ROMA - E' andato in scena un settimo turno ricco di espisodi importanti che avranno risvolti importanti sia in testa che in coda alla classifica.

Ad aggiudicarsi il derby dell’Adige è l’Itas Trentino, che espugna l’impianto scaligero superando in tre set i padroni di casa di una Rana Verona falcidiata dagli infortuni. Nel primo set, il team di casa tiene testa agli ospiti, che poi prendono il controllo grazie alla prova di Sbertoli, premiato MVP. Da segnalare gli esordi in maglia veneta di Orduna e Ichino nel giorno dell’annuncio ufficiale, ma anche l’ingresso in campo del palleggiatore Raphael, che con i suoi 47 anni e 168 giorni diventa il giocatore più longevo a scendere in campo nella storia della SuperLega, superando il precedente primatista, il regista di Cuneo Manuel Coscione (46 anni e 295 giorni).

Verona giocherà in casa mercoledì 2 dicembre alle 20.00 contro Prata di Pordenone, mentre la stessa sera Trento ospiterà Padova alle 20.30.

Seconda affermazione consecutiva in campionato per Acqua Sant’Anna Cuneo, che viola per 3-1 in rimonta la Kioene Arena dopo la vittoria del set iniziale della Pallavolo Padova. Decisivi i 26 punti siglati da Feral e i 17 di Poriya, protagonista del derby iraniano con Golzadeh (18) e con il palleggiatore Behnezhad. Mercoledì 2 dicembre Padova farà visita a Trento, con prima battuta alle 20.30, mentre Cuneo sarà di scena a Modena con fischio d’inizio alle 20.00.

Il derby lombardo premia Vero Volley Monza in rimonta davanti al pubblico amico. Il debutto di Sani e il successo nel primo set illudono l’Allianz Milano, che deve fare i conti con la resilienza e i 16 muri dei brianzoli. I set centrali si chiudono in volata per i padroni di casa e i meneghini perdono smalto nel quarto atto. Monza è attesa dal posticipo dell’ottavo turno in programma giovedì 3 dicembre alle 20.45 sul campo di Piacenza, mentre Milano ospiterà la capolista Perugia già mercoledì 2 dicembre alle 20.00.

Cucine Lube Civitanova e Gas Sales Piacenza danno spettacolo all’Eurosuole Forum con una maratona vinta dai padroni di casa al tie-break in rimonta. Alex Nikolov è MVP e top scorer con 28 punti, Bottolo ne realizza 18. Tra gli ospiti Porro manda in doppia cifra Gutierrez (16), Bovolenta (15), McHenry (12 punti con 4 muri) e Zlatanov (10). Mercoledì 2 dicembre, alle 20.30, Civitanova andrà sotto rete a Cisterna di Latina, mentre Piacenza se la vedrà giovedì 3 dicembre in casa contro Monza alle 20.45.

Cisterna Volley si sblocca in Friuli e torna al successo con un 3-1 corsaro ai danni di Tinet Prata di Pordenone, che al PalaCrisafulli reagisce nel terzo set con i punti del bomber Klets (18 nel match), ma non completa la rimonta. Nel team ospite Fanizza manda in doppia cifra quattro giocatori, con Barotto (18 punti) in serata molto positiva. Il prossimo impegno per Prata sarà mercoledì 2 dicembre alle 20 sul campo di Verona. Cisterna, invece, scenderà in campo davanti ai propri tifosi il giorno dopo alle 20.30 contro Civitanova.

Dopo la serata di gloria contro la Lube nell’anticipo del 10° turno, Sir Susa Scai Perugia trova sulla sua strada una Valsa Group Modena con il coltello tra i denti. Ne scaturisce un botta e risposta entusiasmante con gli umbri, trainati da Reggers (21 punti), vincitori al tie-break, ma messi a dura prova dal gruppo di Lorenzo Tubertini. Tra gli ospiti prestazioni intense di Porro (20 punti) e Mujanovic (19). Alle 20.00 di mercoledì 2 dicembre i campioni d’Italia giocheranno a Milano, mentre alla stessa ora Modena ospiterà Cuneo.

TUTTE LE SFIDE

Rana Verona – Itas Trentino

Il mese di novembre si chiude con la vittoria del 53° derby dell’Adige per l’Itas Trentino maschile. Questo pomeriggio a Verona la formazione gialloblù ha confermato il suo sin qui perfetto cammino esterno in SuperLega, assicurandosi per 3-0 anche l’incontro giocato al Pala Magis in casa della Rana nell’anticipo televisivo del settimo turno.

Dopo i successi a Modena, Prata e Milano in tre set, la squadra di Mendez ne ha quindi messo in fila un altro, rafforzando la propria terza posizione in classifica al termine di una partita che ha saputo condurre abilmente dall’inizio alla fine, grazie all’ennesima giornata di grazia di tutto il suo fronte d’attacco (54% di squadra, con appena tre errori diretti ed un solo muro subito) e alla incisività a rete del suo trio di palla alta. In particolare, Faure e Michieletto (14 punti a testa rispettivamente col 53% e 58%) sono stati costantemente una spina nel fianco del sistema muro-difesa scaligero, ispirati da uno Sbertoli meritatamente premiato come mvp del match, non solo per quanto fatto in regia ma anche per l’apporto offerto in battuta (due ace) e a muro (3 i vincenti personali).

I protagonisti

Fabio Soli (Allenatore Rana Verona)- « Ho visto una buona energia, anche grazie all’apporto dei nuovi arrivati, che hanno portato una ventata di entusiasmo e dato qualcosa in più alla squadra, scesa in campo con piglio e determinazione. Questo, però, non è sufficiente: contro Trento bisogna esprimere un’ottima pallavolo e oggi abbiamo pagato dazio in tutti i fondamentali. Dobbiamo riuscire a rendere questa stagione più fortunata, perché sono convinto che questa squadra abbia ampi margini di miglioramento. Piangersi addosso non serve a nulla. In passato è capitato ad altre squadre, oggi tocca a noi: il modo in cui decidiamo di affrontare questa situazione dipende soltanto da noi ».

