Tredici formazioni, nuovi ingressi e una formula che mette in palio la promozione in Serie B2. Prende il via il campionato misto Start di Serie C1 2026/2027 , con una partecipazione in crescita e l'obiettivo di coinvolgere sempre più realtà sportive del Piemonte.

Tredici squadre ai nastri di partenza

La nuova stagione vedrà protagoniste Orbahit e Orba in Black di Orbassano, Rainbow Planet di Asti, Ada One di Polaris, Vagabondi Venaria e Hydra Chivasso. Particolarmente numerosa la rappresentanza di Sinombre, presente con sette formazioni: Overhit, NoName, Jedi Knights, Goliath, Giasthit, Hit'Em Up e Invictus.

Come evidenziato da Hitball News&More, tra gli aspetti più interessanti figurano i nuovi ingressi. Debutteranno Hydra Chivasso, Hit'Em Up e NoName, mentre Vagabondi Venaria e Invictus, questi ultimi guidati da coach Managò, approdano in C1 dopo l'esperienza nei campionati Under 14. Un ricambio generazionale che testimonia l'importanza del settore giovanile per lo sviluppo della disciplina.

Due gironi e la corsa alla Serie B2

La competizione si articolerà inizialmente in due gironi, rispettivamente da sei e sette squadre. Al termine della prima fase, le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno al Girone Gold, nel quale sarà assegnata la promozione diretta in Serie B2. Le altre formazioni confluiranno nel Girone Silver, al quale potranno aggiungersi eventuali nuove squadre non presenti nella fase iniziale. Anche il Silver offrirà una possibilità di promozione: la formazione vincitrice affronterà la terza classificata del Gold in uno spareggio. La squadra che avrà la meglio disputerà successivamente il playout contro l'ottava classificata della Serie B2, con in palio un posto nella categoria superiore.

Un campionato sempre più diffuso sul territorio

Tra le novità organizzative figura la volontà di distribuire gli incontri nelle diverse sedi delle società partecipanti. Non soltanto l'Hitball Arena di Sinombre, ma anche gli impianti di Asti, Venaria, Orbassano, Chivasso e Polaris. L'obiettivo è disputare almeno una partita in ciascuna delle realtà coinvolte, avvicinando il campionato alle comunità locali e favorendo la diffusione dell'Hitball sul territorio.

Spazio anche ai giovani arbitri

La nuova stagione offrirà inoltre opportunità di crescita alle giovani leve arbitrali. Quando possibile, saranno coinvolti arbitri in formazione, che potranno acquisire esperienza sul campo e prepararsi progressivamente a dirigere incontri delle categorie superiori. Qualora non fosse possibile garantire la presenza di un arbitro, si ricorrerà all'autoarbitraggio, affidato agli allenatori delle squadre partecipanti, secondo quanto previsto dal regolamento della competizione. Tra nuove formazioni, giovani talenti e una formula che mette in palio l'accesso alla Serie B2, la C1 si presenta come un importante banco di prova per la crescita dell'Hitball piemontese. Una competizione che punta non soltanto ai risultati sportivi, ma anche ad ampliare la partecipazione e a valorizzare le realtà del territorio.