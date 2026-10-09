Dodecarun ritorna in pista ad Alessandria

La prova di Alessandria segue quelle già disputate a Biella (5000 metri), Borgomanero (3000) e Ivrea (1500). «Per il Trofeo, più che un anno uno è stato piuttosto un anno zero - ha detto il consigliere regionale Fidal Mauro Gavinelli. - Volevamo creare un Trofeo che mancava, ma siamo coscienti di essere arrivati un po’ lunghi con i tempi. L’edizione 2027, che è già ufficialmente confermata, comunicherà il calendario in anticipo rispetto a quest’anno. Il nostro obiettivo è allargare la manifestazione oltre i confini del Piemonte, per farla diventare un punto di riferimento per tutto il Nord Ovest».

Le gare di Alessandria inizieranno alle 15.30 con la prova femminile, dove risulta iscritta la campionessa italiana over 55 Simona Viola (Avis Pavia). A seguire prenderà il via la prova maschile.

Queste le classifiche del Trofeo Piemonte di Mezzofondo dopo 3 tappe. La prossima (e ultima) sabato 10 ottobre ad Alessandria con la prova dei 10000 metri:

Uomini. 1. Giuseppe Piazza (Futuratletica Piemonte), 2197 punti; 2. Diabate (GAV Gruppo Atletica Verbania) 2164; 3. Bono (Pod. Robbiese) 1081; 4. Ceretti (GAV Gruppo Atletica Verbania) 1075; 5. Didone (Splendor Cossato), 1010; 6. Zamuner (Atl. Santhià), 987; 7. Maifera (Atl. Cairatese), 963; 8. Poletto (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), 800; 9. Ruga (Varese Atletica), 799; 10. Aimar (Atl. Pinerolo), 796.

Donne. 1. Sonia Mazzolini (GAV Gruppo Atletica Verbania) 2663 punti; 2. Laino (Brancaleone Asti) 1718; 3. Chiabrera (Brancaleone Asti) 1499; 4. Gariazzo (Pietro Micca Biella Running) 957; 5. Brunati (Bracco Atletica) 945; 6. Fraquelli (Virtus Lucca) 929; 7. Mocci (Bio Correndo Avis) 907; 8. Rossi De Giuli (Mercurio Novara) 867; 9. Madi (Atl. Fossano '75) 859; 10. Rabbia (Brancaleone Asti) 813;

Queste invece le classifiche del Circuito Dodecarun dopo 16 tappe:

Uomini. 1. Luca Laratore (Roata Chiusani) 542 punti; 2. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 536; 3. Bono (Podistica Robbieese) 478; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Running Genova) 446; 5. Carrera (Casone Noceto) 310; 6. Aimar (Atl. Pinerolo) 309; 7. Zamuner (Atl. Santhià) 233; 8. Agoglia (Brancaleone Asti) 228; 9. Castellino (Roata Chiusani) 214; 10. Arseniato (Bio Correndo Avis) 212.

Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 625 punti; 2. Cavalieri (Sisport) 532; 3. Laino (Brancaleone Asti) 524; 4. Di Salvo (Roata Chiusani) 440; 5. Rabbia (Brancaleone Asti) 395; 6. Mocci (Bio Correndo Avis) 351; 7. Sulis (Brancaleone Asti) 269; 8. Azeroual (Atl. Alessandria) 261; 9. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) 236; 10. Gagliardi (Atl. Saluzzo) 225.