Marcelo Mendez (Allenatore Itas Trentino)- « Abbiamo giocato la nostra partita con grande attenzione, lavorando bene con il sistema di muro-difesa, aiutato sicuramente dalla qualità del servizio che siamo riusciti a proporre in questa occasione. In attacco abbiamo offerto una prestazione molto costante, che sicuramente ci ha permesso di giocare con maggiore tranquillità ogni momento della gara ed era importante farlo perché di fronte avevano una squadra dal grande potenziale offensivo. Questa è una vittoria che ci permette di iniziare col piede giusto il ciclo di impegni ravvicinati che contraddistinguerà le nostre prossime due settimane, in cui dovremo essere sempre al massimo per cercare di vincere ogni partita ».

Il tabellino

RANA VERONA-ITAS TRENTINO 0-3 (18-25, 19-25, 15-25)

RANA VERONA: Raphael, Keita 8, Anzani 1, Buchegger 6, Glatz 9, Vitelli 3, Scanferla (L); Veletskyi 1, Mol 2, Orduna, Staforini, Ichino. N.e. Zingel, Christenson. All. Soli.

ITAS TRENTINO: Nedeljkovic 4, Sbertoli 5, Michieletto 14, Flavio 8, Faure 14, Lavia 7, Laurenzano (L); Jansons, Roberti. N.e. Zonta, Gollini, Bossi, Adriano e Torwie. All. Mendez.

ARBITRI: Simbari, Saltalippi

DURATA SET: 24’, 27’, 23’; tot: 74’

Mvp Riccardo Sbertoli (Itas Trentino)

Spettatori: 4.567 spettatori

Pallavolo Padova – Acqua Sant’Anna Cuneo

Vittoria importantissima per l’Acqua Sant’Anna Cuneo, che espugna il campo della Pallavolo Padova con il punteggio di 1-3 (27-25, 17-25, 23-25, 21-25), conquistando tre punti preziosi e compiendo un ulteriore passo avanti in vista del rush finale del girone di andata. Una partita combattuta e ricca di tensione, con i padroni di casa desiderosi di riscattare il passo falso della settimana precedente contro Monza e i biancoblù determinati a dare continuità all’ottima prestazione offerta contro Verona.

Una sfida nervosa, nella quale le due formazioni hanno espresso valori statistici sostanzialmente equilibrati, ma che Cuneo ha saputo indirizzare nei momenti decisivi, dimostrando capacità di reazione e lucidità anche nelle situazioni più complicate. Importanti, in particolare, i turni al servizio di Leandro Mosca, capace con la sua flottante di mettere in difficoltà la ricezione padovana e favorire preziose occasioni di contrattacco per i compagni. MVP dell’incontro Nathan Feral, autore di 24 punti con il 52% di positività in attacco.

Soddisfatto a fine gara il capitano Cavaccini, che dalla panchina ha sostenuto e incoraggiato i compagni: «Tre punti anche belli questi. Belli perché importanti, che danno continuità al risultato di Verona, che ci mettono in una posizione di classifica che ci dà l’opportunità di fare dei respiri un po’ più ampi e quindi sono tre punti belli, fuori casa, molto, molto importanti».

Il capitano sottolinea anche la difficoltà della sfida e l’atteggiamento mostrato dalla squadra: «Molto, molto, anche perché loro venivano da una sconfitta, quindi forse un po’ gli è anche pesata la sconfitta a loro in testa. Devo essere sincero, invece, dalla parte nostra mi è piaciuto un sacco l’atteggiamento di tranquillità che abbiamo avuto in campo. È stata una bella vittoria, una bella vittoria».

Padova parte con la diagonale palleggiatore-opposto tutta iraniana composta da Behnezdah e Golzadeh. Al centro il tandem Truocchio-Pellacani, mentre in posto quattro trovano spazio Orioli e Lukas. Il libero è il capitano D’Amico.

Coach Battocchio si affida al sestetto abituale. In cabina di regia c’è Argilagos, opposto Feral, mentre al centro giocano Codarin e Mosca. In banda spazio alla coppia Poriya-Champlin, con Loubeyre nel ruolo di libero.

L’avvio è favorevole a Cuneo, che sfrutta immediatamente il turno al servizio di Poriya: un punto slash di Feral e un diagonale vincente di Champlin valgono il primo allungo biancoblù sullo 0-3. Padova reagisce e si riporta a contatto grazie al muro di Golzadeh proprio su Champlin (3-4), prima di trovare il pareggio sul 5-5 con un altro punto dell’opposto iraniano.

Cuneo prova nuovamente a scappare, portandosi sul 6-8 grazie a un mani e fuori di Poriya, ma Padova risponde ancora con Golzadeh, questa volta protagonista al servizio con un ace su Loubeyre. I piemontesi mantengono comunque il vantaggio minimo, con Poriya che firma il mani e fuori dell’8-10. L’errore dalla seconda linea di Feral permette però ai bianconeri di ristabilire la parità sul 12-12.

La fase centrale del set prosegue all’insegna dell’equilibrio. La battuta flottante di Mosca mette in difficoltà la ricezione patavina e Cuneo ne approfitta: l’attacco out di Truocchio consegna agli ospiti il break del 16-18, seguito poco dopo dall’ace di Argilagos per il 17-20.

Quando il set sembra poter prendere la strada di Cuneo, Padova reagisce. Orioli accorcia le distanze e i bianconeri si portano a una sola lunghezza sul 20-21, costringendo coach Battocchio a fermare il gioco. Il time-out non spezza però l’inerzia della rimonta patavina: Lukas firma il mani e fuori del 22-22, riportando il punteggio in perfetta parità. Nel finale sono i padroni di casa a trovare lo spunto decisivo: Padova completa la rimonta e si aggiudica il primo parziale sul 26-24, grazie a un diagonale vincente di Orioli.

