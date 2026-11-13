L'8° turno parte domani con Vallefoglia-Firenze

Il fine settimana si aprirà proprio sabato, alle ore 21 su DAZN e Rai Sport, con Megabox Ond. Savio Vallefoglia contro Il Bisonte Firenze. Le neroverdi sono quarte in classifica a quota 17 punti, protagoniste della miglior partenza della loro storia, e credono nella possibilità di avere il fattore campo nei quarti di coppa. Le Bisontine sono invece chiamate al riscatto dopo sei k.o. consecutivi, che hanno relegato la formazione toscana al penultimo posto in classifica.

Domenica il primo fischio d’inizio sarà alle 16. La bella Cda Volley Talmassons FVG di coach Parazzoli, attualmente ottava con 12 punti, sfiderà l’Igor Gorgonzola Novara di coach Massimo Barbolini, che la precede in classifica di un solo punto al settimo posto. Un’ora più tardi, proverà a rialzarsi la Savino Del Bene Scandicci, sesta con 14 punti, dopo due sconfitte consecutive: ospite a Palazzo Wanny la Laica Cioccolato UYBA, nona a quota 8. Le due sfide saranno in diretta esclusiva su DAZN, così come l’incontro delle 18 di una delle due capolista, la Numia Vero Volley Milano, impegnata in trasferta sul campo della Granda Volley Cuneo. Occhi puntati su Paola Egonu: l’opposta meneghina e della Nazionale è a trentuno punti dal diventare la top scorer all-time della Serie A, considerando Regular Season e Playoff dalla stagione 1999-2000, la prima con il Rally Point System e ragionevole certezza dei dati raccolti.

In diretta su DAZN e Youtube le altre tre gare. Alle 17, la Reale Mutua Fenera Chieri terza in classifica con 19 punti accoglierà la Cbf Balducci Hr Macerata undicesima (6). Parallelamente, in diretta anche su TikTok di Lega Volley Femminile, la Valsabbina Millenium Brescia si troverà di fronte l’Omag Consolini Volley 1907, affrontata in tante battaglie in A2, anche nella vittoriosa finale di Coppa Italia del 2022. Dulcis in fundo, posticipo alle 20 nella splendida cornice della ChorusLife Arena per l’altra squadra in vetta, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, che si scontrerà con la ChorusLife Bergamo.

TUTTE LE SFIDE

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Cbf Balducci Hr Macerata

Otto giorni dopo il vittorioso match con Vallefoglia la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 affronta al PalaFenera anche l’altra squadra marchigiana della LVF A1 Fineco, la Cbf Balducci Hr Macerata. La partita, valevole per la nona giornata di campionato, è in programma domenica 15 novembre con fischio d’inizio alle ore 17. I tre punti in palio sono come sempre importantissimi per entrambe le squadre. Reduci da cinque successi di fila in cui hanno conquistato 14 dei 15 punti disponibili, le biancoblù cercheranno di allungare la striscia positiva dando continuità anche al livello di gioco espresso. Oltre a garantire con la giusta combinazione di risultati la matematica qualificazione alla Coppa Italia Frecciarossa con quattro giornate d’anticipo rispetto al termine del girone d’andata, una vittoria permetterebbe alle ragazze di coach Negro di presentarsi nel migliore dei modi al primo degli scontri diretti che le attendono dalla giornata successiva. Macerata da parte sua è reduce dal passo falso casalingo contro Talmassons e senza dubbio darà il massimo per tornare a muovere la classifica. Chieri ha vinto tutti i sei precedenti giocati con Macerata, compresi i due match della passata stagione. Tre le ex, tutte nel roster marchigiano: Giorgia Caforio, Alessia Mazzaro e Asia Bonelli.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76)

EX: Asia Bonelli a Chieri Fenera '76 nel 2021/2022; Giorgia Caforio a Chieri Fenera '76 nel 2018/2019; Alessia Mazzaro a Chieri Fenera '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023



Nicola Negro (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Siamo reduci dalla vittoria di mercoledì sera a Firenze e domenica con Macerata vogliamo continuare il nostro percorso in attesa degli scontri diretti di fine mese che definiranno poi le posizioni in classifica. Ma adesso la testa deve essere su Macerata, quindi massima attenzione su questa partita ».

Asia Bonelli (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sappiamo che a Chieri ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra di grande qualità, che soprattutto nel cambio palla riesce a esprimere un gioco molto efficace. Dovremo essere brave a restare concentrate, avere pazienza e cercare di mettere in campo la nostra pallavolo con continuità. Siamo tornate al lavoro dopo il match con Talmassons per cercare di migliorare alcuni aspetti del nostro gioco e ritrovare quelle sicurezze che ci possono aiutare nei momenti più complicati. Domenica dovremo scendere in campo con determinazione, aiutarci su ogni pallone e cercare di giocarcela al meglio ».

Granda Volley Cuneo - Numia Vero Volley Milano

Sfida da sogno in casa per Granda Volley! Dopo la battaglia contro Bergamo, le Gatte attendono fra le mura amiche la Numia Vero Volley Milano per una delle sfide più affascinanti della stagione: si parte al Palazzetto dello Sport di Cuneo domenica 15 novembre alle 18, in diretta su DAZN. Le Gatte sono reduci dalla lotta al tie break contro Bergamo, conclusasi con un punto e un po’ di rammarico. Dall’altro lato Milano viaggia a punteggio pieno dopo la vittoria nel derby contro Brescia.

PRECEDENTI: 17 (3 successi Granda Volley Cuneo, 14 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Ludovica Guidi a Milano Vero Volley nel 2024/2025; Francesca Bosio a Cuneo Granda Volley nel 2018/2019



Fabio Tisci (Allenatore Granda Volley Cuneo)- « Da Bergamo abbiamo portato via un buon punto, che ci siamo meritate sul campo. È chiaro che ci sia un po' di rammarico per come si era messa la partita e per come abbiamo giocato, perché avremmo potuto chiuderla, portandoci a casa l'intera posta in palio. Mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno per il lavoro che le ragazze hanno fatto fin qui. Stiamo trovando continuità e stiamo crescendo. Con Milano sarà bella da giocare perché sarà in casa nostra contro delle campionesse. Giocare con la testa libera potrebbe darci una grossa mano. Dobbiamo continuare su questa strada, a prescindere dal risultato di domenica ».

Gianlorenzo Blengini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Dopo il turno infrasettimanale ci avviciniamo ad un'altra partita importante, anche questa volta con poco tempo per prepararci: è un aspetto su cui dobbiamo allenarci perché tra poco inizieremo un periodo che sarà caratterizzato da più partite a settimana, e sarà molto importante gestire al meglio il recupero delle energie, sia fisiche che mentali. Domenica affronteremo un a squadra che ha sicuramente una classifica diversa dalla nostra, ma che è comunque in grado di esprimere una buona qualità di gioco. Sarà una gara da affrontare con grandissima attenzione e, come sempre, focalizzandoci sul nostro gioco dando continuità agli aspetti su cui stiamo ponendo l'accento. Elemento fondamentale sarà la nostra capacità di adattarci a ciò che la partita richiede per portare a casa il risultato ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Il Bisonte Firenze

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia sfida nell’anticipo di sabato 14 novembre alle 21 al PalaMegabox Il Bisonte Firenze, squadra ricca di atlete di alto livello che vale molto più di quello che dice la sua classifica attuale (terzultima con 4 punti e una sola vittoria in otto partite). Per le tigri, reduci da una trasferta lunghissima tra Chieri e Busto Arsizio con due battaglie da dieci set complessivi per quattro ore e mezza di gioco, sarà un’avversaria da affrontare con molta attenzione per poter continuare la corsa verso le prime posizioni.

PRECEDENTI: 10 (6 successi Il Bisonte Firenze, 4 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Sonia Candi a Firenze nel 2018/2019



Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Per noi è una partita complicata, perché nonostante la sua classifica attuale Il Bisonte ha tra le sue fila giocatrici importanti anche a livello internazionale tipo Cugno o Damaske e altre che hanno fatto bene negli anni passati tipo le due centrali Caruso e Acciarri e la palleggiatrice Boldini. È una squadra di valore, ma non sta attraversando un momento facile, il che rende la partita ancora più complessa perché verranno a giocarsela alla morte ».

Alessandro Orefice (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Purtroppo questo anticipo al sabato non ci permette di recuperare al meglio dopo una partita in cui abbiamo spinto molto: abbiamo accusato anche qualche piccolo problema fisico, che valuteremo per capire se saremo al completo o meno, ma abbiamo cercato di gestire le energie e domani affronteremo un’altra avversaria di livello, con una palleggiatrice di grande qualità come Gray e altre individualità importanti come Kochurina, Bici e Frantti. Vallefoglia si è rinforzata molto rispetto all’anno scorso, ma noi ripartiamo dalla consapevolezza di aver lottato alla pari contro una squadra forte come Chieri: siamo ancora alla ricerca di quella scintilla che ci permetta di capitalizzare i vantaggi nei momenti importanti delle partite, e spero che le ragazze riescano a trovare la soluzione per riuscirci. Stiamo lavorando bene, ma ci manca ancora quel piccolissimo ma in realtà enorme step che può far uscire la squadra da questo momento così buio, magari portando a casa una partita. Io sono molto positivo, le ragazze si stanno compattando: è un momento difficile per loro, perché dopo tante sconfitte di fila si entra in un mood negativo, ma sono sicuro che c’è tanta voglia di rivincita e di continuare a spingere ».

Savino Del Bene Scandicci - Laica Cioccolato Uyba

Dopo la trasferta di Cervia, la Savino Del Bene Volley torna in campo davanti al proprio pubblico. Domenica 15 novembre, alle ore 17.00, la formazione scandiccese ospiterà la Laica Cioccolato Uyba al Pala BigMat di Firenze, in occasione della nona giornata della Regular Season di Serie A1 2026-2027. La squadra di coach Marco Gaspari, attualmente quinta in classifica con 14 punti, è reduce dalla sconfitta al tie-break sul campo della Omag Consolini Volley 1907. Anche la formazione bustocca, guidata da coach Enrico Barbolini e nona in classifica con 8 punti, arriva all'appuntamento dopo una battuta d'arresto al quinto set, subita nell'ultimo turno contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

PRECEDENTI: 30 (22 successi Savino Del Bene Scandicci, 8 successi Laica Cioccolato Uyba)

EX: Nessuno:

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Il nostro obiettivo è quello di cercare di essere continui e di non vivere partite dentro le partite, perché quest'anno abbiamo perso troppi punti, nonostante per larghi tratti abbiamo giocato un'ottima pallavolo. Siamo in un momento in cui dobbiamo ricostruire le nostre certezze. Sappiamo che affronteremo una squadra che fa delle qualità tecniche il proprio punto di forza. Le maggiori fisicità sono probabilmente concentrate in zona quattro, ma si tratta di una formazione che ha una grande abilità nel giocare veloce e nel giocare sulle mani. Di conseguenza la squadra dovrà essere molto paziente a muro e più propositiva in difesa. L'obiettivo, ripeto, è quello di concentrarci molto di più sulla continuità di gioco, consapevoli che ogni partita è estremamente importante e mette in palio sempre tre punti. Dobbiamo rialzarci dopo la bruttissima sconfitta con San Giovanni e, per farlo, sarà fondamentale rimanere concentrati, restando attaccati alla partita set dopo set, ma anche azione dopo azione ».

Enrico Barbolini ( Allenatore Laica Cioccolato Uyba)- « Sicuramente una partita impegnativa, arriva alla fine di una settimana densa di impegni e di un periodo contrassegnato da tante trasferte. Anche contro Scandicci vogliamo continuare a dimostrarci che possiamo lottare contro chiunque. Dobbiamo fare in modo che la capacità di giocare una buona pallavolo diventi una costante, cercando di limare le nostre carenze e alzando ad ogni partita la nostra asticella. Spero che il tour de force che abbiamo appena finito non ci condizioni troppo, ci stiamo riposando anche un attimo per farci trovare pronti di fronte ad un avversario di assoluto valore ».

ChorusLife Volley Bergamo - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

C’è una sfida che non ha bisogno di presentazioni. Domenica 15 novembre, alle 20, la ChorusLife Arena si prepara ad accendere i riflettori su uno degli appuntamenti più attesi della nona giornata di andata della Serie A1 Fineco: ChorusLife Volley Bergamo contro Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano. Una serata di grande pallavolo, una di quelle che rappresentano il palcoscenico ideale per misurare ambizioni, carattere e qualità. Dall’altra parte della rete ci sarà la squadra che da anni domina la scena nazionale e internazionale, ma Bergamo arriva all’appuntamento con la voglia di giocarsi le proprie carte e regalare un’altra grande emozione al pubblico rossoblù. Le ragazze di Marcello Cervellin si presentano alla sfida dopo due vittorie consecutive al tie-break, conquistate contro Brescia e Cuneo. Due partite diverse, accomunate dalla capacità di non arrendersi e di trovare risorse anche nei momenti più complicati. Contro Cuneo, giovedì sera, Van Avermaet e compagne hanno saputo reagire dopo essere state sotto 1-2, imponendosi con autorità nel quinto set. Una rimonta che ha consegnato altri due punti e portato il bottino bergamasco a quota 14, con un bilancio di sei vittorie e due sconfitte. Un percorso che vale il quinto posto in classifica e che racconta una squadra capace di crescere attraverso le difficoltà. Ora, però, il livello della sfida si alza ulteriormente.

PRECEDENTI: 13 (13 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Linda Manfredini a Volley Bergamo 1991 nel 2024/2025, 2025/2026



Denise Meli (ChorusLife Volley Bergamo)- « Ci si prepara a combattere perché contro queste squadre bisogna sempre combattere. Sono sicura che riusciremo a dare il nostro meglio ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Bergamo è una quelle squadre che è stata costruita in maniera molto intelligente, nonostante le defezioni estive è riuscita presto a correre ai ripari sistemando il roster. Ha dato nuovo protagonismo a giocatrici di primo livello, inserendo parallelamente innesti freschi che hanno fame di emergere. Non mi stupiscono gli ottimi risultati, già dall’estate le mettevo come mina vagante in alta classifica. Di conseguenza, domenica sarà una sfida difficile in un calendario tosto da affrontare per noi. Troveremo un ambiente caldo in un palasport nuovo di zecca, a Novara abbiamo dimostrato di essere a buon punto con altri margini di crescita davanti. Vogliamo arrivare alla sfida di Milano forti di un’altra vittoria. Spero di vedere diversi sostenitori nostri anche a Bergamo, anche a Novara abbiamo percepito il loro affetto prima, durante e dopo la gara ».

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Omag Consolini Volley 1907

Le Leonesse tornano a far vibrare il PalaGeorge in occasione della nona giornata di Serie A1 Fineco. Nel “tempio del volley monteclarense”, domenica 15 novembre, andrà in scena un altro scontro diretto che promette spettacolo: la Banca Valsabbina Millenium Brescia, reduce da due prestazioni convincenti contro Bergamo e Milano, affronterà l’Omag Consolini Volley 1907, che si presenta all’appuntamento con il morale alle stelle dopo l’importante vittoria ottenuta al tie-break contro Scandicci. Fischio d’inizio alle ore 17. Sta per volgere al termine una settimana intensissima che ha finora regalato al pubblico bresciano due prestazioni di alto livello: dopo aver strappato un punto a Bergamo, nel derby andato in scena al PalaGeorge domenica scorsa, le Leonesse di coach Solforati hanno saputo mettere in difficoltà la capolista Milano nel turno infrasettimanale di mercoledì. Due prove di carattere, grinta ed entusiasmo, in cui la Valsabbina ha lottato su ogni pallone, mostrando anche grandi segnali di crescita. Non bisogna abbassare la guardia. Domenica, al PalaGeorge, Brescia scenderà in campo per un importante scontro diretto che richiederà nuovamente una prova superlativa. Dopo un inizio di stagione in salita contro Vallefoglia e Firenze, l’Omag Consolini Volley 1907 ha trovato la sua prima vittoria in Serie A1 Fineco in casa, contro Macerata. Il tour de force che ne è seguito (San Giovanni si è confrontata con Novara, Bergamo, Milano, Uyba e Scandicci) ha fruttato solo tre punti alle romagnole (uno con la ChorusLife e due con la Savino del Bene, proprio nel recente turno infrasettimanale). Un successo straordinario, costruito grazie ad una bella prova di carattere, che ha permesso alla squadra di coach Bellano, trascinata dai 25 punti di Rivero e dai 22 di Bracchi, di ribaltare il risultato e imporsi al tie-break.

PRECEDENTI: 13 (8 successi Banca Valsabbina Millenium Brescia, 5 successi Omag Consolini Volley 1907)

EX: Margherita Brandi a Millenium Brescia nel 2022/2023, 2023/2024; Rachele Morello a Millenium Brescia nel 2021/2022; Jessica Rivero a Millenium Brescia nel 2018/2019, 2019/2020



Caterina Schillkowski (Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « Dopo due prestazioni convincenti contro due roster competitivi come Bergamo e Milano, a cui siamo riuscite a strappare dei set lottando per tutta la partita, siamo pronte a tornare a casa per un altro match molto importante. San Giovanni arriva da una bella vittoria in rimonta contro Scandicci, quindi raggiungerà il PalaGeorge con tanta carica e voglia di continuare la serie. Sarà una partita fondamentale per noi. Vogliamo continuare a scendere in campo con l’atteggiamento giusto e a lottare su ogni palla come abbiamo dimostrato in questi ultimi match. L’obiettivo sarà strappare più punti possibili ad una formazione che vorrà a tutti i costi metterci in difficoltà. Sarà fondamentale il supporto dei nostri tifosi e per questo li vogliamo tutti sugli spalti del PalaGeorge. Ci vediamo domenica! ».

Martina Bracchi (Omag Consolini Volley 1907)- « Quella di domenica sarà una partita molto importante per il nostro percorso stagionale. Scenderemo in campo con la voglia di esprimere al meglio il nostro gioco, cercando di mettere in campo tutta la grinta e la determinazione maturate nella sfida contro Scandicci. Sarà fondamentale affrontare Brescia con concentrazione e consapevolezza delle nostre qualità ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Igor Gorgonzola Novara

Due vittorie consecutive, dodici punti in classifica e una fiducia crescente. La CDA Volley Talmassons FVG si prepara a tornare davanti al proprio pubblico per un nuovo appuntamento di grande prestigio nel campionato di Serie A1 femminile. Domenica 15 novembre, alle ore 16, le Pink Panthers ospiteranno l’Igor Gorgonzola Novara al Palazzetto dello Sport di Latisana, nella nona giornata della stagione. Un appuntamento che arriva in un momento positivo per la CDA, reduce da due successi fondamentali nella corsa alla salvezza. La vittoria casalinga per 3-0 contro Il Bisonte Firenze e il successivo successo esterno per 3-1 sul campo della CBF Balducci HR Macerata hanno permesso alle friulane di conquistare sei punti in pochi giorni, portando a quattro il numero di vittorie stagionali. Dodici punti dopo otto giornate rappresentano un bottino importante per una neopromossa, soprattutto considerando il valore delle avversarie affrontate in questa prima parte di campionato. Un percorso che testimonia la crescita di un gruppo sempre più consapevole delle proprie qualità, capace di reagire alle difficoltà e di trasformare le buone prestazioni in risultati concreti. Particolarmente significativa la vittoria di mercoledì a Macerata, dove le Pink Panthers hanno saputo imporsi in quattro set, superando anche un momento complicato dopo la reazione delle padrone di casa nel terzo parziale. Una prova di carattere e maturità, impreziosita dalla prestazione di Leonarda Grabić, eletta MVP con 17 punti, e dal contributo di Giorgia Frosini, autrice di 16 punti. Adesso, però, il livello della sfida si alza ulteriormente. L’Igor Gorgonzola Novara rappresenta una delle formazioni di riferimento della Serie A1, una squadra costruita per competere ai vertici del campionato e dotata di un organico di grande qualità tecnica ed esperienza internazionale.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: - Allenatori: Stefano Cinelli a Volley Talmassons nel 2020/2021, 2021/2022



Fabio Parazzoli (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « Arriviamo a questa partita dopo due vittorie molto importanti per il nostro percorso, che ci hanno dato fiducia e consapevolezza. Abbiamo affrontato due scontri diretti fondamentali e siamo riusciti a conquistare sei punti preziosi, ma soprattutto abbiamo dimostrato di essere una squadra in crescita, capace di reagire alle difficoltà e di rimanere unita nei momenti decisivi. Adesso dobbiamo continuare su questa strada, senza perdere di vista il nostro obiettivo e il lavoro che dobbiamo ancora fare. Novara è una squadra di altissimo livello, con giocatrici di grande qualità ed esperienza. Sappiamo che ci aspetta una partita molto impegnativa, nella quale dovremo essere brave a mantenere alta l’intensità e a limitare il più possibile gli errori. Contro avversarie di questo valore non puoi permetterti cali di concentrazione, perché ogni occasione viene sfruttata. Dovremo cercare di essere aggressive al servizio, lavorare bene nella correlazione muro-difesa e trovare continuità nel nostro gioco offensivo ».

Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara)- « Talmassons è stata fin qui protagonista di un avvio di stagione molto positivo, sono una squadra compatta e che lotta su ogni pallone. Noi dovremo fare altrettanto, mettendo in campo le nostre migliori soluzioni in attacco e soprattutto una aggressività in battuta e con il muro-difesa che possa limitare le loro opzioni. Non sarà una partita facile ma abbiamo necessità di far punti per riprendere subito il cammino in campionato ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9a GIORNATA

Sabato 14 novembre ore 21.00 DAZN e Rai Sport

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Il Bisonte Firenze

Domenica 15 novembre ore 16.00 DAZN

Cda Volley Talmassons Fvg – Igor Gorgonzola Novara

Domenica 15 novembre ore 17.00 DAZN e Youtube

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Cbf Balducci Hr Macerata

Domenica 15 novembre ore 17.00 DAZN, Youtube e TikTok

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Omag Consolini Volley 1907

Domenica 15 novembre ore 17.00 DAZN

Savino Del Bene Scandicci – Laica Cioccolato Uyba

Domenica 15 novembre ore 18.00 DAZN

Granda Volley Cuneo – Numia Vero Volley Milano

Domenica 15 novembre ore 20.00 DAZN e Youtube

ChorusLife Volley Bergamo – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

LA CLASSIFICA

C.B.L. Costa Volpino 19, Erreci Busto Arsizio 18, Nuvolì Altafratte Padova 15, Bartoccini +energia Perugia 15, Wash4Green Monviso Volley 14, Itas Trentino 13, Olio Pantaleo Volley Fasano 11, Club Italia 10, Ferraro SMI Roma Volley 10, Sigel Seap Marsala Volley 8, Caldaie Melgari VBC Cremonese 1