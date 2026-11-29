Vittoria importantissima per l’ Acqua Sant’Anna Cuneo , che espugna il campo della Pallavolo Padova con il punteggio di 1-3, conquistando tre punti preziosi e compiendo un ulteriore passo avanti in vista del rush finale del girone di andata. Una partita combattuta e ricca di tensione, con i padroni di casa desiderosi di riscattare il passo falso della settimana precedente contro Monza e i biancoblù determinati a dare continuità all'ottima prestazione offerta contro Verona.

Una sfida nervosa, nella quale le due formazioni hanno espresso valori statistici sostanzialmente equilibrati, ma che Cuneo ha saputo indirizzare nei momenti decisivi, dimostrando capacità di reazione e lucidità anche nelle situazioni più complicate. Importanti, in particolare, i turni al servizio diLeandro Mosca, capace con la sua flottante di mettere in difficoltà la ricezione padovana e favorire preziose occasioni di contrattacco per i compagni. MVP dell'incontro Nathan Feral, autore di 24 punti con il 52% di positività in attacco.

Soddisfatto a fine gara il capitano Cavaccini, che dalla panchina ha sostenuto e incoraggiato i compagni: «Tre punti anche belli questi. Belli perché importanti, che danno continuità al risultato di Verona, che ci mettono in una posizione di classifica che ci dà l'opportunità di fare dei respiri un po' più ampi e quindi sono tre punti belli, fuori casa, molto, molto importanti».

Il capitano sottolinea anche la difficoltà della sfida e l'atteggiamento mostrato dalla squadra: «Molto, molto, anche perché loro venivano da una sconfitta, quindi forse un po' gli è anche pesata la sconfitta a loro in testa. Devo essere sincero, invece, dalla parte nostra mi è piaciuto un sacco l'atteggiamento di tranquillità che abbiamo avuto in campo. È stata una bella vittoria, una bella vittoria».

Coach Battocchio si affida al sestetto abituale. In cabina di regia c’è Argilagos, opposto Feral, mentre al centro gicano Codarin e Mosca. In banda spazio alla coppia Poriya-Champlin, con Loubeyre nel ruolo di libero. Dall’altra parte della rete, coach Puttini risponde con la diagonale palleggiatore-opposto tutta iraniana composta da Behnezdah e Golzadeh. Al centro il tandem Truocchio-Pellacani, mentre in posto quattro trovano spazio Orioli e Lukas. Il libero è il capitano D’Amico.

IL MATCH

L’avvio è favorevole a Cuneo, che sfrutta immediatamente il turno al servizio di Poriya: un punto slash di Feral e un diagonale vincente di Champlin valgono il primo allungo biancoblù sullo 0-3. Padova reagisce e si riporta a contatto grazie al muro di Golzadeh proprio su Champlin (3-4), prima di trovare il pareggio sul 5-5 con un altro punto dell'opposto iraniano. Cuneo prova nuovamente a scappare, portandosi sul 6-8 grazie a un mani e fuori di Poriya, ma Padova risponde ancora con Golzadeh, questa volta protagonista al servizio con un ace su Loubeyre. I piemontesi mantengono comunque il vantaggio minimo, con Poriya che firma il mani e fuori dell'8-10. L'errore dalla seconda linea di Feral permette però ai bianconeri di ristabilire la parità sul 12-12. La fase centrale del set prosegue all'insegna dell'equilibrio. La battuta flottante di Mosca mette in difficoltà la ricezione patavina e Cuneo ne approfitta: l'attacco out di Truocchio consegna agli ospiti il break del 16-18, seguito poco dopo dall'ace di Argilagos per il 17-20. Quando il set sembra poter prendere la strada di Cuneo, Padova reagisce. Orioli accorcia le distanze e i bianconeri si portano a una sola lunghezza sul 20-21, costringendo coach Battocchio a fermare il gioco. Il time-out non spezza però l'inerzia della rimonta patavina: Lukas firma il mani e fuori del 22-22, riportando il punteggio in perfetta parità. Nel finale sono i padroni di casa a trovare lo spunto decisivo: Padova completa la rimonta e si aggiudica il primo parziale sul 26-24, grazie a un diagonale vincente di Orioli. Dal punto di vista statistico, Cuneo chiude il primo parziale con una ricezione leggermente migliore rispetto a quella padovana: 50% di positività contro il 47% degli avversari. A fare la differenza è però l'efficienza offensiva, con Padova decisamente più incisiva in attacco: 52% di squadra contro il 42% dei piemontesi. A pesare sul rendimento ospite è soprattutto un primo set sottotono di Champlin, fermo al 20% in attacco, oltre a qualche errore di troppo commesso da Feral, in particolare al servizio. Padova, invece, dimostra maggiore concretezza nei momenti decisivi e riesce a capitalizzare la rimonta, portando a casa un primo set combattuto e deciso soltanto ai vantaggi.