Dal punto di vista statistico, Cuneo chiude il primo parziale con una ricezione leggermente migliore rispetto a quella padovana: 50% di positività contro il 47% degli avversari. A fare la differenza è però l’efficienza offensiva, con Padova decisamente più incisiva in attacco: 52% di squadra contro il 42% dei piemontesi. A pesare sul rendimento ospite è soprattutto un primo set sottotono di Champlin, fermo al 20% in attacco, oltre a qualche errore di troppo commesso da Feral, in particolare al servizio. Padova, invece, dimostra maggiore concretezza nei momenti decisivi e riesce a capitalizzare la rimonta, portando a casa un primo set combattuto e deciso soltanto ai vantaggi.

Cuneo riparte con il piede giusto nel secondo parziale e, dopo aver ceduto ai vantaggi il primo set, mostra subito una buona reazione. È Champlin a mettere a terra il primo pallone, dando il via all’allungo piemontese. L’Acqua Sant’Anna Cuneo mantiene il controllo del gioco e approfitta di qualche imprecisione dei padroni di casa per consolidare il vantaggio: si arriva così sul 5-8, con un errore di Golzadeh dalla seconda linea, seguito da un altro errore dell’opposto iraniano che induce coach Cuttini a fermare il gioco sul 6-10.

Al rientro in campo i biancoblù continuano a spingere e trovano il massimo vantaggio sul 10-15, grazie a un diagonale vincente di Poriya. Padova prova a rientrare nel set, trovando un break con il muro su Feral che vale il 12-15, ma la formazione ospite non si lascia sorprendere. A ristabilire le distanze ci pensa un ace per il 13-18, seguito dall’attacco vincente di Feral che porta Cuneo sul 13-19.

Nel finale l’Acqua Sant’Anna Cuneo gestisce con autorità il margine conquistato. Poriya firma il set point sul 17-24 e mette poi a terra anche il pallone che chiude il parziale sul 17-25.

A fare la differenza sono soprattutto i numeri in attacco: l’Acqua Sant’Anna Cuneo sale al 68% di efficacia, trascinata da uno straordinario Poriya, autore di 7 punti su 8 attacchi (88%). Padova si ferma invece al 35%. Un divario che fotografa la superiorità offensiva dei biancoblù in questo parziale, mentre gli altri fondamentali registrano valori sostanzialmente equilibrati.

Il terzo set si apre con Cuneo subito determinata a riprendere in mano il gioco. L’Acqua Sant’Anna trova il primo break grazie a un fallo di palleggio fischiato al regista patavino Behnezhad e allunga sul 4-7 con il muro di Argilagos su Golzadeh. Padova, però, non si arrende e approfitta di qualche imprecisione degli ospiti per ricucire lo strappo, fino a trovare la parità sul 13-13.

I padroni di casa riescono poi a portarsi avanti di due lunghezze sul 18-16, ma la reazione dei biancoblù è immediata: Feral firma il pareggio sul 18-18 e Argilagos mette a terra il pallone del nuovo sorpasso sul 20-22. Cuneo allunga ancora e conquista il set point sul 21-24 con un attacco vincente di Feral. Padova prova a riaprire il parziale sfruttando un errore di Poriya (23-24), ma è ancora Feral, dalla seconda linea, a mettere a terra il pallone decisivo per il 23-25.

Set equilibrato anche nei numeri, con Padova al 60% in attacco contro il 53% di Cuneo. Tra i piemontesi spicca Champlin, autore di 5 punti su 8 attacchi (62%). Curiosità: nessun muro vincente per entrambe le formazioni.

Cuneo parte con decisione anche nel quarto set e trova il primo allungo sul 3-6, grazie a un attacco vincente di Feral dalla seconda linea, che costringe coach Cuttini al time-out. L’Acqua Sant’Anna mantiene il controllo, approfittando anche di qualche errore dei padroni di casa, e si porta sul 4-8. Padova prova a rientrare, ma il muro di Mosca vale il 9-13. I veneti reagiscono con Golzadeh, protagonista in attacco e al servizio, fino a riportarsi a una sola lunghezza sul 12-13. Cuneo risponde ancora con Feral, che firma il 13-16, e allunga ulteriormente grazie a Poriya, prima in attacco e poi a muro per il 15-19. Padova non si arrende e torna pericolosamente vicina sul 21-22, ma i biancoblù trovano nel muro di Mosca il punto del 20-23 (punteggio corretto: 20-23) e gestiscono il finale con lucidità. A chiudere il match sul 21-25 è una palla accompagnata fischiata ai padroni di casa: l’Acqua Sant’Anna Cuneo si impone così per 3-1

I protagonisti

Marco Pellacani (Pallavolo Padova)- « Subito dopo la gara è difficile capire esattamente cosa non sia andato, ma nei set successivi a quello vinto ci è mancata un po' di concretezza nei momenti finali. A parte il secondo set, negli altri eravamo lì, ma sul finale siamo stati poco incisivi rispetto a loro, e a questo livello fa la differenza. Ci portiamo via la consapevolezza che in questo campionato, appena molli per un secondo, nessuno ti perdona nulla ».

Domenico Cavaccini (Acqua Sant'Anna Cuneo)- « Tre punti anche belli questi. Belli perché importanti, che danno continuità al risultato di Verona, che ci mettono in una posizione di classifica con l'opportunità di fare dei respiri un po' più ampi. Quindi sono tre punti belli, fuori casa, molto importanti. Loro venivano da una sconfitta, quindi forse non avevano la testa libera. Devo essere sincero, invece, dalla parte nostra mi è piaciuta la tranquillità in campo. È stata proprio una bella vittoria! ». .

Il tabellino

PALLAVOLO PADOVA – ACQUA SANT’ANNA CUNEO 1-3 (27-25, 17-25, 23-25, 21-25) –

PALLAVOLO PADOVA: Behnezhad 0, Orioli 15, Pellacani 7, Golzadeh 18, Leodolter 13, Truocchio 3, Uliana (L), Bristot 0, Rinaldi 0, D’Amico (L), Kunstmann 1, Bergamasco 0. N.E. Ruzza, Mills. All. Cuttini.

