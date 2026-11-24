LA GARA

L’avvio dei chieresi è con il freno a mano tirato, macchiato da qualche errore di troppo, ma la squadra riesce comunque a restare in partita affidandosi a De Santis e Conti. Proprio una tripla di De Santis (autore di 9 punti nei primi dieci minuti) spinge BEA sul 12-5, massimo vantaggio arancio-nero della serata. Tigullio però non si scompone e ricuce immediatamente lo strappo grazie alle conclusioni pesanti di Adriano Vexina e Alvarez Paredes, oltre ai canestri di Arena, chiudendo la prima frazione avanti 15-14. Nel secondo periodo il match prende una piega decisa: le numerose palle perse dei Leopardi regalano possessi preziosi ai liguri, che puniscono dall’arco con quattro triple (due ancora di Adriano Vexina, una di Alvarez Paredes e una di Zolesi) e firmano un parziale di 24-14. Nonostante i tentativi di Drame e una bomba di Viggiano, all’intervallo lungo il tabellone premia i padroni di casa sul 39-28.

Al rientro dagli spogliatoi BEA cambia volto e alza l’intensità, aggiudicandosi il terzo quarto per 19-15. Protagonista della frazione è ancora De Santis, capace di mettere a referto 11 punti, ben supportato dalla precisione dalla lunetta di Lissiotto. I Leopardi si portano più volte a un solo possesso di distanza, ma a ogni tentativo di aggancio segue una disattenzione che permette a Tigullio di ricacciarli indietro con Zolezzi, Arena, Fattori e Zolesi, fissando il punteggio sul 54-47 alla penultima sirena. Nell’ultimo quarto Musto prova a suonare la carica con 8 punti (due triple e due liberi), affiancato da Drame e Conti, ma dall’altra parte Adriano Vexina è incontenibile: quattro triple consecutive nel solo periodo finale (per un totale di 24 punti e 8 bombe a segno) spingono i liguri fino al 73-57. Nei minuti conclusivi i canestri di Conti e Drame riducono il passivo fino al 73-62 finale. Sul bilancio della serata pesano le triple (13/32 per Tigullio contro il 6/20 chierese) e i 17 punti concessi da palla persa, che vanificano il predominio di BEA sotto le plance (40-27 a rimbalzo, con un Drame da 11 punti e 17 rimbalzi).

IL COMMENTO

«Siamo partiti un po’ con il freno a mano tirato, commettendo errori banali ma rimanendo comunque a contatto e costruendo un piccolo break a nostro favore – analizza coach Alex D’Arrigo – Purtroppo, come spesso accade, siamo stati vittime di noi stessi: le numerose palle perse nei primi due quarti non solo ci hanno fatto rimontare, ma ci hanno portato a subire un parziale significativo andando negli spogliatoi in svantaggio. Nel secondo tempo siamo stati bravi a ricucire, arrivando più volte a un solo possesso di distanza, ma ogni volta abbiamo commesso un errore che ha permesso loro di ricacciarci indietro».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Non c’è tempo per recriminare in casa arancio-nera, perché i Leopardi sono subito attesi dal turno infrasettimanale. L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre contro Savigliano, con la palla a due in programma alle ore 21.

TIGULLIO SPORT TEAM - BEA CHIERI 73-62

Parziali (15-14, 39-28, 54-47)

TIGULLIO SPORT TEAM: Vexina A. 24, Arena 11, Vexina F. 9, Zolezzi 9, Alvarez Paredes 8, Zolesi 7, Fattori 3, Marchetti 2, Orsi, Fermino, Okoye, Gnocchi N.E. All. Husam F., Ass. Allegretti, Guerra Matos, Acc. Macchiavello.

BEA CHIERI: De Santis 22, Drame 11, Conti 11, Musto M. 10, Lissiotto 5, Viggiano 3, Mout, Galluccio, Possekel, De Mita. All. Musto C., Ass. D’Arrigo, Manzini, Acc. Monteleone, Prep. Mosca.