Il conto alla rovescia è quasi terminato: domenica 18 ottobre, alle ore 18 , l’ Acqua Sant’Anna Cuneo inaugura la seconda stagione consecutiva in SuperLega Credem Banca , affrontando davanti al pubblico amico del Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta la Sir Susa Scai Perugia , campione d’Italia in carica e protagonista assoluta sulla scena internazionale. Una sfida di grande prestigio per aprire l’82ª edizione del massimo campionato italiano, la cui regular season si concluderà il 28 febbraio 2027. L’esordio contro una delle formazioni più attrezzate al mondo rappresenta un primo, significativo appuntamento nel percorso di crescita dei biancoblù, chiamati a misurarsi con una squadra di altissimo livello e a dare continuità al lavoro svolto nei mesi di preparazione.

BATTOCCHIO: «UNA SQUADRA GIOVANE, CON TALENTO E FAME»

L’allenatore Matteo Battocchio presenta un gruppo in continua evoluzione, che dovrà acquisire esperienza nella gestione delle situazioni di gioco più complesse: «Abbiamo talento, ma dobbiamo trovare la nostra dimensione. È un processo di apprendimento: affrontare le difficoltà ci permette di conoscerle e imparare a gestirle».

A convincere il tecnico è soprattutto lo spirito della squadra: «È un gruppo che ha fame, lavora tanto e bene, ma soprattutto con entusiasmo. Andare in palestra è un divertimento: dobbiamo tenerci stretta questa qualità, perché sarà fondamentale in un campionato nel quale probabilmente arriveranno più sconfitte che vittorie».

UNA PRE-SEASON POSITIVA, TRA RISULTATI E INDICAZIONI

«Noi facciamo sul serio dal 24 agosto: il lavoro è iniziato da tempo, non soltanto con le partite che assegnano punti in classifica», sottolinea Battocchio.

La preparazione ha visto Cuneo imporsi ad Alassio contro Cannes, conquistare la Coupe Fred Fellay di Ginevra con un percorso netto e vincere in finale contro i tedeschi del Düren. Domenica scorsa è arrivato anche il successo nel test match di Biella contro la neopromossa Tinet Prata di Pordenone. Nel percorso, due sconfitte contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, in casa e in trasferta.

«Sono contento della vittoria di domenica, perché vincere conta sempre. Ma è stato importante anche dimostrarci che sappiamo fare bene diverse cose, compreso stare nella difficoltà».

PERUGIA, UN AVVERSARIO DI ALTISSIMO LIVELLO

La prima avversaria è tra le principali candidate al titolo. Perugia ha chiuso la preparazione senza sconfitte, con sei vittorie e un pareggio nelle sette amichevoli disputate, e ha conquistato la Oji Cup vincendo entrambe le sfide contro i giapponesi dei Suntory Sunbirds Osaka.

Il roster umbro può contare su campioni come il palleggiatore Simone Giannelli, gli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnitsky, i centrali Agustín Loser e Sebastián Solé e il tecnico Angelo Lorenzetti. Tra i nuovi arrivi spiccano l’opposto Ferre Reggers, il centrale Giovanni Sanguinetti e il libero Luca Loreti.

«Perugia è campione in carica in Italia, in Europa e nel mondo. Ha un roster eccezionale e un allenatore che considero una guida per tutti. Sarà bello vederla giocare, ma per noi non è un test: è una gara che conta», afferma Battocchio. «Dobbiamo cercare punti ogni domenica, indipendentemente dall’avversario».

L’OBIETTIVO: LA SALVEZZA E IL CUORE DEL PUBBLICO

Cuneo affronta la stagione con un gruppo rinnovato, scegliendo una strada diversa rispetto alla passata annata per provare a confermare la permanenza in SuperLega.

«La salvezza dell’anno scorso è stata straordinaria. Abbiamo scelto di cambiare perché avevamo esigenze diverse e vogliamo arrivare allo stesso risultato attraverso un altro percorso. Dovremo essere pronti a soffrire e non dare mai per scontato un punto, un set strappato a Perugia o un risultato conquistato in uno scontro diretto».

Il messaggio del tecnico alla squadra e all’ambiente è chiaro: «Abbiamo l’obiettivo di salvarci, ma dobbiamo soprattutto far innamorare la gente di noi. Per riuscirci dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo».

L’esordio casalingo offrirà subito l’occasione per dimostrarlo, davanti a un pubblico la cui partecipazione si preannuncia significativa. «Vogliamo fare una buona gara, indipendentemente dall’avversario: sarebbe la conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta».

Per Battocchio sarà una stagione impegnativa anche sul piano personale, soprattutto per l’inesperienza del gruppo: «Sarà un campionato divertente, ma complicato. Siamo tra le squadre più giovani della SuperLega e all’inizio pagheremo inevitabilmente lo scotto dell’inesperienza. Sono convinto, però, che sarà una stagione capace di lasciarmi moltissimo, anche a livello umano».

INFO BIGLIETTI E COPERTURA TELEVISIVA

La prevendita per Acqua Sant’Anna Cuneo - Sir Susa Scai Perugia è attiva su Liveticket.it.

La SuperLega Credem Banca 2026/2027 sarà trasmessa integralmente in diretta streaming e on demand su VBTV, official broadcaster del campionato. Si aggiungono Rai Sport e RaiPlay, con almeno una partita per turno in chiaro, e DAZN, che trasmetterà due gare per giornata di regular season, con una terza aggiunta ogni mese.

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA

Sabato 17 ottobre, ore 18.00 – Rana Verona–Cucine Lube Civitanova | Rai Sport, VBTV

Domenica 18 ottobre, ore 17.00 – Pallavolo Padova–Gas Sales Bluenergy Piacenza | DAZN, VBTV

Domenica 18 ottobre, ore 18.00 – Acqua Sant’Anna Cuneo–Sir Susa Scai Perugia | Rai Sport, VBTV

Domenica 18 ottobre, ore 18.00 – Tinet Prata di Pordenone–Vero Volley Monza | VBTV

Domenica 18 ottobre, ore 18.00 – Cisterna Volley–Allianz Milano | VBTV

Domenica 18 ottobre, ore 19.00 – Valsa Group Modena–Itas Trentino | DAZN, VBTV