ACQUA SANT’ANNA CUNEO: Argilagos 5, Hossein Khanzadeh 17, Codarin 6, Feral 26, Champlin 9, Mosca 6, Cavaccini (L), Loubeyre (L). N.E. Coscione, Sala, Volpe, Barberio, Strehlau, Giraudo. All. Battocchio.

ARBITRI: Pozzato, Zavater, Merli.

Durata set: 30′, 23′, 27′, 26′; tot: 106′.

MVP: Nathan Feral (Acqua Sant\'Anna Cuneo)

Spettatori: 2137

Vero Volley Monza – Allianz Milano

Seconda vittoria consecutiva, sei punti nelle ultime due giornate e la festa in una partita speciale. La Vero Volley Monza si aggiudica il derby contro l’Allianz Milano per 3-1 (21-25; 25-23; 25-23; 25-19) davanti ai 2801 spettatori dell’Opiquad Arena. Un successo in rimonta per i brianzoli, che perdono il primo set e con grande carattere vanno a prendersi gli altri tre regalando una vittoria ai tanti sostenitori rossoblù. Un risultato di inestimabile valore, arrivato grazie a una prova sontuosa a muro (16 quelli vincenti) e un Iliya Petkov inarrestabile, premiato MVP del match. Il centrale bulgaro è stato il miglior realizzatore della squadra (14 punti) insieme al neo schiacciatore Larsen. Agli ospiti, giunti a Monza con un Sani in più – appena prelevato da Verona – non sono bastati i 21 punti di Dermaux e i 14 di Otsuka.

La Vero Volley Monza si presenta con la diagonale Rowan–Frascio, Velichkov e Larsen schiacciatori, Beretta e Petkov al centro, Morazzini libero. L’Allianz Milano risponde con Porro al palleggio, Dermaux opposto, gli schiacciatori Tatarov e Otsuka, Simon e Bartolucci al centro, Catania libero.

La formazione ospite inizia meglio la partita, trascinata da un Dermaux in stato di grazia (8 punti nel parziale, 75% in attacco). I brianzoli cercano di rimanere in scia, ma non riescono a impensierire gli avversari. L’attacco di Tatarov in diagonale da posto quattro chiude il set 21-25.

La reazione di Monza è veemente: i rossoblù conducono i giochi nella seconda frazione allungando fino al 16-11, poi però subiscono la rimonta degli ospiti che raggiungo la parità (19-19). Larsen è il protagonista nel finale di parziale: prima l’attacco del 23-22, poi quello del 24-23 e il muro della Vero Volley fa il resto (25-23).

L’andamento del terzo set è lo stesso del secondo, ma a parti invertite. Milano torna a macinare punti e raggiunge anche il +6 di vantaggio (9-15). Dall’altra parte della rete Monza non molla, Eccheli inserisce anche Khotsevitch per Larsen e la squadra trova l’aggancio sul 19-19. Il finale è un testa a testa che premia la squadra di casa grazie ad un Petkov in versione monstre. Al suo ace finale i tifosi possono esultare (25-23).

Nella quarta frazione Monza legittima la vittoria gestendo la partita dal primo all’ultimo punto. Milano non riesce più a rientrare in corsa e il punteggio lo dimostra. Il 25-19 finale è una sentenza sul match, che permette alla Vero Volley di conquistare il secondo successo consecutivo.

I protagonisti

Iliya Petkov (Vero Volley Monza)- « E' stata una partita durissima, complimenti a tutti i ragazzi. Sono molto contento della prestazione e di aver ripagato la fiducia del nostro palleggiatore. Andrew Rowan mi ha dato tanti palloni e lo ringrazio per questo, così come ringrazio tutta la squadra per il contributo di ognuno per questa vittoria importantissima ».

Francesco Sani (Allianz Milano)- « C’è rammarico soprattutto per quel terzo set, quando secondo me avevamo la chance di rimettere in gioco tutta la partita e di vincerla. Abbiamo avuto diverse occasioni. Ci è mancata un po' di lucidità in quei momenti. Comunque torneremo in palestra da domani. Per me è un gruppo tutto nuovo, per ora mi sono trovato da Dio, sono qui da poche ore ma mi hanno fatto sentire subito a casa. Conoscevo già qualche giocatore, però mi hanno accolto subito tutti come se fossi stato con loro dall'inizio della stagione. Vorrei ringraziare davvero tutti e non vedo l'ora di tornare in palestra a lavorare per le prossime gare ».

Il tabellino

VERO VOLLEY MONZA – ALLIANZ MILANO 3-1 (21-25, 25-23, 25-23, 25-19) –

VERO VOLLEY MONZA: Rowan 3, Velichkov 12, Beretta 7, Frascio 13, Larsen 14, Petkov 14, Pesaresi (L), Morazzini (L), Massari 0, Khotsevitch 0. N.E. Bonacchi, Mapelli, Bonandrini, Ceban. All. Eccheli.

ALLIANZ MILANO: Porro 1, Tatarov 3, Bartolucci 5, Dermaux 21, Otsuka 14, Simon 4, Corbetta (L), Catania (L), Tenorio 1, Sani 11. N.E. Zoppini, Benacchio, Rotty, Argano. All. Falasca.

ARBITRI: Vagni, Canessa.

Durata set: 25′, 26′, 28′, 24′; tot: 103′.

MVP: Iliya Petkov (Vero Volley Monza)

Spettatori: 2801

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

La Cucine Lube Civitanova si rialza all’Eurosuole Forum con un successo sofferto in rimonta in un delicato 7° turno della Regular Season di SuperLega Credem Banca. Dopo il passo falso a Perugia, la formazione di Giampaolo Medei supera la Gas Sales Bluenergy Piacenza al tie-break in rimonta (25-14, 23-25, 23-25, 25-20, 15-11) grazie a una prova di carattere e orgoglio, sottolineata dall’ovazione dei tifosi dopo il punto decisivo di Loeppky.

La formazione di casa ha qualche rimpianto per i due set persi in volata (il secondo e il terzo), ma esce dal campo dopo una grande reazione, con 11 ace a 1 realizzati, 10 muri vincenti rispetto agli 8 dei rivali e una ricezione più solida. Cucinieri superiori anche in attacco con il 55% contro il 52% degli emiliani.