Cuneo riparte con il piede giusto nel secondo parziale e, dopo aver ceduto ai vantaggi il primo set, mostra subito una buona reazione. È Champlin a mettere a terra il primo pallone, dando il via all'allungo piemontese. L'Acqua Sant'Anna Cuneo mantiene il controllo del gioco e approfitta di qualche imprecisione dei padroni di casa per consolidare il vantaggio: si arriva così sul 5-8, con un errore di Golzadeh dalla seconda linea, seguito da un altro errore dell'opposto iraniano che induce coach Cuttini a fermare il gioco sul 6-10. Al rientro in campo i biancoblù continuano a spingere e trovano il massimo vantaggio sul 10-15, grazie a un diagonale vincente di Poriya. Padova prova a rientrare nel set, trovando un break con il muro su Feral che vale il 12-15, ma la formazione ospite non si lascia sorprendere. A ristabilire le distanze ci pensa un ace per il 13-18, seguito dall'attacco vincente di Feral che porta Cuneo sul 13-19. Nel finale l'Acqua Sant'Anna Cuneo gestisce con autorità il margine conquistato. Poriya firma il set point sul 17-24 e mette poi a terra anche il pallone che chiude il parziale sul 17-25. A fare la differenza sono soprattutto i numeri in attacco: l’Acqua Sant’Anna Cuneo sale al 68% di efficacia, trascinata da uno straordinario Poriya, autore di 7 punti su 8 attacchi (88%). Padova si ferma invece al 35%. Un divario che fotografa la superiorità offensiva dei biancoblù in questo parziale, mentre gli altri fondamentali registrano valori sostanzialmente equilibrati.

Il terzo set si apre con Cuneo subito determinata a riprendere in mano il gioco. L’Acqua Sant’Anna trova il primo break grazie a un fallo di palleggio fischiato al regista patavino Behnezhad e allunga sul 4-7 con il muro di Argilagos su Golzadeh. Padova, però, non si arrende e approfitta di qualche imprecisione degli ospiti per ricucire lo strappo, fino a trovare la parità sul 13-13. I padroni di casa riescono poi a portarsi avanti di due lunghezze sul 18-16, ma la reazione dei biancoblù è immediata: Feral firma il pareggio sul 18-18 e Argilagos mette a terra il pallone del nuovo sorpasso sul 20-22. Cuneo allunga ancora e conquista il set point sul 21-24 con un attacco vincente di Feral. Padova prova a riaprire il parziale sfruttando un errore di Poriya (23-24), ma è ancora Feral, dalla seconda linea, a mettere a terra il pallone decisivo per il 23-25. Set equilibrato anche nei numeri, con Padova al 60% in attacco contro il 53% di Cuneo. Tra i piemontesi spicca Champlin, autore di 5 punti su 8 attacchi (62%). Curiosità: nessun muro vincente per entrambe le formazioni.

Cuneo parte con decisione anche nel quarto set e trova il primo allungo sul 3-6, grazie a un attacco vincente di Feral dalla seconda linea, che costringe coach Cuttini al time-out. L’Acqua Sant’Anna mantiene il controllo, approfittando anche di qualche errore dei padroni di casa, e si porta sul 4-8. Padova prova a rientrare, ma il muro di Mosca vale il 9-13. I veneti reagiscono con Golzadeh, protagonista in attacco e al servizio, fino a riportarsi a una sola lunghezza sul 12-13. Cuneo risponde ancora con Feral, che firma il 13-16, e allunga ulteriormente grazie a Poriya, prima in attacco e poi a muro per il 15-19. Padova non si arrende e torna pericolosamente vicina sul 21-22, ma i biancoblù trovano nel muro di Mosca il punto del 20-23 (punteggio corretto: 20-23) e gestiscono il finale con lucidità. A chiudere il match sul 21-25 è una palla accompagnata fischiata ai padroni di casa: l’Acqua Sant’Anna Cuneo si impone così per 3-1.

PALLAVOLO PADOVA - ACQUA SANT’ANNA CUNEO 1-3

Parziali (27-25, 17-25, 23-25, 21-25)

ACQUA SANT’ANNA CUNEO: Argilagos 5, Feral 26, Mosca 6, Codarin 6, Poriya 17, Champlin 9, Loubeyre (L1), N.e. Coscione, Strehlau, Cavaccini (L2), Volpe, Barberio, Giraudo. Allenatore: Matteo Battocchio, Aiuto allenatore: Mauro Rizzo, Aiuto Allenatore: Fabio Boris Genre.

PALLAVOLO PADOVA: Golzadeh 18, Kunstmann 1, Pellacani 7, Lukas 13, Orioli 15, Truocchio, D’Amico (L1), Bristot, Rinaldi, Bergamasco. N.e. Ruzza, Mills. Allenatore: Jacopo Cuttini, Aiuto Allenatore: Alberto Salmaso.

CUNEO: ricezione 52%, attacco 51%, muri 7, aces 3.

PADOVA: ricezione 55%, attacco 47%, muri 6, aces 1