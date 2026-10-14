Scandicci vince l'anticipo di Macerata

Dopo un primo set dominato e vinto 14-25, la squadra di coach Gaspari ha ceduto nel secondo parziale per 25-21, ma ha trovato la forza per reagire nel terzo, conquistato ai vantaggi per 24-26 dopo aver annullato due set point. Nel quarto set, dopo un finale combattuto, le scandiccesi hanno trovato l’allungo decisivo e chiuso la sfida sul 23-25 grazie al primo tempo di Aleksić.

A livello individuale, spiccano i 25 punti di Van Ryk, premiata MVP della partita, e i 20 di Skinner. In doppia cifra anche Aleksić, autrice di 10 punti. Sul fronte delle statistiche di squadra, la Savino Del Bene Volley chiude con il 45% in attacco, 10 muri vincenti e 2 ace. La ricezione positiva si attesta al 60%, con il 17% di perfetta.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo domenica 18 ottobre per il match valido per la terza giornata di Serie A1: al Pala BigMat di Firenze è in programma il derby contro Il Bisonte Firenze, con fischio d’inizio alle ore 17.00.

La CBF Balducci HR Macerata scende in campo con la diagonale Carraro-Stoyanova, in banda Schut e Gardini, mentre al centro la coppia Mazzaro-Farriol. Il libero è Caforio.

La Savino Del Bene Volley di coach Gaspari scende in campo con il 6+1 formato da Ognjenović al palleggio e Van Ryk come opposta, le schiacciatrici sono Bosetti e Skinner. La coppia di centrali è formata da Aleksić e Nwakalor. Il libero è Armini.

La Savino Del Bene Volley prende progressivamente il controllo del primo set dopo un avvio equilibrato, portandosi dal 4-5 al 5-10 grazie a un parziale di 1-5. Macerata prova a restare in scia, ma la formazione scandiccese mantiene il vantaggio, allungando ulteriormente dal 10-17 fino al 12-24. Nel finale le padrone di casa recuperano due punti, prima che Van Ryk chiuda il parziale sul 14-25.

Le ragazze di Gaspari partono con il piede giusto nel secondo parziale e si portano subito sull’1-4, ma la CBF Balducci HR Macerata reagisce e ristabilisce la parità sul 6-6, prima di allungare fino al 9-7. La squadra di coach Gaspari ricuce lo strappo e torna in equilibrio sul 10-10, dando vita a una fase centrale combattuta, caratterizzata da continui botta e risposta. Le padrone di casa trovano l’allungo decisivo e si portano sul 20-17 con Stoyanova protagonista. La Savino Del Bene Volley prova a rientrare, avvicinandosi fino al 23-21 grazie anche al muro di Nwakalor, ma Macerata mantiene il vantaggio e chiude il set sul 25-21.

Il terzo set si sviluppa inizialmente all’insegna dell’equilibrio, con Macerata che prova a prendere il largo sul 7-5. La Savino Del Bene Volley però reagisce e, dopo aver ristabilito la parità sull’8-8, piazza un break di quattro punti consecutivi, portandosi sull’8-12 grazie anche a due punti consecutivi di Van Ryk. Le padrone di casa non mollano e tornano a contatto sull’11-12, dando il via a una nuova fase combattuta. Il parziale prosegue punto a punto fino al 20-20, con le due squadre che si alternano al comando. Macerata sembra trovare lo spunto decisivo sul 24-22, ma la formazione scandiccese annulla due set point e ribalta il risultato: Skinner firma il sorpasso sul 24-25, prima che il muro di Graziani chiuda il set sul 24-26, riportando avanti la Savino Del Bene Volley nel conto dei parziali.

La Savino Del Bene Volley parte forte nel quarto parziale e si porta subito sullo 0-3, grazie al muro di Skinner, ma Macerata reagisce e ristabilisce la parità sul 4-4. Il set prosegue in equilibrio fino all’11-11, quando la formazione scandiccese trova un break di tre punti consecutivi, firmato dagli attacchi di Van Ryk e Skinner e dal muro di Aleksić, che vale l’11-14. Le padrone di casa non si arrendono e tornano in parità sul 16-16, dando vita a un finale combattuto. Sul 20-20, la Savino Del Bene Volley prova nuovamente ad allungare con Aleksić e Skinner, portandosi sul 20-22. Dopo il nuovo aggancio di Macerata sul 22-22, Van Ryk e il muro di Aleksić portano il punteggio sul 22-24, mentre è ancora Aleksić, con un primo tempo, a chiudere il set sul 23-25 e consegnare alla squadra di coach Gaspari la prima vittoria stagionale in campionato.

I protagonisti

Roberta Carraro (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Siamo partiti ancora una volta un pochino con il freno a mano tirato e dovremmo, soprattutto contro queste formazioni, giocare a viso aperto, lasciando da parte le tensioni e cercando di esprimerci con maggiore libertà, facendo quello che comunque ci viene in allenamento. Ci vengono tante cose che penso si siano viste a partire dal secondo, terzo e quarto set. C'è del rammarico perché stiamo facendo, partita dopo partita, sempre degli step in avanti, ma ancora non siamo riusciti a mettere punti in classifica. Da questo punto di vista c'è sicuramente rammarico, anche se per certi aspetti siamo riusciti a migliorare, soprattutto nel muro-difesa. Abbiamo tirato su anche tanti palloni contro attaccanti con altezze e potenze di tutto rispetto, affrontando una formazione che ambisce ai massimi livelli ».

Sandor Gyula Kantor (II Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Prima di tutto, voglio fare i complimenti alla squadra perché, come avete visto, eravamo in difficoltà. Si è visto il lavoro che abbiamo fatto: la nostra difesa ha alzato il proprio livello. Adesso sappiamo quale sarà il prossimo step e su cosa dobbiamo lavorare. Complimenti alle ragazze perché, nel terzo set, eravamo in vantaggio, ma Macerata ci ha raggiunto e superato. Alla fine però siamo riusciti a vincere. Le ragazze sono rimaste concentrate: era molto importante in quel momento e loro sono rimaste lucide. Questo mi è piaciuto molto ».

Il tabellino

CBF BALDUCCI HR MACERATA - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (14-25 25-21 24-26 23-25) –

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Schut 10, Mazzaro 6, Stoyanova 25, Gardini 10, Farriol 2, Carraro 3, Caforio (L), Piomboni 1, Mazzon 1, Bonelli 1, Decortes. Non entrate: Tesi, Landucci. All. Lionetti.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 4, Skinner 20, Aleksic 10, Van Ryk 25, Bosetti 6, Nwakalor 3, Armini (L), Graziani 4, D'odorico, Eze, Bergmann. Non entrate: Alberti, Van Hecke, Sirressi (L). All. Gaspari.

ARBITRI: Papadopol, Piana.,

Durata set: 22', 27', 31', 34'; Tot: 114'.

BATTUTE: Cbf Balducci Hr Macerata 4 ace, 13 err; Savino Del Bene Scandicci 2 ace, 14 err.

ATTACCHI: Cbf Balducci Hr Macerata 44 vinc, 11 err; Savino Del Bene Scandicci 60 vinc, 13 err.

MURI: Cbf Balducci Hr Macerata 11 vinc; Savino Del Bene Scandicci 10 vinc.

MVP: Kiera Van Ryk (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 610