Alex Nikolov esce dal campo da MVP e top scorer con 28 punti (65%, 6 ace e 2 muri), mentre Bottolo ne realizza 18 (72% con 2 ace e 2 muri). Tra gli ospiti chiudono in doppia cifra Gutierrez (16), Bovolenta (15), McHenry (12 punti con 4 muri) e Zlatanov (10).

Lube in campo con Moni Nikolov al palleggio e suo fratello Alex in posto 2, gli schiacciatori Loeppky e Bottolo, i centrali Gargiulo e Klimes, Balaso libero.

Piacenza in campo con Porro in cabina di regia e Bovolenta terminale offensivo, Gutierrez e Robinson laterali, Galassi e McHenry al centro, Pace libero.

Autentiche emozioni prima del fischio d’inizio per l’iniziativa Teddy Bear Toss, con centinaia di peluche lanciati in campo dai tifosi. Grazie all’accordo tra Lube Volley, Associazione Raffaello Onlus e Lube nel Cuore, gli orsacchiotti saranno sterilizzati e donati ai bambini che stanno affrontando un percorso di cura.

Giocatori di entrambe le squadre in campo con un segno rosso sulla guancia per rinnovare l’impegno della pallavolo contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere. Si tratta di un’iniziativa lanciata dalla Lega Pallavolo Serie A, dalla Lega Volley Femminile e dall’Associazione Italiana Pallavolisti.

Lube dominante nel primo set (25-14), con l’80% di positività, 2 ace e 2 muri. Alex Nikolov mette a referto un 6 su 6 in attacco ed è lui a siglare i servizi vincenti. Avvio aggressivo della Lube con un gioco rapido e concreto, tanto in difesa quanto in attacco, con il +4 targato Alex Nikolov (9-5). Civitanova mantiene alto il livello e sulla battuta di Moni Nikolov allunga ulteriormente, dopo la giocata di Bottolo e il mani out di Alex Nikolov (17-11). La Lube fa sembrare tutto semplice, alternando pallonetti e muri agli errori degli ospiti, prima dei due ace decisivi di Alex Nikolov.

Nel secondo set (23-25) parte Zlatanov per Robinson tra gli ospiti. I cucinieri sono concreti al servizio (3 a 0 gli ace), ma calano in attacco (52%) e incassano 2 block, mentre Piacenza sale al 70%. La Lube comincia con due ace di Bottolo e tanta qualità (5-1). Gli emiliani non restano a guardare e ristabiliscono il pari (8-8) con un forcing. Un errore dei marchigiani e il muro piacentino portano la Gas Sales sul +2 (12-14), poi la Lube scivola a -3 su un primo tempo out (14-17). Il lungolinea di Bottolo e l’ottimo turno al servizio di Kujundzic permettono alla Lube di ritrovare la parità con il contrattacco di Alex Nikolov (17-17). Porro e compagni centrano il break (18-20) e allungano (19-22). A rianimare il Palas è l’ace di Alex Nikolov per il 22-23, ma Civitanova spreca e Gutierrez pesca due jolly per il 22-24 e per la fine del parziale.

Nel terzo set (23-25) le due squadre si equivalgono. Piacenza inserisce Comparoni e, nonostante una ricezione di squadra in difficoltà, beneficia di 10 errori biancorossi. Applausi per Moni Nikolov, che firma il break con una prodezza in sospensione (6-4). Civitanova allunga a muro (10-7), ma incassa tre punti di fila (10-10). A turno le squadre mettono la testa avanti, ma Zlatanov (15-17), autore di 7 punti, e Gutierrez (17-20) trainano i suoi. Medei inserisce Howe per Klimes. Il muro del -1 lo sigla Moni Nikolov (21-22). Il pareggio arriva con l’attacco del fratello Alex, al suo settimo punto nel set (22-22), dopo i servizi di Loeppky. Piacenza trova un attacco vincente e un muro per il 22-24. Sul 23-24 entra Kujundzic al servizio, ma non trova la linea.

Nel quarto set (25-20) arriva la reazione dei marchigiani a suon di ace (4-0). La Lube alza i giri del motore con i fratelli Nikolov, mettendo pressione agli emiliani (10-5). Gli avversari sono bravi a non smarrirsi (11-13). Sui due ace di Alex Nikolov i padroni di casa riallungano, spinti dai Predators (17-12), ma ancora una volta sono le leggerezze dei cucinieri a riaprire il parziale (17-16). Medei inserisce Polo per Gargiulo. Il muro emiliano ferma Alex Nikolov (17-17). Bottolo ferma l’emorragia di punti e Loeppky trova l’ace del 19-17. La Gas Sales perde lucidità (21-18). La Lube allunga con il muro di Bottolo (23-19). Il muro di Alex Nikolov porta le squadre al tie-break.

Al tie-break il Palas scandisce il nome di Alberto Polo dopo il muro del +2 (5-3) e fa altrettanto dopo l’ace di Alex Nikolov (6-3). Al cambio di campo Civitanova comanda 8-4 dopo gli errori degli ospiti, ma Piacenza non molla mai (9-7). Servono l’attacco di Bottolo e l’ace di Moni Nikolov per riallargare la forbice (11-7). La chiude Loeppky per il 15-11.

I protagonisti

Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova)- « Questi sono sicuramente due punti guadagnati, ma ho visto tante cose da migliorare. Ci alleniamo sodo durante la settimana, quindi è un peccato che non tutto si riesca a portare in partita. Detto questo, servirà tempo per affinare il nostro gioco, ma la strada è quella giusta. Ci manca veramente poco per raggiungere il livello auspicato, ma non siamo ancora lì. Partite come questa sono da gestire meglio, soprattutto nel calo del terzo set. Solo una questione di tempo, la Lube che vogliamo arriverà, intanto teniamoci la vittoria! ».

