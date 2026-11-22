Matteo Lovera e Giulia Sara Cavalieri hanno vinto la Sei Miglia di Piossasco, ultima tappa del circuito Dodecarun. Lovera, ex ciclista professionista al primo anno di attività nella corsa su strada, è arrivato sul traguardo con quasi un minuto di vantaggio sugli inseguitori. «Un tracciato impegnativo sul quale mi sono trovato a mio agio – ha commentato dopo la gara – Siamo rimasti a lungo in tre, poi ho approfittato di una salita per attaccare. È andata bene». Per lui è la seconda vittoria (su due presenze) nel circuito, dopo la cronoscalata dell’Ivery Vertical. Per Cavalieri, quello di Piossasco è stato il quinto successo Dodecarun, dopo la Coccorun e Palazzolo-Trino. Due vittorie di tappa che, accompagnate a molti piazzamenti di rilievo, hanno consentito alla ventunenne torinese della Sisport di conquistare la quinta piazza della classifica finale.

Veniamo al circuito. Il gioco dei recuperi e degli scarti aveva proiettato in extremis al comando della classifica Luca Laratore, cuneese della Roata Chiusani. Il dodicesimo posto di Piossasco gli ha consentito di conservare la testa. «Il circuito è stato molto gratificante – ha detto – Specie per la possibilità di gareggiare in luoghi dove non sarei mai andato e di incontrare avversari nuovi: l’attività provinciale vede alla partenza più o meno sempre gli stessi atleti: prima del va sai già chi potrà batterti e chi no. Allargare gli orizzonti è stato divertente, anche se spesso le trasferte sono state lunghe. Penso soprattutto a Carcoforo e Pont-Saint-Martin, non proprio vicini a Cuneo». Soddisfatto dell’esperienza anche Giuliano Caresio, canavesano della Durbano Gas Energy, secondo nella classifica finale: «Ho dovuto saltare molte gare per una fascite plantare che ha tormentato la mia stagione. In particolare, non ho potuto gareggiare nelle prove in pista del Trofeo Piemonte di Mezzofondo. Senza quei punti vincere è diventato impossibile. Ora confido nella prossima edizione».

Stagione regolare, invece, per Nadia Chiabrera, vincitrice con largo margine della classifica femminile. «Ho cominciato a correre da poco più di un anno, dopo la maternità – racconta – A gareggiare mi ha convinto mio padre Cesare (vincitore nella categoria over 65, ndr). Mi sono divertita molto: io preferisco le gare in salita, ma il calendario del circuito mi ha portato a mettermi alla prova su gare diverse. Davvero un’esperienza interessante». Nadia ha preceduto la compagna della Brancaleone Asti Federica Laino e Maria Cristina Mocci (Bio Correndo).

L’appuntamento è all’edizione 2027. Il calendario verrà ufficializzato in occasione della premiazione ufficiale – il 19 dicembre ad Alessandria – ma è già certa un’apertura d’eccezione che saluterà l’allargamento del circuito alla Lombardia. La prima prova del terzo Dodecarun sarà infatti uno degli appuntamenti storici dell’atletica italiana: il cross del Campaccio, il 6 gennaio prossimo a San Giorgio sul Legnano (Milano).

Sei miglia di Piossasco, risultati

Uomini (km 9,6). 1. 1. Matteo Lovera (Atl. Saluzzo) 32’41”; 2. Boggio (Atl. Santhià) 33’38”; 3. Dosio (Tiger Sport) 33’39”; 4. Arseniato (Bio Correndo Avis) 33’49”; 5. Miletto (Tapporosso) 34’03”; 6. Baima (Atl. Venturoli) 34’42”; 7. Rosa (Des Amis) 35’10”; 8. Blunden (Runcard) 35’12”; 9. Raineri (Equilibra) 35’15”; 10. Bono (Robbiese) 35’41”.

Donne (km 9,6). 1. Giulia Sara Cavalieri (Sisport) 38’14”; 2. Attene (Torino Road Runners) 38’54”; 3. Gaiola (Atl. Pinerolo) 39’51”; 4. Kawalko (Applerun) 40’15”; 5. Spadafora (Pont-Saint-Martin) 41’12”; 6. Laino (Brancaleone Asti) 41’32”; 7. Blunden (Runcard) 41’42”; 8. Picca (Applerun) 41’53”; 9. Guillaume (Runcard) 42’13”; 10. Giovine (Brancaleone Asti) 43’02”.

Queste le classifiche conclusive del Dodecarun

Uomini. 1. Luca Laratore (Roata Chiusani) 951; 2. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 918; 3. Bono (Robbiese) 836; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 559; 5. Zamuner (Atl. Santhià) 500; 6. Agoglia (Brancaleone Asti) 404; 7. Chiabrera (Brancaleone Asti) 335; 8. Cena (Durbano Gas Energy Rivarolo) 292; 9. Castellino (Roata Chiusani) 279; 10. Aimar (Atl. Pinerolo) 273; 11. Arseniato (Bio Correndo Avis) 270; 12. Murgia (Bio Correndo Avis) 245; 13. Molinari (Trinese) 235; 14. Barbieri (Atl. Serravallese) 227; 15. Martignetti (Bio Correndo Avis) 185; 16. Zanotti (Atl. Pinerolo) 184; 17. Forzan (Bio Correndo Avis) 175; 18. Tassone (Vittorio Alfieri Asti) 157; 19. Bocchio (Atl. Novese) 148; 20. Arnoletti (Aldo Berardo) 138.

Donne. 1. Nadia Chiabrera (Brancaleone Asti) 1089; 2. Laino (Brancaleone Asti) 952; 3. Mocci (Bio Correndo Avis) 756; 4. Rabbia (Brancaleone Asti) 752; 5. Cavalieri (Sisport) 747; 6. Di Salvo (Roata Chiusani) 745; 7. Sulis (Brancaleone Asti) 490; 8. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) 413; 9. Villabruna (Trinese) 367; 10. Giusto (Atl. Pinerolo) 274; 11. Gaiola (Atl. Pinerolo) 235; 12. Giovine (Brancaleone Asti) 215; 13. Spadafora (Pont-Saint-Martin) 202; 14. Azeroual (Atl. Alessandria) 191; 15. Mates (Giannone Circuit) 156; 16. Bruno (Runcard) 127; 17. Brunchi (Brancaleone Asti) 86; 18. Marchisa (Atl. Alessandria) 85; 19. Lenti (Frecce Bianche) 77; 20. Albertone (Olimpia) 70.