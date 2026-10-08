Intervento chirurgico alla mano per Dominika Giuliana
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)- Dominika Giuliani, schiacciatrice della Omag San Giovanni in Marignano è stata operata alla mano sinistra a seguito dell'infortunio patito durante il Trofeo McDonald’s di Imola in cui la giocatrice ha subito la frattura del mignolo della mano sinistra.
L’intervento, eseguito con successo, è perfettamente riuscito. Per l’atleta si prospetta ora un periodo di recupero e riabilitazione, con tempi di rientro in campo non inferiori ai 30 giorni.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS