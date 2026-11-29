ROMA - Dopo le vittorie di ieri di Milano contro Talmassons e Scandicci a Cuneo, stasera è andato in scena il resto del programma dellì'11a giornata. In tutti i prepartita, le capitane delle squadre hanno letto insieme il messaggio dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Dimentica la Champions League la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ma non è una passeggiata il pomeriggio con la Omag Consolini Volley 1907, che si arrende in quattro set facendo sudare le trevigiane (25-17, 23-25, 25-22, 25-17). Soprattutto nelle frazioni centrali, le romagnole mettono a dura prova la capolista, colpendo con la solita Bracchi (15 punti) e con Jehlarova a muro (6 colpi vincenti, 12 punti totali). Con Zhu, Gabi ed Haak utilizzate con il contagocce, è Adigwe a togliere le castagne dal fuoco: 25 punti con 2 ace e 2 muri e premio di MVP.

Dopo il primo, squillante indizio arrivato proprio dalla Champions League proprio contro le Pantere, l’Igor Gorgonzola Novara conferma di essere uscita dalla crisi superando con un 3-0 di grande autorità la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Riuscire a tenere totalmente fuori partita le pesaresi non era impresa facile, considerato l’ottimo momento di forma delle ragazze di coach Pistola e le sole due sconfitte stagionali. Ma la nuova squadra di coach Bernardi è riuscita nell’arduo compito di annullare le avversarie, lasciandole a 18, 15 e 17 nelle tre frazioni. Decisamente un’altra Tolok quella che attacca da posto 2, autrice di 25 punti con il 67% di efficienza, buona anche la prova di Herbots, 12 punti e precisa in ricezione (66% di efficienza).

Conferme arrivano anche da Palazzo Wanny, dove Il Bisonte Firenze vince la seconda partita consecutiva imponendosi 3-1 nello scontro diretto con la Cbf Balducci Hr Macerata (25-14, 25-22, 15-25, 25-23). Impatto molto positivo in regia per la nuova arrivata Gennari, preziosa anche in attacco (6 punti con 3 muri). Sono poi Cugno, MVP con 21 punti, e Baird, 15, a fare male alle arancionere, incapaci di portare la partita al tie-break in un combattuto quarto parziale. Nonostante 9 ace e 13 muri-punto in una bella prova di squadra, Macerata si arrende con 18 punti di Stoyanova, 15 di Gardini e 14 di Piomboni.

Colpaccio esterno della ChorusLife Volley Bergamo, che espugna il PalaFenera superando per 1-3 (25-18, 21-25, 23-25, 22-25) la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e interrompe la striscia positiva delle collinari, reduci da sei vittorie consecutive. Dopo aver ceduto il parziale d’apertura, la formazione di coach Cervellin cambia marcia: le orobiche ribaltano l’inerzia della gara imponendosi con grande lucidità nei finali combattuti delle tre frazioni successive. A trascinare Bergamo verso il blitz è una strepitosa Pietrini, premiata MVP con 21 punti (55% di efficienza in attacco), ben affiancata dall’opposta Kipp (22 punti con 3 muri e un ace). A Chieri non bastano i 21 punti di Eggleston, i 16 di Lubian (con 8 muri) e i 15 di Németh per evitare lo stop casalingo.

Torna a sorridere infine anche la Laica Cioccolato UYBA, che spezza una serie negativa di tre sconfitte consecutive imponendosi al tie-break sul campo della Banca Valsabbina Millenium Brescia per 2-3 (26-24, 20-25, 15-25, 25-20, 13-15). Al termine di quasi due ore e mezza di battaglia al PalaGeorge di Montichiari, le Farfalle di coach Barbolini trovano la zampata decisiva nel quinto set grazie a una monumentale Wada, MVP assoluta del match con 30 punti (40% di efficienza, 3 muri e 2 ace). In doppia cifra per le bustocche chiudono anche Battista (14 punti), Grozer (13), Torcolacci (11) e Munarini (10). Prova di cuore e orgoglio pe le giallonere, che escono con un punto e tanti segnali positivi: dai 28 punti di Mihaljevic ai 21 della coppia di centrali Modestino-Markovic, con 10 muri in due.

