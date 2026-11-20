È quasi fatta per Giuliano Caresio, al quale basterà un 19esimo posto nella Sei Miglia di Piossasco di domenica 22 novembre per aggiudicarsi la seconda edizione del circuito Dodecarun . I 28 punti del piazzamento, infatti, lo renderebbero irraggiungibile dai due principali inseguitori, Luca Laratore e Massimo Bono . In campo femminile, invece, vittoria sicura per Nadia Chiabrera , che affronta l’ultima tappa con quasi 200 punti di margine sulla compagna della Brancaleone Asti Federica Laino .

La prova di domenica, sulla distanza inconsueta delle 6 miglia (circa 9 chilometri e 600 metri, su tracciato collinare, con qualche passaggio su sterrato) è stata a lungo una classica del calendario piemontese della corsa su strada ed è stata rilanciata dal Piossasco Trail Runners. «Nel 2025, quando eravamo già tappa del circuito Dodecarun, abbiamo avuto oltre 400 partecipanti, quest’anno puntiamo a quota 500», commenta il presidente Gianluca Logozzo. Lo scorso anno si imposero Francesco Carrera e Debora Ferro.

Tra i principali iscritti figura l’ex ciclista professionista Matteo Lovera, già vincitore della prova Dodecarun di Pont-Saint-Martin La partenza è prevista alle 9.30 da piazza Primo Levi, a Piossasco. La prova sarà preceduta da una serie di gare giovanili. Alle 9,45 partirà la Rungatunga, non competitiva sullo stesso percorso della Sei Miglia (ma con la possibilità di coprire la distanza ridotta di 6 km). I proventi della non competitiva saranno destinati alla scuola del villaggio keniano di Gatunga.

Queste le classifiche del circuito prima dell’ultima tappa

Uomini: 1. Giuliano Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 898 punti; 2. Laratore (Roata Chiusani) 845; 3. Bono (Robbiese) 792; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 579; 5. Zamuner (Atl. Santhià) 500; 6. Agoglia (Brancaleone Asti) 404; 7. Aimar (Atl. Pinerolo) 373; 8. Chiabrera (Brancaleone Asti) 335; 9. Cena (Durbano Gas Energy Rivarolo) 292; 10. Castellino (Roata Chiusani) 279; 11. Arseniato (Bio Correndo Avis) 262; 12. Tassone (Vittorio Alfieri Asti) 257; 13. Murgia (Bio Correndo Avis) 245; 14. Molinari (Trinese) 235; 15. Barbieri (Atl. Serravallese) 227; 16. Arnolletti (Aldo Berardo) 226; 17. Salavastru (Brancaleone Asti) 207; 18. Galati (Atl. Novese) 186; 19. Martignetti (Bio Correndo Avis) 185; 20. Zanotti (Atl. Pinerolo) 184

Donne: 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 1069 punti; 2. Laino (Brancaleone Asti) 872; 3. Di Salvo (Roata Chiusani) 745; 4. Mocci (Bio Correndo Avis) 704; 5. Rabbia (Brancaleone Asti) 692; 6. Cavalieri (Sisport) 647; 7. Sulis (Brancaleone Asti) 490; 8. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) 413; 9. Villabruna (Trinese) 367; 10. Giusto (Atl. Pinerolo) 274; 11. Azeroual (Atl. Alessandria) 271; 12. Gaiola (Atl. Pinerolo) 243; 13. Giovine (Brancaleone Asti) 231; 14. Spadafora (Pont-Saint-Martin) 218; 15. Mates (Giannonerunning) 196; 16. Marchisa (Atl. Alessandria) 185; 17. Brunchi (Brancaleone Asti) 166; 18. Lenti (Frecce Bianche) 157; 19. Bruno (Runcard) 147; 20. Ricaldone (Bio Correndo Avis) 138.

