRECI BUSTO ARSIZIO: Cagnin 17, Marconato 13, Brancher 21, Siftar 19, Cosi 13, Sassolini 8, Scognamillo (L), Ndoci, Di Mario, Moroni, Spinello, Fusco. Non entrate: Muscetti, Moroni. All. Marchiaro.

ARBITRI: Ghirardini, Papapietro. NOTE - Durata set: 29', 36', 23', 37', 17'; Tot: 142'.

BATTUTE: Trasporti Bressan Offanengo 3 ace, 14 err; Erreci Busto Arsizio 7 ace, 10 err.

ATTACCHI: Trasporti Bressan Offanengo 75 vinc, 19 err; Erreci Busto Arsizio 69 vinc, 10 err.

MURI: Trasporti Bressan Offanengo 15 vinc; Erreci Busto Arsizio 15 vinc.

MVP: Serena Scognamillo (Erreci Busto Arsizio)

Bartoccini +energia Perugia - Olio Pantaleo Volley Fasano

Altri tre punti pesantissimi per la Bartoccini +energia Perugia che regola la Olio Pantaleo Volley Fasano per 3 a 1 tra le mura di casa nel pomeriggio di domenica 22 novembre. Concedono un solo set le Black Angels, il terzo, ma per il resto dominano il campo da gioco del PalaBarton Energy e conducono in porto l’ottavo sigillo di questo campionato che permette di preservare il primato conquistato nel turno infrasettimanale di Trento. 25-17, 25-21, 15-25 e 25-16 i parziali dei set, con una Ornoch che ha spaccato la gara subentrando dalla panchina e ottenendo un meritato premio di Mvp del match grazie anche ai suoi preziosissimi 10 punti. Ora nuovo appuntamento sempre sul taraflex amico di Pian di Massiano per le Black Angels, impegnate sabato 28 novembre contro Melendugno (ore 20.30).

Sulle prima le formazioni sembrano studiarsi, con la palleggiatrice pugliese che cerca molto le sue centrali, mentre Perugia si affida alla solita Sharmann e a Michieletto, con Fiesoli che firma il primo allungo delle padrone di casa mettendo a terra da zona 4 (5- 2). Perugia contiene, toccando molto a muro e sull’8 a 3 coach Totero è costretto a fermare il gioco. Le padrone di casa mantengono il vantaggio, che anzi aumenta (11-5) dopo una spettacolare azione coronata da due difese top di Recchia e dall’errore di Solinas in attacco. La squadra di coach Micoli tiene il controllo delle operazioni praticamente senza sbagliare nulla, con il fatturato dell’attacco il cui saldo è pari a quasi il doppio di quello delle avversarie (18-10). Fasano ci prova anche con il cambio della diagonale (Favaretto in campo per Turco e Da Pos per Khoronen), ma le sorti del parziale sono segnate e a Perugia, pur vittima di un calo di concentrazione che diminuisce l’efficienza della prima linea, basta un filo di gas per portarsi in vantaggio (25-17).

Il primo break è di Fasano, che sfrutta a dovere qualche sbavatura in ricezione dall’altra parte della rete (2-4). Perugia c’è e ricuce, ma l’impressione è che le pugliesi siano rientrate in campo decise a dare battaglia molto più che nel primo set. Si va punto a punto per lunghi tratti della frazione. Fiesoli è on fire (già 8 punti per lei) e con una pipe degna di nota firma il + 3 per le sue (12-9). Fasano difende molto e si riporta sotto, ma le padrone di casa non mollano di un centimetro ed è il monster block di Nicolini dopo una lunghissima azione a riportare Perugia sul + 2 (17-15). Ornoch in campo al posto di Michieletto, con Fasano che spinge molto dai 9 metri e si mantiene a – 2 grazie all’incisività di Khoronen in attacco (20-18). Il tecnico ospite ripropone il cambio della diagonale del primo parziale, ma ricezione di Perugia è in crescendo e libera la fast di Consoli che vale la conquista di 4 set point (24-20), con la frazione che si chiude sull’errore in battuta di Caneva (25-21).

Fasano parte bene e nelle prime battute Ornoch torna in campo avvicendando Michieletto. È chiaro che le pugliesi stiano cercando di produrre il massimo sforzo, inducendo coach Micoli a fermare il gioco sul + 3 per le ospiti (1-4). Fiesoli commette due errori in attacco inusuali per lei, Micoli concede un po’ di riposo a Nicolini mandando in campo Fratangelo, ma Fasano mantiene il vantaggio, che anzi aumenta con la fast di Caneva (5-10). Perugia sembra disorientata e il tecnico delle umbre è costretto a spendere il secondo time out. Sia a muro che in attacco Khoronen è la vera spina nel fianco di Perugia, che stenta a risalire la china e che sulle lunghe azioni riesce sempre a prevalere (9-16). Torna in campo Nicolini e poco dopo Micoli gioca anche la carta Biagianti al posto di Scharmann. Le Black Angels continuano a essere molto imprecise, soprattutto in attacco, con la distribuzione che stenta a trovare le giuste chiavi. Per Fasano è un gioco da ragazzi accorciare le misure conquistando il parziale con ampio margine (14-25).