Dante Boninfante (Allenatore Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Un punto che muove la classifica, siamo stati bravi nel secondo e terzo set a portarli a casa ma c’è da recriminare per un primo set affrontato con poca personalità e timidezza, questo non lo si può fare contro una squadra come la Lube. Nel quarto la stessa timidezza è arrivata dopo la bella rimonta che poteva e doveva darci una spinta in più per chiudere diverse occasioni che abbiamo avuto. Arriveremo ma serve sempre uno sforzo in più che oggi potevamo avere e non c’è stato. Ci era dispiaciuto domenica scorsa non segnare neppure un set con Perugia, oggi ne abbiamo vinti due su un campo difficile ma, ripeto, non possiamo giocare come abbiamo fatto nel primo set ».

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-2 (25-14, 23-25, 23-25, 25-20, 15-11) –

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Nikolov S. 9, Bottolo 18, Klimes 3, Nikolov A. 28, Loeppky 6, Gargiulo 4, Bisotto 0, Balaso (L), Polo 1, Kujundzic 0, Howe 6. N.E. Zoppellari, Tonkonoh. All. Medei.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Porro 1, Robinson 0, Galassi 2, Bovolenta 15, Gutierrez 16, McHenry 12, Rizzo (L), Leon 0, Pace (L), Brboric 0, Comparoni 5, Zlatanov 10, Travica 0, Iyegbekedo 0. N.E. All. Boninfante.

ARBITRI: Cerra, Verrascina.

Durata set: 20′, 28′, 30′, 27′, 17′; tot: 122′.

MVP: Aleksandar Nikolov (Cucine Lube Civitanova)

Spettatori: 3.113

Tinet Prata di Pordenone – Cisterna Volley

Il Cisterna Volley tira fuori carattere e qualità, risponde presente e conquista tre punti d’oro su un campo difficile, dove hanno perso Monza e Cuneo. Mentalità, buona pallavolo e determinazione: successo pesante che permette di riprendere la corsa, riacquistare fiducia, mettersi alle spalle il passato e abbandonare l’ultimo posto: coi tre punti di Prata, Cisterna aggancia in classifica oltre alla Tinet anche Milano e Padova.

Starting six: sestetto tipo per Di Tommaso, con Alberini in regia e il rientrante Klets opposto, D’Heer e Larizza al centro, in posto quattro Bergmann e Martilla, Toscani libero. Morato si affida alla collaudata diagonale con Fanizza al palleggio e Barotto opposto, al centro Peng e Mazzone, schiacciatori Duflos-Rossi e Magalini, con Federici libero.

Pronti, via e Cisterna parte col break: Klets attacca fuori, Magalini attacca bene (0-2). Muro di Peng, i punti di vantaggio diventano tre (1-4). La Tinet resta lì e si riavvicina a -1 (7-8). La squadra di Morato gioca bene, e ferma sul nascere l’avanzata dei padroni di casa: attacco a segno di Barotto, errore Tinet, ace di Duflos-Rossi, e Cisterna si porta a +4 (7-11). Lungolinea fuori di Klets: 10-15. Barotto con un murone lancia la volata verso la conquista del set: 11-17. La Tinet accorcia a -4, Barotto prima in lungolinea, poi con l’ace, riporta Cisterna a +6 (14-20). La Tinet si riavvicina di nuovo, ma Klets batte sulla rete e Cisterna si procura quattro set point (20-24). Al terzo tentativo la chiude Duflos-Rossi (maniout): 22-25.

Equilibrio fino al 3-3 nel secondo set, poi Cisterna firma il break: 3-5. Il +2 resiste fino al 6-8, quando Prata infila un parziale di 4-0 e si porta avanti di due (10-8). Il vantaggio dei padroni di casa aumenta (12-9), Cisterna non si scompone e a piccoli passi trova prima la parità (14-14), poi il +2 (16-18). Klets attacca fuori, Cisterna avanti di tre (19-22). Barotto sfonda il muro: 21-24, tre set point. E come nel primo parziale, anche il secondo lo chiude un attacco di Duflos-Rossi: 21-25.

Break Cisterna in avvio del terzo: Bergmann spara fuori, Magalini si esalta a muro (2-4). La squadra di Morato gioca una buona pallavolo, Magalini varia i colpi e va ancora a segno, +3 (3-6). Prata non ha intenzione di mollare, si riavvicina, poi pareggia: 7-7. Si va avanti punto a punto, la parità si interrompe col break della Tinet: 15-13. Prata cerca di allungare, ma Cisterna non glielo permette: 20-20. Stavolta nel momento decisivo la spunta la Tinet: 25-22.

Nel quarto se break Prata, contro-break Cisterna: 2-2. Magalini mette palla a terra, Klets spara out: +2 (3-5). Muro di Peng, Cisterna avanti di tre: 4-7. Il centralone cinese (ace con l’aiuto del nastro) firma il +4: 5-9. Muro di Barotto, e Cisterna va in fuga: 5-10. Prata accusa il colpo: errore di Bergmann, i padroni di casa vanno sotto 6-12. Cisterna manca il colpo del ko e permette alla Tinet di restare nel match: i padroni di casa recuperano cinque punti e si portano a meno uno: 14-15. Il momento è cruciale, lo gioca meglio Cisterna: Barotto non sbaglia, Prata sì, poi Mazzone a muro riporta il vantaggio a +4 (16-20). Duflos-Rossi con un pallonetto da giocatore di grande qualità spiana la strada alla vittoria: 17-22. Il 23esimo punto a Cisterna lo regala Prata, il colpo che vale sei set point lo mette a terra Duflos-Rossi: 18-24. Il conto lo chiude a muro Alessandro Fanizza: 20-25.

I protagonisti

Simone Di Tommaso ( Allenatore Tinet Prata di Pordenone)- « Mi dispiace tanto perchè eravamo consapevoli dell'importanza della partita e ancora di più perchè la giocavamo in casa. Non resta che fare i complimenti a Cisterna che ha disputato una grande partita. Da parte nostra c'è rammarico per non aver giocato con l'energia che dovrebbe contraddistinguerci sempre. Con le energie nervose abbiamo provato a riaprire la partita. Abbiamo rincorso un match che tecnicamente non siamo mai riusciti ad avere tra le mani. Dobbiamo riconoscere che il risultato è giusto e anche riconoscere i nostri limiti sui quali possiamo fortunatamente lavorare. Abbiamo ben chiaro il percorso e ci lavoreremo da domani per rendere meno evidenti le difficoltà e più importanti i nostri punti di forza. Con pazienza e sacrificio faremo vedere le potenzialità e contiamo di farlo con una continuità maggiore ».

