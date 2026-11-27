La Lega Pallavolo Serie A ha ufficializzato il calendario degli incontri in programma dal 20 dicembre 2026 al 14 gennaio 2027 , un periodo che comprenderà l'undicesima e ultima giornata del girone d'andata e le prime quattro del girone di ritorno della SuperLega Credem Banca. Per l' Acqua Sant’Anna Cuneo si prospetta un finale d'anno e un avvio del 2027 particolarmente intensi, con cinque partite in calendario, tre delle quali davanti al pubblico del palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta e due in trasferta.

Il primo appuntamento sarà domenica 20 dicembre alle 16, quando i biancoblù saranno impegnati sul campo dell'Itas Trentino nell'ultima giornata del girone d'andata. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e VBTV. Pochi giorni dopo, a Santo Stefano, il campionato tornerà a Cuneo: sabato 26 dicembre alle 18 l'Acqua Sant'Anna ospiterà la Valsa Group Modena nella prima giornata di ritorno, con diretta su VBTV. Il nuovo anno si aprirà invece lontano da casa. Domenica 3 gennaio 2027 alle 18 la formazione cuneese farà visita alla Cucine Lube Civitanova, in una sfida valida per la seconda giornata di ritorno, anch'essa trasmessa su VBTV. Domenica 10 gennaio alle 18 si tornerà a giocare a San Rocco Castagnaretta, dove Cuneo affronterà l'Allianz Milano nella terza giornata del girone di ritorno. Il ciclo di cinque incontri si concluderà poi mercoledì 13 gennaio alle 20.30, ancora davanti al pubblico amico, con la seconda sfida ravvicinata contro l'Itas Trentino, questa volta valida per la quarta giornata di ritorno e trasmessa su DAZN e VBTV.

Novità anche sul fronte televisivo e della visibilità del massimo campionato italiano. A partire dal 6 dicembre, DAZN amplierà infatti la propria copertura della SuperLega Credem Banca, passando da due a tre partite trasmesse in diretta per ogni turno di Regular Season. Una modifica significativa per gli appassionati, considerando che metà degli incontri di ciascuna giornata sarà così disponibile sulla piattaforma di streaming sportivo.

L'offerta pallavolistica di DAZN si arricchisce ulteriormente e comprende, oltre alle partite selezionate di SuperLega e all'intero campionato di Serie A2 Credem Banca, anche la Champions League, i principali appuntamenti di CEV Cup e Challenge Cup, il Mondiale per Club e le competizioni delle Nazionali, tra cui Mondiali, Europei e Volleyball Nations League.

IL CALENDARIO

20 dicembre 2026 – ore 16 : Itas Trentino-Acqua Sant'Anna Cuneo (DAZN e VBTV)

26 dicembre 2026 – ore 18 : Acqua Sant'Anna Cuneo-Valsa Group Modena (VBTV)

3 gennaio 2027 – ore 18 : Cucine Lube Civitanova-Acqua Sant'Anna Cuneo (VBTV)

10 gennaio 2027 – ore 18 : Acqua Sant'Anna Cuneo-Allianz Milano (VBTV)

13 gennaio 2027 – ore 20.30: Acqua Sant'Anna Cuneo-Itas Trentino (DAZN e VBTV)

Nel frattempo, resta aperta la prevendita per il prossimo appuntamento casalingo di domenica 6 dicembre, quando al palazzetto dello sport di Cuneo arriverà la Gas Sales Bluenergy Piacenza. I biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma Liveticket.it oppure di persona presso il punto vendita Energia Pulita, in corso Nizza 29 a Cuneo.