TUTTE LE SFIDE

Igor Gorgonzola Novara - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Vittoria da tre punti per la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi, che supera in tre set Vallefoglia al termine di un match di altissima qualità dell’intero gruppo-squadra. Azzurre trascinate da Herbots (MVP del match) e Tolok (top scorer con 25 punti) per una partita che fin dalla metà del primo set è stata di nettissima marca azzurra.

Igor in campo con Cambi in regia e Tolok in diagonale, Squarcini e Bonifacio al centro, Herbots e Alsmeier in banda e Moro libero; Vallefoglia con Bici opposta a Gray, Candi e Kochurina centrali, Giovannini e Frantti schiacciatrici e De Bortoli libero.

Tolok alza subito la voce (3-0) e Alsmeier alterna attacco (6-3) a muro (8-5) prima del break in battuta di Bici (due ace e “mezzo”) che vale il sorpasso sul 9-11. Novara ricuce, Franzoso entra e propizia il muro di Squarcini e sigla l’ace del 16-14, prolungando il break fino al +4 (18-14). Bolzonetti accorcia (18-16) ma Tolok concretizza una gran difesa di Franzoso (20-16) e poco dopo un errore di Bici vale il 25-18.

Alsmeier riparte dal muro (2-1), Tolok “stoppa” Frantti (4-1) e Herbots in battuta fa il vuoto (+4) con Vallefoglia che prova a rientrare fino al 7-7 (maniout di Candi); Herbots “strappa” 10-7, Tolok in diagonale trasforma in punto la gran difesa di Squarcini (13-8) e Bonifacio in primo tempo scappa via, ipotecando il set sul 19-11. Ace di Tolok (22-13) e Cambi fa 23-14, poi Herbots chiude i conti in diagonale, 25-15.

Novara alza subito il ritmo e sul 5-2 Pistola ferma il gioco, poi Tolok e un muro di Squarcini (8-3) che di fatto mettono il parziale in discesa per le azzurre. Tolok va a segno anche a muro (12-7) e Vallefoglia non reagisce più, mentre Bernardi inserisce anche Grobelna e Bartolini con la Belga che va subito a segno due volte, sfruttando un’altra gran difesa di Franzoso (22-16). Si chiude 25-17 con Bici che manda out l’ultimo scambio del match.

I protagonisti

Tatiana Tolok (Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo molto contente, per noi è una vittoria importante che da continuità alla bella vittoria di Champions League con Conegliano. Non era facile, Vallefoglia sta facendo bene ma noi abbiamo spinto fin dall’inizio e abbiamo conquistato punti pesanti. Non solo, ovviamente dopo queste due vittorie anche l’umore è al massimo e ora ci prepariamo alle prossime partite che saranno altrettanto toste e importanti ».

Alessia Bolzonetti (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Oggi non siamo state brave a trovare soluzioni in attacco, loro ci hanno aggredito dalla ricezione e noi non abbiamo saputo sfruttare bene certe occasioni, abbiamo fatto scelte sbagliate di colpi e contro una Novara così diventato tutto difficile. Ora pensiamo subito alla prossima partita, abbiamo fatto un bell’inizio di stagione e speriamo di ritrovare subito quei meccanismi continuando su questa striscia. Degli alti e bassi ci stanno sempre, i quarti di Coppa Italia ci fanno super piacere e cercheremo di giocarceli al meglio ».

Il tabellino

IGOR GORGONZOLA NOVARA - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-0 (25-18 25-15 25-17) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Squarcini 5, Cambi 2, Herbots 12, Bonifacio 5, Tolok 25, Alsmeier 7, Moro (L), Grobelna 2, Franzoso 1, Perinelli, Bartolini, Weske. Non entrate: Awoleye, Carraro. All. Bernardi.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 8, Giovannini 2, Kochurina 7, Gray 1, Frantti 8, Candi 3, De Bortoli (L), Bolzonetti 9, Varela Gomez 1, Bridi, Blasi, Davidovic, Bierria. All. Pistola.

ARBITRI: Luciani, Piana.

Durata set: 28', 23', 26'; Tot: 77'.

BATTUTE: Igor Gorgonzola Novara 5 ace, 7 err; Megabox Ond. Savio Vallefoglia 4 ace, 7 err.

ATTACCHI: Igor Gorgonzola Novara 43 vinc, 4 err; Megabox Ond. Savio Vallefoglia 32 vinc, 8 err.

MURI: Igor Gorgonzola Novara 11 vinc; Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3 vinc.

MVP: Britt Herbots (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 2512

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Laica Cioccolato Uyba

Torna alla vittoria la Laica Cioccolato UYBA Busto Arsizio, che supera per 3-2 a domicilio la Banca Valsabbina Millenium Brescia al termine di un incontro caratterizzato da tanti alti e bassi. Due punti importanti per la classifica delle farfalle, ma anche diversi spunti su cui riflettere per proseguire nel percorso di crescita.

Dopo un primo set opaco, in cui le biancorosse non sfruttano due set ball, innervosite anche dall’esito sfavorevole di un videocheck nel finale, la squadra di Barbolini si sblocca nel secondo parziale con l’ingresso di Grozer al posto di Otomo. Proprio la schiacciatrice tedesca risulta decisiva con un super turno al servizio (4 ace per lei a fine gara) che spacca in due il set e permette alla UYBA di ristabilire la parità.

Le farfalle giocano ora una bella pallavolo e dominano anche il terzo parziale, con Battista e Torcolacci a suonare la carica. Nel quarto set una straordinaria Wada (10 punti nel parziale, con due ace consecutivi in avvio) sembra spingere le biancorosse verso una vittoria da tre punti. La UYBA si inceppa però a metà frazione e Brescia ne approfitta, alzando un autentico muro (7 block vincenti nel set) con Modestino sugli scudi e trovando in Kavalenka e Mihaljevic (9 punti nel parziale per quest’ultima) le armi offensive per trascinare la sfida al tie-break.

Il quinto set si sviluppa sul filo dell’equilibrio e si decide negli scambi finali, in cui è ancora Wada a fare la differenza: 30 punti complessivi per l’opposta giapponese, meritatamente premiata MVP dell’incontro. In doppia cifra anche Battista (14), Grozer (13), Torcolacci (11) e Munarini (10), mentre tra le padrone di casa spiccano i 28 punti di Mihaljevic, i 12 di Nardelli e i 10 di Modestino.

Coach Solforati sceglie Bartolucci al palleggio incrociata a Mihaljevic, in posto 4 ci sono Novosel e Nardelli, al centro Modestino e Markovic, con capitan Parrocchiale libero. Coach Barbolini opta per Seki in regia incrociata a Wada, Battista e Otomo sono in posto 4, Munarini e Torcolacci al centro, con Pelloni libero.

Nel primo set l’avvio è equilibrato, poi Battista prova il primo allungo con la doppietta che vale il 4-7; Nardelli e Mihaljevic ritrovano il -1 (7-8), mentre Munarini è continua con la fast (7-9). Nardelli spara out ed è 8-11, ma la UYBA pecca in ricezione e Mihaljevic ne approfitta per il nuovo -1 (11-12). Nardelli in pallonetto impatta sul 14-14, Markovic sorpassa con il muro del 15-14; Seki e l’ace di Battista ribaltano lo score (15-17), ma Brescia non si arrende: Nardelli pareggia ancora (17-17). Otomo prova a sbloccarsi (18-19), ma l’ace di Nardelli rilancia le padrone di casa (20-19); Wada (attacco e muro) non ci sta (20-21) e passa anche per il 21-22, Monaco (entrata per il servizio) batte bene e Munarini mette a terra il 21-23. Nel finale Wada passa ancora per il 22-24, ma Brescia annulla con Bartolucci e anche grazie a un contestato video-check; la UYBA si innervosisce, le padrone ci casa superano con l’ace di Veneva e Battista tira lungo il 26-24.

Secondo set: Barbolini mette in campo Grozer per Otomo in posto 4 e la UYBA prova a reagire: Wada e Battista firmano il primo 2-5, la capitana passa anche per il 5-7, Grozer mura il 6-9, Brescia regala il 6-10; la tedesca è continua da posto 4 e respinge i tentativi di recupero di Brescia (9-12), mentre Wada riconquista il +4 (9-13). Mihaljevic sale in cattedra e ritrova il -1 (12-13), ma ancora Wada e Battista passano per il 12-15. Grozer tira una cannonata dai 9 metri ed è 12-16, Torcolacci mura il 12-17, Wada ancora passa per il 12-18. Grozer è ancora super al servizio (altro due ace per il 12-20) e la UYBA vola senza troppi affanni al 20-25 di Wada.

