Autosped, beffa nel finale: Broni passa alla Nova Arena

Prima frazione di gioco a basso punteggio per il BCC, che in attacco trova soluzioni soprattutto dai rimbalzi ma – complici alcune palle perse – si trova a inseguire Broni nel parziale: al 10’ le ospiti conducono 12-15. Nel secondo periodo l’Autosped cresce in difesa e ha maggiore fluidità offensiva, riuscendo in questo modo a prendere la testa della partita e a scavare un piccolo solco: all’intervallo la formazione allenata da Cutugno è avanti 34-26.

Al rientro dagli spogliatoi, il BCC mette le marce alte in attacco e – con un break di 8-0 – tocca il massimo vantaggio (42-26), prima che Broni reagisca e, possesso dopo possesso, riduca il gap sino al 48-42 del 30’. In avvio di ultimo quarto, la Logiman si mantiene a contatto, poi due canestri da tre punti in fila di Sitku-Varga riportano il BCC oltre la doppia cifra di margine (59-48) al 35’. Nei minuti seguenti la formazione ospite crede nella rimonta e – anche a causa di alcune palle perse dell’Autosped – e piazza un parziale di 1-18 che vale la vittoria per 60-66.

Le parole di Cornelia Fondren: «Sapevamo che sarebbe stata una sfida importante per noi, contro una squadra molto aggressiva che ci deve preparare al livello di fisicità che ci attende sia in Italia che in Europa. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Complimenti a Broni per non avere mai mollato. Noi abbiamo condotto la gara per oltre trentaquattro minuti, facendo un lavoro discreto in difesa sino alla fine, mentre in attacco non abbiamo più trovato soluzioni: mi prendo la responsabilità per questo. Le palle perse nei momenti importanti hanno dato fiducia a loro, per noi questa è una partita da cui dobbiamo imparare».

Autosped BCC - Logiman Broni 60-66

Parziali (12-15, 34-26, 48-42)

BCC: Sitku-Varga 16, Conte 10, Pysmennyk 2, Caloro, Leonardi 5, Fondren 9, Lokoka ne, Arado 4, Frustaci 6, Dixon 8, Zanetti ne, Wnorowska. All. Cutugno.

Broni: Battle 16, Togliani 13, Tibaldi ne, Moroni, Sanogo ne, Pastore ne, Manizza ne, Gianolla, Crippa, Jasa 6, Winkowska 4, Stuelke 12. All. Diamanti.