Le pugliesi ripartono combattive, ma Perugia non è da meno, di certo decisa a non ripetere gli errori del parziale precedente. La distribuzione di Nicolini funziona molto meglio e mette in azione tutta la prima linea delle padrone di casa, con Scnarmann e Ornoch (3 punti a testa in questo frangente) sui livelli abituali (11-6). Nelle fila delle padrone di casa c’è ancora qualcosa da registrare, ma anche il muro comincia a funzionare, mentre Ornoch continua a essere più che positiva, seguita a ruota da Michieletto, che firma il massimo vantaggio interno (16-10). Ornoch incontenibile dà un’ulteriore scossa al parziale e fa volare la sua squadra firmando l’ennesimo attacco vincente da zona 4 (22-15). È ancora Ornoch a portare le sue al match point, con il muro di Colombo che fa esplodere il palazzetto per l’ottava sinfonia consecutiva della Bartoccini + energia.

I protagonisti

Natasza Ornoch (Bartoccini +energia Perugia)- « Sono molto contenta del premio ricevuto e del fatto che sia arrivato al termina di una partita vinta. Dedico questo riconoscimento alla mia famiglia. E' stata una partita difficile contro un avversario tosto, che ci ha reso la vita difficile. Sono tre punti davvero importanti, che ci consentono di restare in vetta. E' stata una settimana lunga e impegnativa. ».

Il tabellino

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA - OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO 3-1 (25-17 25-21 14-25 25-16) –

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA: Fiesoli 11, Colombo 7, Grosse Scharmann 14, Michieletto 12, Consoli 8, Nicolini 2, Recchia (L), Ornoch 10, Martinelli, Fratangelo, Biagianti. Non entrate: Brambilla (L), Mancini. All. Micoli.

OLIO PANTALEO VOLLEY FASANO: Turco 4, Salinas 11, Lavagnino 1, Korhonen 17, Bulovic, Caneva 6, Vittorio (L), Pozzoni 9, Salvatori 5, Favaretto 3, Da Pos. Non entrate: Bondavalli (L). All. Totero.

ARBITRI: Bonzanni, Viterbo.

Durata set: 23', 27', 23', 24'; Tot: 97'.

BATTUTE: Bartoccini +energia Perugia 3 ace, 6 err; Olio Pantaleo Volley Fasano 4 ace, 13 err.

ATTACCHI: Bartoccini +energia Perugia 55 vinc, 11 err; Olio Pantaleo Volley Fasano 48 vinc, 10 err.

MURI: Bartoccini +energia Perugia 6 vinc; Olio Pantaleo Volley Fasano 4 vinc.

MVP: Natasza Ornoch (Bartoccini +energia Perugia)

Spettatori: 1200

I RISULTATI

Sigel Seap Marsala Volley - Itas Trentino 3-1 (23-25, 25-21, 25-19, 25-23);

Clai Imola Volley - C.B.L. Costa Volpino 3-1 (23-25, 25-13, 25-22, 25-23);

Trasporti Bressan Offanengo - Erreci Busto Arsizio 2-3 (26-24, 32-30, 16-25, 29-31, 10-15);

Ferraro SMI Roma Volley - Club Italia 3-0 (25-19, 25-21, 25-14);

Nuvolì Altafratte Padova - Tenaglia Altino Avastese Volley 0-0 Si gioca marted: 24 novembre ore 20.00

Wash4Green Monviso Volley - Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3-0 (25-23, 25-22, 25-21);

Bartoccini +energia Perugia - Olio Pantaleo Volley Fasano 3-1 (25-17, 25-21, 14-25, 25-16);

Narconon Volley Melendugno - Caldaie Melgari VBC Cremonese 3-0 (25-21, 25-20, 25-16).

Ha riposato: Panbiscò Leonessa Altamura

LA CLASSIFICA

Bartoccini +energia Perugia 24, Wash4Green Monviso Volley 23, Erreci Busto Arsizio 21, C.B.L. Costa Volpino 20, Nuvolì Altafratte Padova 17, Ferraro SMI Roma Volley 17, Itas Trentino 16, Sigel Seap Marsala Volley 15, Olio Pantaleo Volley Fasano 13, Club Italia 12, Trasporti Bressan Offanengo 11, Panbiscò Leonessa Altamura 10, Clai Imola Volley 10, Cosedil F3 Motors Akademia Messina 8, Caldaie Melgari VBC Cremonese 8, Narconon Volley Melendugno 8, Tenaglia Altino Avastese Volley 4.

IL PROSSIMO TURNO

Sabato 28 novembre 2026, ore 16.00

Club Italia - C.B.L. Costa Volpino



Sabato 28 novembre 2026, ore 20.30

Bartoccini +energia Perugia - Narconon Volley Melendugno



Domenica 29 novembre 2026, ore 17.00

Sigel Seap Marsala Volley - Olio Pantaleo Volley Fasano

Panbiscò Leonessa Altamura - Trasporti Bressan Offanengo

Itas Trentino - Ferraro SMI Roma Volley

Nuvolì Altafratte Padova - Cosedil F3 Motors Akademia Messina

Caldaie Melgari VBC Cremonese - Wash4Green Monviso Volley



Lunedì: 30 novembre 2026, ore 20.30

Erreci Busto Arsizio - Clai Imola Volley

Riposa: Tenaglia Altino Avastese Volley