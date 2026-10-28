Conegliano a punteggio pieno, travolta Vallefoglia

VILLORBA (TREVISO)- La Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, che domenica ha messo in bacheca la 9a Supercoppa Italiana , nel posticipo della 5a di andata, travolge con un netto 3-0 (25-15, 25-16, 25-11) l'imbattuta Megabox Ond. Savio Vallefoglia dimostrando di essere sempre la formazione di gran lunga più forte. Per le pantere è il quinto successo, senza cedere un set, in altrettante partite di campionato lasciando intendere che anche quest'anno sarà difficile scalzarla dal vertice della classifica.

MVP dell’incontro una formidabile Zhu, top scorer da 15 punti, 1 ace, 3 muri e il 61% in attacco. Dopo la gara le Pantere hanno celebrato con il pubblico la vittoria di Bari, in un bagno di entusiasmo che mette la ciliegina sulla torta alla serata.

Coach Daniele Santarelli sceglie Wolosz al palleggio, Haak è l’opposta; Zhu e Sillah partono in banda, Folie e Manfredini sono le centrali, De Gennaro il libero. Per la Megabox di coach Pistola giocano Bridi, Bici, Bolzonetti, Frantti, Kochurina, Varela Gomez, libero De Bortoli.

Le Pantere scavano subito il solco con gli ace di Wolosz, Folie, Zhu e Manfredini, ma è lo scambio infinito che porta all’8-4 di Sillah a far esplodere il Palaverde per la prima volta. Neneh carica ancora da posto 4 in attacco e a muro (13-6), ma Kochurina anima le Tigri con il mini-break (14-9). Anche Varela Gomez trova l’ace, ma dopo un paio di errori ospiti le Pantere sono a +7 (18-11). Wolosz e Folie battono lo stesso asse vincente, Haak fa la voce grossa e regala 10 palle set alla Prosecco DOC: il secondo è quello buono, capitalizza Zhu (25-15, 10 punti in combinata per le schiacciatrici di serata nel primo set, la cinese attacca al 66%).

Ritmo e meccanismi oliati, così le Pantere si lanciano a inizio secondo set, un mini-parziale culminato con il servizio vincente da favola di Bella Haak, mentre Zhu continua a mietere vittime da posto 4 e Manfredini mura (12-3). Di e Adigwe danno il cambio alla diagonale (staffetta delle opposte da 9 punti nel parziale, Haak attacca al 75%), Piovesan offre un’alternativa in seconda linea e a servizio, Manfredini colpisce anche con la ricezione slash (16-4). Kochurina ferma il parziale negativo, squillo di Giovannini, Piovesan segna il primo punto da Pantera e Arici rinforza la seconda linea (20-8). La Megabox reagisce tardi, Sillah manda tutti al cambio campo (25-16, 10 gettoni e 2 muri per la slovena).

Punto break e servizio vincente, è Folie la protagonista del primo scatto della Prosecco DOC nel terzo set, Zhu dà spessore allo vantaggio a muro (7-2). Turno a servizio redditizio di Haak, Giovannini tuona a muro e Sillah la imita (13-4): slovena pungente anche a servizio (17-7), solita girandola in seconda linea con Arici e Piovesan, Haak trova modo di farsi apprezzare mentre De Gennaro e compagne volano verso la vittoria (21-9). Il matchpoint è di Adigwe, 25-11 il parziale finale.

I protagonisti

Merit Adigwe (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Siamo soddisfatte della gara, battere una squadra attrezzata come Vallefoglia in questo modo non era per niente scontato ed esserci riuscite ci dà soddisfazione. Sono contenta della staffetta con Haak, se riesco ad incidere è merito delle mie compagne che creano il ritmo e l'energia giusta per farmi entrare in campo bene ».

Gaia Giovannini (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Stasera purtroppo non ha funzionato niente nella nostra squadra. C'è grande rammarico in noi perché sin qui avevamo giocato delle buone partite, e in questi giorni ci eravamo allenate bene. Ci aspettavamo sicuramente di più, adesso dobbiamo solo cancellare questa partita e guardare avanti alla sfida con Talmassons di domenica prossima ».

Il tabellino

PROSECCO DOC A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO-MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-0 (25-15, 25-16, 25-11)

PROSECCO DOC A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Gabi ne, Zhu 15, Manfredini 7, Folie 6, Piovesan 3, De Gennaro, Haak 13, Di, Arici, Wolosz 1, Adigwe 5, Cekulaev ne, Sillah 10. All. Santarelli

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bici, Bolzonetti 2, Bierria ne, Blasi, Giovannini 5, De Bortoli, Candi ne, Frantti 9, Bridi 1, Kochurina 6, Varela Gomez 10, Davidovic. All. Pistola

Arbitri: Marconi, Giardini

Durata set: 23′, 27′, 20′ Tot: 70’

Errori servizio Co 6, Va 2; aces 8-1, muri 9-3

MVP: Zhu Ting (Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 4183