CUNEO -Una vittoria che è ossigeno puro per l’ Acqua Sant’Anna Cuneo che nell’anticipo della 6° giornata supera in rimonta per 3-1 (23-25, 25-21, 25-21, 27-25) la Rana Verona raggiungendo quota 6 in classifica scavalcando gli scaligeri. Alla squadra di Soli basta il recupero in extremis nel quarto set per portare il confronto al tie-break e non bastano nemmeno i 23 punti di Keita per incamerare un risultato positivo.

Starting six “classico” per Matteo Battocchio: le bocche di fuoco di Cuneo sono Feral, Champlin e Poriya, il libero è Loubeyre. Sestetto con parecchie novità quello di Fabio Soli, che schiera Keita in diagonale rispetto a Motta Paes e dà fiducia al centrale ucraino Veletskyi, all’esordio nel campionato italiano.

Si comincia con il muro di Codarin su Keita, che replica subito con un gran turno al servizio, ben assistito dalla slash di Paes e dal blocco di Veletskyi (1-4). Verona riallunga con la pipe di Sani, l’ace di Glatz e il muro di Paes (3-7). Feral prova a lanciare il recupero dei suoi con due colpi, Keita interrompe, ma il francese riporta i suoi a meno due (9-11). Poriya firma l’ace, poi è ancora Keita a timbrare con il mani-out (12-14). Keita e Sani spingono in parallela e Anzani colpisce al centro: Verona sul 16-19. Cuneo accorcia di nuovo, ma Sani spara forte, poi Anzani chiude il set sul 23-25.

Keita apre i giochi nel secondo, poi grande intesa Paes-Anzani dopo un salvataggio di Staforini per il 2-3. Veletskyi stoppa, poi Feral timbra due volte e sorpassa (7-6). Paes si affida ai colpi di Keita, ma Cuneo scappa sul più due con Poriya (12-10). Gli scaligeri riagganciano con la pipe di Mozic e l’ace di Glatz. I piemontesi, però, tornano sopra, con Codarin che risponde ad Anzani in posto tre (18-16). Cuneo allunga ancora, poi il muro di Keita ferma la fuga. Mosca ridà il distacco ai suoi a muro, poi Cuneo capitalizza e pareggia i conti.



In avvio di terza frazione, gli ospiti provano a riprendere in mano le redini del match, ma Feral impedisce l’allungo iniziale chiudendo un lungo rally, poi Poriya rimette in equilibrio (6-6). L’iraniano colpisce ancora e Feral prima mantiene i due di vantaggio, poi incrementa le distanze (12-8). Verona torna in carreggiata con il muro al centro e accorcia a meno due (13-11). Anzani punge al centro, ma Feral esplode ancora la sua potenza per il 17-15. Cuneo aumenta il divario, poi Keita tiene a galla i suoi, trovando anche parallela e mani-out, prima del muro di Anzani del 22-21. Cuneo, però, avanza di nuovo e mette il timbro sul parziale (25-21).

Feral passa due volte a inizio di quarto, con Poriya a segno dai nove metri. Zingel trova l’ace, Keita incrocia: equilibrio sul taraflex. Il numero 9 va di fino, poi Paes tira forte al servizio e sorpassa (8-9). Cuneo inverte ancora e con la serie in battuta di Poriya (tre ace) va sopra di cinque. Cuneo resta sopra, Buchegger riduce il gap, Feral va in diagonale e Codarin punisce dal centro (22-18). Verona torna sotto col muro di Anzani e l’ace di Buchegger (22-21). Zingel mura, Buchegger timbra e manda ai vantaggi, ma Poriya blocca e chiude la gara.

I protagonisti

Matteo Battocchio ( Allenatore Acqua Sant’Anna Cuneo)- « Sono molto contento per i ragazzi, perché stanno lavorando molto bene. Il risultato non racconta necessariamente la qualità del lavoro e l’impegno che ci metti ogni giorno. Penso che meritassero una soddisfazione così». Il tecnico biancoblù allarga poi il riconoscimento a tutto il gruppo di lavoro: «Sono davvero molto contento per lo staff, che sta facendo un lavoro importante. Quando i risultati non arrivano, spesso ti chiedi che cosa stai sbagliando. Ma la cosa importante è come gioca la squadra: se la squadra gioca bene, significa che lo staff lavora bene. Se poi giochi bene e non riesci a vincere, quello diventa un problema mio ».

Fabio Soli ( Allenatore Rana Verona)- « Abbiamo bisogno di qualcosa in più dal punto di vista dell’energia messa in campo, abbiamo bisogno di più cattiveria agonistica, di una Verona che in ogni sua componente, me per primo, sappia stare fuori dalla zona di comfort e che onori la maglia, cosa che in questo momento stiamo facendo poco. Voglio che questa squadra ritrovi un’energia nelle difficoltà molto superiore rispetto a quello che oggi sta mettendo in campo ».

Il tabellino

ACQUA SANT’ANNA CUNEO – RANA VERONA 3-1 (23-25, 25-21, 25-21, 27-25) –

ACQUA SANT’ANNA CUNEO: Argilagos 4, Hossein Khanzadeh 17, Codarin 7, Feral 27, Champlin 5, Mosca 6, Cavaccini (L), Coscione 0, Loubeyre (L), Strehlau 0. N.E. Volpe, Barberio, Giraudo. All. Battocchio.

RANA VERONA: Motta Paes 5, Sani 3, Anzani 9, Keita 23, Glatz 8, Veletskyi 3, Zingel 2, Scanferla 0, Vitelli 0, Staforini (L), Mol 0, Mozic 2, Buchegger 8. N.E. Cortesia, Christenson. All. Soli.

ARBITRI: Canessa, Puecher.

Durata set: 26′, 30′, 28′, 29′; tot: 113′.

ATTACCO: Acqua Sant’Anna Cuneo 44%; Rana Verona 46%

RICEZIONE: Acqua Sant’Anna Cuneo 42%; Rana Verona 52%

MURI: Acqua Sant’Anna Cuneo 12; Rana Verona 8

ACE: Acqua Sant’Anna Cuneo 7; Rana Verona 5



MVP: Hossein Poriya (Acqua Sant’Anna Cuneo)

Spettatori: 2510