Intervento chirurgico alla mano per Dominika Giuliana

Dopo la frattura del migliolo della mano sinistra patito nel Trofeo McDonald’s di Imola la schiacciatrice della Omag è stata operata ed ora inizierà la riabilitazione. Il ritorno in campo è previsto non prima di 30 giorni
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 08.10.2026, 12:18

1 min

GiulianiOmag

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)- Dominika Giuliani, schiacciatrice della Omag San Giovanni in Marignano è stata operata alla mano sinistra a seguito dell'infortunio patito durante il Trofeo McDonald’s di Imola in cui la giocatrice ha subito la frattura del mignolo della mano sinistra.

L’intervento, eseguito con successo, è perfettamente riuscito. Per l’atleta si prospetta ora un periodo di recupero e riabilitazione, con tempi di rientro in campo non inferiori ai 30 giorni.

 

Tutte le news
Pallavolo femminile A1

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS