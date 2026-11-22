Ufficialmente si trattava di una trasferta, ma per le giovani promesse dell’Eurogymnica scendere in pedana al Pala 200 di Settimo Torinese ha avuto tutto il sapore di una gara casalinga. Sabato 21 novembre, proprio nell'impianto che ospita quotidianamente gli allenamenti e la preparazione del club biancoblù e della Squadra Nazionale Junior, è andata in scena la seconda prova del Campionato Regionale di Squadra Allieve Gold, chiusa dalle atlete torinesi con uno splendido doppio successo.

Dominio netto nelle Allieve Gold 1 con la formazione biancoblù composta da Ginevra Gallizia, Denise Paradiso e Isabel Coconi Santoni che ha sbaragliato la concorrenza chiudendo in vetta con l' eloquente punteggio di 69,950, frutto di tre rotazioni di pregievole fattura: 22,300 nel collettivo eseguito da tutte e tre le ginnaste, 23,450 nella successione della coppia Ginevra Gallizia (nastro) e Isabel Coconi Santoni (palla) e 24,200 nell'individuale alla palla affidato a Denise Paradiso, esercizio che è risultato il punteggio più alto dell'intera gara. Per la giovane classe 2013 si tratta della conferma di un momento magico, culminato appena tre settimane fa con l'esordio in Serie A2 e che ora la vede in corsa per conquistare un posto in vista dell'ultima tappa di Bergamo, in programma sabato prossimo. Un risultato complessivo che ha permesso alle EGirls di staccare di oltre sei punti le dirette inseguitrici della Ritmica Piemonte – 63,800 e la Ginnastica Concordia – 59,600.

Bis d'oro grazie alle Allieve Gold 2, che sulla pedana amica che conoscono a memoria, hanno replicato l'exploit dell'esordio stagionale. Davanti a una folta rappresentanza dell'Onda Blu, la festosa torcida del tifo di Eurogymnica, la squadra allenata da Federica Vaccaro e Silvia Marchese ha totalizzato 59,550 punti, frutto di 19,450 al collettivo a corpo libero (Vittoria Capra, Alysea Bianco, Miriam Lo Presti, Elisabetta Tomita, Maria Sofia Rivera Castillo e Stella Carminati), 17,950 al collettivo alle 5 palle (Vittoria Capra, Alysea Bianco, Elisabetta Tomita, Maria Sofia Rivera Castillo e Stella Carminati) e 22,150 nella successione (Elisabetta Tomita al cerchio e Stella Carminati alla fune), imponendosi con largo margine sulle inseguitrici (Moderna Cameri – 53,000 e Judo Azzurro – 52,800).

Pur non vestendo i panni della società organizzatrice dell'evento, l'Eurogymnica ha così trasformato il Pala 200 nel proprio fortino naturale, raccogliendo i frutti del lavoro quotidiano svolto in un impianto ormai punto di riferimento non solo per l'attività societaria ma anche per il settore giovanile azzurro, attualmente al lavoro proprio a Settimo Torinese in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali: i Campionati Europei di Pamplona (12-16 maggio 2027) e i Campionati del Mondo Junior di Cluj-Napoca (23-27 giugno 2027).

Ora tutti a Bergamo per il gran finale di Serie A1 e A2 pet l'avvincente quarta e ultima prova della Regular Season di Serie A1 e Serie A2, in programma sabato 28 novembre alla ChorusLife Arena di Bergamo (che domenica 29 ospiterà poi la Final Six scudetto). In Serie A2 la corsa alla promozione nella massima serie è apertissima: alle spalle della capolista Iris Giovinazzo (84 punti speciali), l'Eurogymnica occupa attualmente un prestigioso quarto posto a quota 63 punti, forte anche del bronzo conquistato nell'ultima tappa di Livorno, a soli tre punti dal terzo posto della Ginnastica Terranuova (66) e a cinque dalla Polisportiva Varese (68).