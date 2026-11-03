Granfondo Series 2027, il circuito alza l’asticella

Granfondo Series si prepara a vivere una stagione 2027 all’insegna del rinnovamento e dell’ambizione, con un calendario ancora più importante e prestigioso. La novità di maggiore rilievo è l’ingresso de La Fausto Coppi di Cuneo , una delle regine delle granfondo italiane, che sceglie di unirsi al progetto contribuendo a rafforzarne il valore sportivo e la riconoscibilità nel panorama internazionale.

Il circuito conferma la propria formula con quattro prove d’eccellenza, selezionate per la qualità delle manifestazioni, la solidità delle rispettive organizzazioni e la capacità di offrire ai partecipanti esperienze ciclistiche di alto livello. Un progetto che mette al centro non soltanto la sfida sportiva, ma anche la sicurezza degli atleti, la cura dei servizi e la promozione dei territori attraversati.

«L’ingresso de La Fausto Coppi rappresenta un passaggio importante per Granfondo Series e testimonia la volontà di far crescere il circuito attraverso la collaborazione tra manifestazioni di grande tradizione e prestigio. Il nostro obiettivo è offrire ai ciclisti un calendario di qualità, capace di coniugare percorsi affascinanti, organizzazione affidabile e attenzione concreta alla sicurezza».

Quattro appuntamenti, un unico grande progetto

Il calendario 2027 accompagnerà i partecipanti attraverso alcuni degli scenari più suggestivi del ciclismo amatoriale italiano, dalle colline piemontesi alle grandi salite alpine del Colle Fauniera e Colle delle Finestre, fino alle strade del Varesotto.

16 maggio 2027 – Granfondo Fenix Bra Bra Specialized, Bra (CN)

Le colline delle Langhe e del Roero aprono la stagione del circuito, in un territorio di grande fascino paesaggistico, patrimonio UNESCO, e vocazione ciclistica.

27 giugno 2027 – Granfondo La Fausto Coppi, Cuneo

Una manifestazione simbolo delle granfondo italiane entra nel circuito, portando in dote la propria storia, il prestigio internazionale e il richiamo delle grandi sfide in montagna.

18 luglio 2027 – Granfondo Sestriere Colle delle Finestre, Sestriere (TO)

Le montagne olimpiche e l’iconica salita del Colle delle Finestre saranno protagoniste di una prova che unisce paesaggi alpini e passione per il ciclismo.

3 ottobre 2027 – Granfondo Tre Valli Varesine, Varese

Il circuito si concluderà sulle strade e gli scenari del territorio Varesino nella prova UCI Granfondo Word Series, per l’ultimo appuntamento di una stagione ricca di sfide.

Qualità e sicurezza al centro

Il rinnovamento del calendario conferma la filosofia di Granfondo Series: riunire manifestazioni capaci di distinguersi per competenza organizzativa, attenzione ai partecipanti e valorizzazione delle caratteristiche sportive e turistiche dei territori ospitanti.

La sicurezza rappresenta un elemento fondamentale di questo percorso, insieme alla qualità dei servizi e alla collaborazione tra organizzatori. L’obiettivo è contribuire alla crescita del movimento granfondistico attraverso standard organizzativi elevati e un’esperienza positiva per tutti i partecipanti, indipendentemente dal livello di preparazione e dagli obiettivi personali.

Con quattro appuntamenti distribuiti tra maggio e ottobre, Granfondo Series 2027 si presenta con un’identità rinnovata e un calendario di grande richiamo, nel quale tradizione, prestigio sportivo e qualità organizzativa si incontrano per dare vita a una nuova stagione di ciclismo.

Quattro granfondo, quattro territori da scoprire, una sola passione: quella per le grandi sfide sulle strade del ciclismo italiano.

Le iscrizioni apriranno il 15 novembre sulla piattaforma ENDU.net