Terzo set: Battista a muro prova a lanciare subito le farfalle (5-7), due errori di Kavalenka portano al 6-10; Grozer e Torcolacci tengono saldo il vantaggio biancorosso (9-13), mentre Seki firma l’ace del 9-14. Mihaljevic non ci sta (13-16), ma sui servizi di Monaco (appena entrata in battuta) Battista, Wada (doppietta) e Munarini riallungano (13-20); il set è segnato e nel finale le farfalle riescono a chiudere con Wada e l’attacco out di Markovic (15-25).

Nel quarto set Wada e Torcolacci partono alla grande (3-5), ma il muro di Modestino riportano lo score in parità (5-5); Wada è scatenata (5-9, due attacchi + 2 ace in fila), ma c’è ancora da sudare. Markovic mura il 9-10, ma è sempre Wada a stupire con altri due punti consecutivi che valgono il 9-12; la UYBA non è precisa in rice e Modestino ne approfitta per il 12-13. Brescia a muro fa 14-14, Mihaljevic e ancora Modestino superano a suon di muri; Kavalenka firma l’ace del +4 (19-15 dentro anche Parlangeli in seconda linea) e l’attacco del +5 (20-15) facendo volare Brescia che chiude 25-20.

Quinto set: Brescia continua a murare tanto con Modestino (6-4), la battuta di Wada propizia il 6-6 di Munarini che mura anche il 7-8 che porta al cambiocampo. L’errore di Grozer ribalta lo score (9-8), ma è la stessa tedesca a muro a prendersi subito la rivincita e portare avanti le farfalle (9-10); Mihaljevic attacca largo il 9-11 e in rete l’11-13, Wada trova 2 match ball (12-14) e chiude 13-15.

I protagonisti

Matteo Solforati (Allenatore Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « Battaglia doveva essere, battaglia è stata. Tante volte siamo usciti dal campo a testa alta ma con zero punti. Oggi per lo meno aggiungiamo alla classifica un punto, nonostante non sia stata la nostra miglior prestazione, perchè nel secondo e terzo set ci siamo sfaldati. Tanta roba aver recuperato nel quarto: è stata l'ennesima dimostrazione di una squadra che non molla mai, che prova a dare il 110%. Seppure usciamo dal campo con rammarico perchè si sarebbe potuto vincere al tie-break, almeno questa volta abbiamo raccolto dei punti ».

Valeria Battista (Laica Cioccolato Uyba)- « E' stata una partita molto impegnativa, l'abbiamo un po' lasciata andare nel primo set ed è stato un peccato, poi grande prestazione nel secondo e terzo, mentre nel quarto abbiamo avuto un grande black out, non riuscendo a trovare soluzioni diverse. Sono però contenta di come abbiamo reagito, non abbiamo mai mollato e quindi considero questi due punti d'oro per noi ».

Il tabellino

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - LAICA CIOCCOLATO UYBA 2-3 (26-24 20-25 15-25 25-20 13-15) –

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Bartolucci 1, Nardelli 12, Modestino 10, Mihaljevic 28, Novosel 2, Markovic 11, Parrocchiale (L), Kavalenka 8, Veneva 4. Non entrate: Ruggieri, Schillkowski, Olivotto. All. Solforati.

LAICA CIOCCOLATO UYBA: Seki 5, Otomo 1, Torcolacci 11, Wada 30, Battista 14, Munarini 10, Pelloni (L), Grozer 13, Monaco, Malual, Parlangeli. Non entrate: Martinez Vela, Spaziano, Marchesini. All. Barbolini.

ARBITRI: Curto, Giglio.

Durata set: 37', 27', 24', 25', 18'; Tot: 131'.

BATTUTE: Banca Valsabbina Millenium Brescia 4 ace, 4 err; Laica Cioccolato Uyba 9 ace, 13 err.

ATTACCHI: Banca Valsabbina Millenium Brescia 57 vinc, 19 err; Laica Cioccolato Uyba 65 vinc, 8 err.

MURI: Banca Valsabbina Millenium Brescia 15 vinc; Laica Cioccolato Uyba 10 vinc.

