Conegliano-Milano è la finale della terza Courmayeur Cup

Buona la prima per coach Gianlorenzo "Chicco" Blengini, che in una partita tutt'altro che semplice ottiene la sua prima vittoria nel volley femminile. Il match contro Scandicci vive di fasi alterne: Milano si prende il primo set senza troppe sofferenze, poi deve sudare per conquistarsi il testa a testa del secondo parziale, terminato ai vantaggi. Nella terza frazione le toscane provano la reazione, ma una grande Egonu, MVP con 21 punti (51% di efficienza) e una super Fersino bloccano sul nascere ogni tentativo fino al definitivo 0-3. Coach Marco Gaspari può comunque ritenersi soddisfatto, considerando un roster praticamente rivoluzionato dallo scorso maggio. Primi spunti convincenti di Van Ryk, che mette a terra 14 palloni, Skinner si ferma a 10.



Il primo sestetto stagionale di coach Marco Gaspari vede ancora capitan Ognjenovic in regia, in diagonale con la nuova arrivata Van Ryk. Dentro anche Aleksic, in coppia con Nwakalor, mentre in banda confermate Bosetti e Skinner con Armini libero. Coach Gianlorenzo Blengini bagna invece il suo esordio nel volley femminile schierando Milano con il 6+1 classico della scorsa stagione: Bosio-Egonu, Kurtagic-Danesi, Piva-Lanier e Fersino libero.



Dopo una fase di studio iniziale, è Milano a prendere in mano le redini del primo set. L'accelerazione, guidata da una Egonu chirurgica (7 punti con il 66%) e dalla verve di Lanier (6 punti), sorprende Scandicci, che non riesce ad opporsi con Van Ryk (5) e Skinner (5). Dopo aver accumulato vantaggio, la squadra di coach Blengini amministra fino al 20-25, causato da un errore in battuta della stessa canadese dopo aver realizzato due ace consecutivi.

Molto combattuto il secondo set, le due squadre non si risparmiano e mettono in campo una bella pallavolo per essere il primo appuntamento stagionale. Alcuni scambi mandano in visibilio il pubblico, che si esalta per i colpi delle due opposte Egonu (9 punti) e Van Ryk (7) ma anche per le difese della solita, straordinaria Fersino. Il parziale non si sbilancia e si arriva ai vantaggi, poi l'opposta azzurra dà sfoggio delle sue immense qualità piazzando prima una gran diagonale nei tre metri e poi appoggiando il punto del 25-27 in parallela.

Anche il terzo parziale si conferma equilibrato. Nelle prime battute è Scandicci a portarsi avanti, ma poi un bel parziale con Bosio in battuta manda avanti le meneghine. La squadra di coach Blengini non si volta più indietro, Fersino è ovunque e 4 punti letali di Kurtagic, accompagnata sempre dalla solita Egonu (5), permettono alle lombarde di conquistare il definitivo 0-3 sul punteggio di 19-25.