Tommaso Barotto (Cisterna Volley)- « Abbiamo vinto una partita molto intensa, in un palazzetto dove non è facile giocare. Questo successo lo abbiamo cercato, voluto e meritato, in una gara agonisticamente di livello. I tre punti conquistati e soprattutto la prestazione ci permettono di metterci alle spalle un periodo un po' complicato. Era importante vincere, ora possiamo proseguire il percorso con le nostre consapevolezze ».

Il tabellino

TINET PRATA DI PORDENONE – CISTERNA VOLLEY 1-3 (22-25, 21-25, 25-22, 20-25) –

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 3, Bergmann 8, Larizza 5, Klets 18, Marttila 11, D’Heer 11, Katalan 1, Pol 0, Marsili 0, Toscani (L), Guadagnini (L), Terpin 4. N.E. Frassanella Midolo, Umek. All. Di Tommaso.

CISTERNA VOLLEY: Fanizza 0, Magalini 10, Peng 15, Barotto 18, Duflos-Rossi 12, Mazzone 8, Szabo 0, Pierri 0, Martinez Palacios 0, Federici (L). N.E. Magliano, Wrobel, Lanza, Tosti. All. Morato.

ARBITRI: Armandola, Carcione.

Durata set: 28′, 29′, 30′, 29′; tot: 116′

MVP: Tommaso Barotto (Cisterna Volley)

Spettatori: 1993

Sir Susa Scai Perugia – Valsa Group Modena

La Sir Susa Scai Perugia si impone 3-2 (25-20, 23-25, 25-23, 22-25, 15-9): parte avanti e chiude il primo set tenendosi sempre in vantaggio, nel secondo parziale è costretta ad inseguire cedendo agli avversari per due palloni per poi prendersi il terzo set sempre con due soli punti di scarto. Gli emiliani non mollano e con grande aggressività scavano nel quarto parziale un solco importante fin dalle prime battute, prendendosi il set 22-25. Nella quinta frazione però Perugia fa la voce grossa in attacco e dai nove metri, trainata dal capitano, Simone Giannelli, che firma anche due ace consecutivi e chiude il match con 5 punti a referto, prendendosi l’mvp di giornata.

Ottimo il contributo di Mathis Hennò che, entrato dal secondo set, chiude il match con 11 punti, un ace e un muro. Il miglior realizzatore è ancora Reggers, con 21 punti.

Solida prestazione per l’ex di turno Giovanni Sanguinetti che mette a segno 3 ace e 3muri chiudendo in doppia cifra a 13 punti.

Una partita equilibrata nei numeri, con una parità assoluta nella percentuale in attacco (entrambe le squadre chiudono con il 48%). Perugia fa meglio a muro, con 10 block vincenti a fronte degli 8 degli emiliani, e al servizio, con otto ace e soli 18 errori in 5 set, a fronte dei 5 ace e 24 errori di Modena.

Si chiude così un’altra serata spettacolare tra le mura del palazzetto di Perugia, con la Sir Susa Scai che consolida la vetta e si accinge ad affrontare mercoledì sera la trasferta infrasettimanale sul campo di Milano.

Scambi lunghi in avvio di match e sono i Block Devils a centrare il primo break con il maniout di Reggers e l’attacco di Semeniuk che firma il 5-1. Sanguinetti consolida con il muro su Mujanovic e coach Tubertini chiama il time out. L’opposto gialloblù accorcia in parallela, ma Sanguinetti dal centro va a segno e porta i suoi in doppia cifra (10-5). Modena recupera un break con De Martino e Mati Pardo, ma la Sir mantiene fluidità in cambiopalla e con due attacchi di Reggers avanza 12-8. Jaeschke gioca sulle mani del muro bianconero, ma Pardo dai nove metri spreca. Sanguinetti show con un nuovo muro di su Mujanovic e l’ace del 18-13 che apre all’allungo dei Block Devils, incrementato dal muro di Loser (21-16). Gli emiliani provano a rientrare con l’attacco dal centro di Di Martino, ma capitan Giannelli innesca di nuovo Sanguinetti che va a segno, poi Reggers con un muro out conquista 4 set point e la chiude subito in diagonale (25-20).

Modena parte avanti nel secondo set costringendo i padroni di casa ad inseguire. Loser con un pallonetto e un primo tempo accorcia le distanze (8-10) e la Sir si riporta a contatto con l’attacco out di Mujanovic; i gialloblù mantengono il doppio vantaggio per gran parte del set, Perugia tenta l’aggancio che arriva con l’attacco di Sanguinetti, seguito dall’attacco out dell’opposto sloveno di casa Valsa Group (20-20). Jaeschke riporta avanti i suoi, ma Reggers infiamma i quattromila del PalaBarton risolvedo il long rally del nuovo contatto (22-23). Il servizio di Kollator si infrange nella rete, ma Reggers va di nuovo a segno (23-24). Chiude Luca Porro (23-25).

Nel terzo frangente gli emiliani restano in scia, Reggers accorcia con due attacchi fulminei e Mathis Hennò chiude lo scambio de 5-6. Semeniuk tiene i suoi a contatto e poi aggancia con un monster block su Mujanovic (7-7). Gli emiliani tornano avanti, ma due muri out, prima dell’opposto bianconero poi di Semeniuk, ristabiliscono la parità (10-10). È punto a punto per larghi tratti, con Modena più incisiva a muro, ma imprecisa dai nove metri. Il muro di Semeniuk vale una nuova parità (14-14), pipe di Hennò e diagonale di Semeniuk che riporta avanti i suoi (16-15). Con un muro su Crosato Modena ribalta, ma Hennò va a segno da seconda linea e il block vincente del capitano vale il controsorpasso. Lo schiacciatore francese di casa bianconera chiude con un maniout lo scambio del 20-18. Pardo Mati va a segno in pipe, Crosato piazza il muro su Jaeschke e ancora Hennò, a risolvere lo scambio del 23-20. È sempre lui, con un altro muro out, a trovare il set point. Di Martino accorcia, Lorenzetti chiama il time out e al rientro in campo la chiude Hennò 25-23.

Modena parte aggressiva nel quarto parziale, i Block Devils si compattano e con l’attacco di Semeniuk e il muro di Sanguinetti recuperano un break. Gli emiliani trovano un nuovo allungo con l’ace di Mati Pardo e i bianconeri si trovano ad inseguire anche in questo avvio di set. Va a segno Loser in primo tempo, risponde Luca Porro, ma Hennò sale in cattedra dai nove metri e con un ace riporta i suoi a -2. Reggers trova il punto giocando sulle mani del muro, ma c’è ancora Porro a consolidare il vantaggio con un attacco da seconda linea. Nel turno al servizio di Sanguinetti Perugia torna a contatto e con un ace l’ex centrale di casa gialloblù sigla di pari (17-17). Si innesca un nuovo punto punto ad alta intensità da cui è Modena ad uscire, portandosi avanti 21-18 nella fase più calda. Loser e Semeniuk tengono vivo il set: il centrale argentino con un ace sigla il 21-23, ma gli ospiti arrivano al set point e il servizio di Reggers che si infrange nella rete chiude il parziale. Si va al tiebreak.

Anche la quinta frazione si apre punto a punto. Sanguinetti piazza il terzo ace personale e spinge i suoi avanti 3-1. Reggers finalizza una grande difesa di Luca Loreti e Perugia schizza via, con il maniout di Hennò che vale il 7-2. Giannelli trova l’ace con una battuta corta e si va al cambio campo con i Block Devils avanti 8-2. Altro ace del capitano e muro di Semeniuk su Meijs. Porro cerca di riaprire i conti e Bento accorcia con un ace, ma Semeniuk trova il set point in diagonale e poi la chiude in parallela 15-8.

I protagonisti

Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)- « Ce lo eravamo detti prima della partita che Modena era una squadra che aveva fatto delle belle prestazioni, ha giocato molto bene oggi e faccio loro i complimenti perchè ci hanno messo in difficoltà e quando si fanno queste partite lunghe e si perdono dei set, sembra che dipenda sempre tutto da te e invece non bisogna mai sminuire l'avversaria: oggi Modena è stata brava perchè ha messo un livello di attacco, ha tenuto in ricezione e durante la partita è stata brava anche a trovare soluzioni diverse dal soluzioni con la battuta, quindi bravi loro ».

Gabriele Di Martino (Valsa Group Modena)- « Peccato per il quinto set, però siamo contenti. Abbiamo conquistato un punto che muove la classifica e farlo su questo campo non mai scontato. Era importante esprimere il nostro gioco e metterci alla prova con un avversario come Perugia: siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci siamo creati vincendo due set. Adesso ci prepariamo per la prossima sfida ».

Il tabellino

SIR SUSA SCAI PERUGIA – VALSA GROUP MODENA 3-2 (25-20, 23-25, 25-23, 22-25, 15-9) –

SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 5, Plotnytskyi 1, Loser 8, Reggers 21, Semeniuk 17, Sanguinetti 13, Henno 11, Loreti (L), Solé 0, Kollator 0, Crosato 1. N.E. Cappadona, Gaggini, Hosseini. All. Lorenzetti.

VALSA GROUP MODENA: Tizi-Oualou 2, Porro 20, Mati 14, Mujanovic 19, Jaeschke 10, Di Martino 6, Menchetti (L), Bento 3, Perry (L), Meijs 1. N.E. Garello, Barbanti, Tauletta, Denina. All. Tubertini.

ARBITRI: Puecher, Salvati.

Durata set: 31′, 29′, 39′, 32′, 16′; tot: 147′.

MVP: Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)

Spettatori: 4014

I RISULTATI

Sir Susa Scai Perugia - Valsa Group Modena 3-2 (25-20, 23-25, 25-23, 22-25, 15-9)

Rana Verona - Itas Trentino 0-3 (18-25, 19-25, 15-25)

Cucine Lube Civitanova - Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (25-14, 23-25, 23-25, 25-20, 15-11)

Vero Volley Monza - Allianz Milano 3-1 (21-25, 25-23, 25-23, 25-19)

Pallavolo Padova - Acqua Sant'Anna Cuneo 1-3 (27-25, 17-25, 23-25, 21-25)

Tinet Prata di Pordenone - Cisterna Volley 1-3 (22-25, 21-25, 25-22, 20-25)

LA CLASSIFICA

Sir Susa Scai Perugia 24 (9G 9V 0P), Cucine Lube Civitanova 20 (8G 7V 1P), Itas Trentino 18 (7G 6V 1P), Gas Sales Bluenergy Piacenza 14 (7G 4V 3P), Valsa Group Modena 10 (7G 3V 4P), Acqua Sant'Anna Cuneo 9 (7G 2V 5P), Vero Volley Monza 8 (7G 3V 4P), Allianz Milano 6 (7G 2V 5P), Cisterna Volley 6 (7G 2V 5P), Tinet Prata di Pordenone 6 (7G 2V 5P), Pallavolo Padova 6 (8G 2V 6P), Rana Verona 5 (7G 2V 5P)

IL PROSSIMO TURNO

Mercoledì 2 dicembre 2026, ore 20.00

Allianz Milano - Sir Susa Scai Perugia

Rana Verona - Tinet Prata di Pordenone

Valsa Group Modena - Acqua Sant'Anna Cuneo

Mercoledì 2 dicembre 2026, ore 20.30

Cisterna Volley - Cucine Lube Civitanova

Itas Trentino - Pallavolo Padova



Giovedì 3 dicembre 2026, ore 20.45

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Vero Volley Monza