MVP: Wada Yukiko (Laica Cioccolato Uyba)

Spettatori: 1530

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Omag Consolini Volley 1907

Vittoria piena e primato confermato: la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano batte l’Omag Consolini Volley, le romagnole venivano da tre vittorie di fila e hanno venduto cara la pelle, ma coach Santarelli e il suo staff trovano il modo di disinnescare le ospiti; 3-1 il finale, l’MVP è Merit Adigwe (25 punti, 2 aces e 2 muri) in una domenica in cui le armi offensive delle Pantere sono Sillah (14 punti, 1 ace e 2 muri) e Manfredini (13 punti, a aces e 3 muri).

Coach Daniele Santarelli mescola le carte nella seconda gara all’interno di un tour de force di 6 giorni: capitan Wolosz torna in regia, Adigwe è l’opposta, Piovesan e Sillah in posto 4, Cekulaev al centro con Manfredini, De Gennaro è il libero. Per coach Bellano lo starting six recita Morello, Adelusi, Bracchi, Rivero, Jehlarova, Wilson e Panetoni libero.

Scambio di colpi avvincente in avvio, Sillah spezza l’equilibrio con il muro del primo vantaggio Prosecco DOC: anche Adigwe cavalca l’onda (10-5, 5-0 di parziale), l’Omag pressa di nuovo con Rivero (10-9), Wolosz ingaggia con classe il primo tempo di Manfredini (14-10). Piovesan riceve e attacca con ritmo, Cekulaev si scatena tra fast e muro, Adigwe infrange la ricezione avversaria a servizio (22-13, altro parziale 5-0). Il set point arriva presto, ultimi squillo Consolini con Jehlarova, Meme scrive l’1-0 (25-17, 6 centri nel parziale per l’opposta).

Rivero esulta da posto 4, San Giovanni reagisce a inizio secondo set e allunga (5-8). Bracchi alterna un colpi a segno ad un errore (6-11), le Pantere devono ricomporsi, Cekulaev risolve a muro uno scambio lungo (9-13), Haak alza il muro e attacca (4 punti della svedese nel parziale da subentrante), Adigwe è ancora protagonista con un altro turno a servizio redditizio (11-13). Entra Di in regia, Adelusi aumenta il gap (12-17): primo tempo di Manfredini (16-18), doppio ace di Rivero (16-22), Zhu entra all’attacco. Le Pantere salvano 3 set point e si arrendono solo sull’errore a servizio che consegna il 23-25 alla Omag.

Ancora equilibrio a inizio terzo set, Sillah ne fa due di fila per la prima mini-fuga (8-5, slovena a segno 4 volte nel terzo gioco); a quel punto nasce un parziale pesante dell’Omag, che con il muro di Jehalrova si porta avanti con un break (8-10). Sillah va di pallonetto, con i tre di fila di Adigwe si torna sul pari (14-14): nuovo vantaggio Prosecco DOC con Haak (18-16), Jehlarova benedice il nastro e trova l’ace (21-20). Gabi e Zhu in campo nel rush finale, standing ovation per la difesa di De Gennaro, la superstar cinese ne fa due di fila per il nuovo vantaggio Prosecco DOC (25-22, 2-1).

Ace di Manfredini, muro di Jehlarova e tocco pregiato di seconda di Wolosz, brillano le individualità a inizio quarto set (8-5). Sillah porta punti e un servizio solido nel suo turno, in mezzo colpiscono Piovesan e Manfredini a muro (14-8). Adelusi ferma il momento negativo delle sue, Haak e Di rilevano la diagonale di partenza, un lungo scambio porta al 16-13 di Bracchi che vale il primo time-out nel parziale di coach Santarelli. Cekulaev allunga al momento propizio con il servizio vincente (19-14), Sillah prepara il Palaverde alla festa, l’errore delle ospiti la fa scattare (25-17).

I protagonisti

Anastasia Cekulaev (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Per me è fantastico giocare due volte di fila al Palaverde in tre giorni: una bella emozione, ma oggi contava vincere la partita per continuare la striscia in campionato e resettare il ko in Champions, fortunatamente ci siamo riusciti contro un'ottima Consolini ».

Il tabellino

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO - OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907 3-1 (25-17 23-25 25-22 25-17) –

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Manfredini 13, Adigwe 25, Piovesan 6, Cekulaev 8, Wolosz 4, Sillah 14, De Gennaro (L), Haak 8, Zhu 4, Yao, Braga Guimaraes. Non entrate: Arici, Folie. All. Santarelli.

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907: Jehlarova 12, Morello, Bracchi 15, Wilson 8, Adelusi 11, Rivero 8, Panetoni (L), Nardo, Giuliani, Bagnoli, Brandi, Eroktay. Non entrate: Scialanca. All. Bellano.

ARBITRI: Nava, Goitre.

Durata set: 23', 33', 31', 25'; Tot: 112'

BATTUTE: Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 8 ace, 16 err; Omag Consolini Volley 1907 3 ace, 2 err.

ATTACCHI: Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 65 vinc, 10 err; Omag Consolini Volley 1907 44 vinc, 14 err.

MURI: Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 9 vinc; Omag Consolini Volley 1907 7 vinc.

MVP: Merit Adigwe (Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 4983

Il Bisonte Firenze - Cbf Balducci Hr Macerata

Due indizi non fanno una prova, ma una scintilla sì: dopo il successo scacciacrisi contro Busto Arsizio, serviva un altro segnale per confermare i progressi de Il Bisonte Firenze anche dal punto di vista dei risultati, e il segnale è arrivato al Pala BigMat, con una vittoria per 3-1 contro la CBF Balducci HR Macerata che certifica che la svolta c’è stata davvero, e che adesso si può approcciare il prosieguo del campionato con serenità e fiducia. Nei primi due set, la prestazione di squadra è stata praticamente perfetta, con la nuova regista Giulia Gennari (autrice anche di 3 muri e 3 punti in attacco) già perfettamente a suo agio nei meccanismi della squadra, poi è arrivata la fisiologica reazione di una Macerata mai doma, trascinata da una super Stoyanova dalla panchina, ma nel quarto anche Orefice ha beneficiato degli ingressi, in primis quello di una Tanase incisiva sia in attacco che in seconda linea, chiudendo i conti col brivido grazie soprattutto a Cugno (MVP con 21 punti e il 52% di positività in attacco), Baird (15 col 46%) e una Valoppi sempre più padrona della seconda linea.

Coach Orefice, privo dell’infortunata Lokhmanchuk, schiera la nuova arrivata Gennari in palleggio, Cugno opposto, Damaske e Baird in banda, Caruso e Milošič al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Lionetti risponde con Bonelli in regia, Decortes opposto, Piomboni e Gardini in posto quattro, Mazzaro e Farriol al centro e Caforio libero.

Il Bisonte parte fortissimo col turno in servizio di Gennari e gli attacchi di Baird e di Cugno (4-0), Lionetti chiama subito time out e la sua squadra si riorganizza, riavvicinandosi con Decortes e Gardini (6-5), poi Firenze riparte con Cugno e col muro di Milosic (12-8), e sull’errore di Decortes (13-8) arriva il doppio cambio con Carraro e Stoyanova per Decortes e Bonelli: sul 15-10 entra Tanase per Baird, poi Damaske piazza il muro del 17-10 e Lionetti chiude il doppio cambio e inserisce Schut per Piomboni, ma Gennari allunga ancora col monster block del 21-13 e poi è Milosic a chiudere col muro del 25-14.

Nel secondo è Macerata a tentare il primo allungo con tre muri consecutivi di Decortes, Piomboni e Farriol (3-6), poi Decortes sbaglia (6-7) e Lionetti la sostituisce con Stoyanova, con il successivo attacco di Cugno (7-7) che provoca il time out ospite: la CBF riparte grazie a un paio di errori delle bisontine (8-11), poi sul muro di Bonelli (8-12) è Orefice a spendere il time out, con Milosic che piazza un gran muro dopo uno scambio lunghissimo (12-13) e Damaske che pareggia col mani-out del 13-13. L’errore in attacco di Piomboni vale il primo vantaggio interno (15-14), sul 18-17 entra Tanase per Damaske e l’errore di Stoyanova vale il 20-18, con Lionetti che inserisce Mazzon per Mazzaro, poi Il Bisonte sale sul + 3 con l’invasione di Bonelli (21-19), ma Macerata reagisce col muro di Piomboni (22-21): Baird è freddissima e riallunga (23-21), Lionetti chiama time out e Orefice inserisce Acciarri in battuta per Baird ma Stoyanova trova l’attacco del 23-22, poi Tanase è bravissima a infilare il lungolinea del 24-22, e già sul primo set point è Cugno a chiudere col mani-out del 25-22.

Nel terzo rimane in campo Stoyanova e proprio lei trova l’ace del 4-6, poi Mazzaro allunga col muro dell’8-11, e quando la stessa centrale, con l’aiuto del nastro, piazza l’ace del 9-13, Orefice deve spendere il time out: sull’ace di Stoyanova (10-15) entra Tanase per Damaske, ma la bulgara ne piazza altri due (10-17) e Orefice ferma di nuovo il gioco, senza però riuscire a invertire il trend nonostante gli ingressi di Acciarri per Caruso e di Piacentini e Agrifoglio per Gennari e Cugno, con Gardini che chiude 15-25.

Nel quarto rimane in campo Tanase, ma è ancora Stoyanova a sparigliare le carte con le sue battute e i suoi attacchi (6-8), anche se Baird reagisce con due missili (8-8) e Lionetti ferma il gioco: l’ace di Gardini ricrea il + 2 (10-12), Il Bisonte non si scompone e reagisce con Tanase e Baird (14-14), poi Stoyanova attacca out e due muri di fila di Gennari e di Caruso valgono il 17-14, con Lionetti che prova il doppio cambio con Carraro e Decortes per Stoyanova e Bonelli. Sul 19-15 di Baird Lionetti chiude il doppio cambio, sul 21-18 inserisce Schut per Gardini e il mani-out di Piomboni (21-19) provoca il time out Orefice, poi Cugno va a segno per il 22-19 e per il 23-20, con Tanase che procura tre match point (24-21): sul primo c’è l’errore in battuta di Tanase, il secondo lo annulla Piomboni con l’ace del 24-23, ma dopo il time out di Orefice è Baird a chiudere con l’attacco del 25-23.

I protagonisti

Alessandro Orefice (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Quella scintilla che si era accesa a Biella siamo stati bravi a tenerla viva anche oggi: abbiamo giocato due set di altissimo livello, loro sono state molto brave in ricezione mentre noi siamo calate un po’ in battuta quando la partita si è complicata, ma poi Alice Tanase è stata bravissima e coraggiosa, perchè col suo ingresso ci ha dato una grande mano in tutti i fondamentali, e in generale tutte le ragazze sono state brave, perché sono rimaste unite nei momenti difficili della partita. Nell’ultimo periodo abbiamo sofferto tanto, e stiamo ancora soffrendo, soprattutto a causa dei tanti problemi fisici, ma tutto il club è rimasto saldo, permettendoci di lavorare bene: l’arrivo di Gennari ci ha dato una grandissima mano, siamo contenti di aver conquistato due vittorie di fila, e spero che questo invogli la città di Firenze a venire a vedere Il Bisonte, che in questo momento ha solo margini di crescita ».

Beatrice Gardini (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Sicuramente non possiamo permetterci questi primi due set giocati in questo modo. Dobbiamo riuscire a partire un po' più aggressive. Siamo state brave a rientrare nel terzo set e a rimanere aggressive anche nel quarto, ma nel finale è mancato qualcosa e ci siamo fatte sfuggire questa partita. Ormai questa gara è andata e dobbiamo cercare di prendere le cose positive che abbiamo fatto e portarle nella prossima partita, cercando di spingere di più e fare qualcosa in più ».

Il tabellino

IL BISONTE FIRENZE - CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-1 (25-14 25-22 15-25 25-23) –

IL BISONTE FIRENZE: Gennari 6, Baird 15, Milosic 9, Cugno 21, Damaske 5, Caruso 5, Valoppi (L), Tanase 7, Acciarri 1, Piacentini 1, Agrifoglio. Non entrate: Fanfani (L), Zojzi. All. Orefice.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Decortes 3, Piomboni 14, Farriol 6, Bonelli 1, Gardini 15, Mazzaro 6, Caforio (L), Stoyanova 18, Schut 1, Tesi, Carraro, Mazzon. Non entrate: Landucci. All. Lionetti.

ARBITRI: Cavalieri, Clemente.

Durata set: 22', 29', 23', 31'; Tot: 105'

BATTUTE: Il Bisonte Firenze 1 ace, 16 err; Cbf Balducci Hr Macerata 9 ace, 9 err.

ATTACCHI: Il Bisonte Firenze 60 vinc, 2 err; Cbf Balducci Hr Macerata 42 vinc, 8 err.

MURI: Il Bisonte Firenze 9 vinc; Cbf Balducci Hr Macerata 13 vinc.

MVP: Bianca Cugno (Il Bisonte Firenze)

Spettatori: 652

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - ChorusLife Volley Bergamo

Dopo un primo set in salita, con Chieri capace di prendere subito il controllo del gioco, Bergamo cambia passo e trova la strada per rientrare nella partita. Il secondo parziale segna la svolta: le rossoblù alzano il livello, ritrovano efficacia e pareggiano i conti. Da quel momento è una battaglia punto a punto, con le due squadre protagoniste di scambi spettacolari e continui ribaltamenti di inerzia.

Una sfida nella sfida ha animato il PalaFenera: da una parte il confronto tra le due palleggiatrici, Allaoui e Van Alen, dall’altra quello tra gli opposti, con Kendall Kipp protagonista di una prestazione di grande sostanza. A fare la differenza è stata la capacità di Bergamo di restare lucida nei momenti decisivi, trovando le soluzioni giuste per chiudere sia il terzo che il quarto set.

A prendersi la scena è Elena Pietrini, premiata MVP della serata. Per lei 21 punti, con il 58% in attacco e un’efficienza del 55%: numeri che raccontano una prestazione di grande qualità e incisività. Ma è tutta la squadra a meritare gli applausi per una vittoria costruita con carattere, determinazione e capacità di soffrire.

Bergamo torna così da Chieri con un successo prezioso e la consapevolezza di aver superato un esame importante. Una vittoria di squadra, conquistata lottando su ogni pallone.

I protagonisti

Stella Nervini (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « E' stata una partita veramente difficile, in realtà non molto combattuta. Penso che stasera non siamo riuscite a esprimere quello che è di solito il nostro gioco. Ci sono state tante difficoltà, loro ci hanno messo veramente sotto con la battuta e per noi è stato difficile ricevere e poter giocare con la palla veloce ».

Federica Carletti (ChorusLife Volley Bergamo)- « E' stata una bellissima partita. Stiamo lavorando tantissimo e si è visto in campo. Secondo me è stata una vittoria corale perché è partita dalla difesa da parte di tutte, poi abbiamo lavorato bene in attacco e a muro. Sono veramente contenta di tutte le ragazze ».

Il tabellino

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO 1-3 (25-18 21-25 23-25 22-25) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Eggleston 21, Akrari 5, Nemeth 15, Nervini 13, Lubian 16, Van Aalen 1, Spirito (L), Gray 1, Eckl, Regoni, Glaab, Giacomello, Cooper. Non entrate: Guezen. All. Negro.

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO: Allaoui 2, Pietrini 21, Meli 8, Kipp 22, Carletti 8, Van Avermaet 8, Gelin (L), Bassi 1, Battistoni, Esposito. Non entrate: Parra, Rocca, Babatunde, Agazzi. All. Cervellin. ARBITRI: Papadopol, Lot.

Durata set: 22', 28', 26', 29'; Tot: 105'.

BATTUTE: Reale Mutua Fenera Chieri '76 4 ace, 15 err; ChorusLife Volley Bergamo 4 ace, 10 err.

ATTACCHI: Reale Mutua Fenera Chieri '76 56 vinc, 7 err; ChorusLife Volley Bergamo 57 vinc, 8 err.

MURI: Reale Mutua Fenera Chieri '76 12 vinc; ChorusLife Volley Bergamo 9 vinc.

MVP: Elena Pietrini (ChorusLife Bergamo)

Spettatori: 1508

I RISULTATI

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - ChorusLife Volley Bergamo 1-3 (25-18, 21-25, 23-25, 22-25);

Cda Volley Talmassons Fvg - Numia Vero Volley Milano 0-3 (18-25, 14-25, 17-25) Giocata ieri;

Igor Gorgonzola Novara - Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-18, 25-15, 25-17);

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Laica Cioccolato Uyba 2-3 (26-24, 20-25, 15-25, 25-20, 13-15);

Granda Volley Cuneo - Savino Del Bene Scandicci 0-3 (23-25, 20-25, 23-25) Giocata ieri;

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Omag Consolini Volley 1907 3-1 (25-17, 23-25, 25-22, 25-17);

Il Bisonte Firenze - Cbf Balducci Hr Macerata 3-1 (25-14, 25-22, 15-25, 25-23).