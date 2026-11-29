Seconda affermazione consecutiva in campionato per l’ Autosped BCC Derthona , che a Costa Masnaga – ancora senza Arado e Pysmennyk – gioca con lucidità nei momenti decisivi per conseguire il successo. Al termine di un incontro fatto di parziali e controparziali, l’Autosped ha prevalso grazie alle giocate nell’ultima frazione di gara.

Primo quarto ad alto ritmo a Costa Masnaga: il BCC impatta con grande presenza in area e precisione al tiro, ma le padrone di casa rimangono a contatto grazie alla verve nel tiro da tre punti: al 10’ il parziale è 22-25. Nella seconda frazione Costa opera il sorpasso nelle battute iniziali, prima della crescita di tono della difesa dell’Autosped, che stringe le maglie e produce un break che vale il 36-44 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, l’incontro procede nuovamente a strappi: prima la CLV riesce ad accorciare il gap e a passare a condurre (50-49), poi il BCC trova buone giocate ed entra così negli ultimi dieci minuti avanti di sei punti (52-58). Nell’ultimo periodo la formazione allenata da Cutugno gioca con grande lucidità e coralità, con protagoniste diverse nei vari frangenti del quarto: questi fattori, uniti a una difesa attenta e puntuale, scavano il solco sino al 68-82 finale.

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Costa ha giocato la sua consueta partita offensiva sul campo di casa, rimanendo aggrappata alla partita. Nella seconda parte ci siamo sacrificate e abbiamo tolto loro i punti di forza, togliendo fiducia a loro e guadagnandola noi. Restiamo umili nonostante la posizione di alta classifica, perché siamo all’interno di un processo di crescita di una squadra nuova e relativamente giovane. Siamo profonde, la doppia competizione che stiamo disputando ci mette alla prova anche dal punto di vista logistico: stiamo ben figurando e vogliamo continuare a migliorare».

Le parole di Sofia Frustaci: «Sono contenta di essere tornata a Costa da avversaria e di avere vinto. Siamo partite con poca energia e intensità, abbiamo poi alzato l’aggressività e, dalla difesa, c’è stata maggiore fluidità in attacco, permettendoci di allungare».

CLV-Limonta Costa Masnaga - Autosped BCC 68-82

Parziali (22-25, 36-44, 52-58)

Costa Masnaga: Pilatone 19, Sandberg 1, Spinelli 6, Calvanese ne, Pini 4, Tavella ne, Crockett 15, Evans 21, Corti, Redaelli ne, Olandi 2. All. Bereziartua.

BCC: Carosi, Sitku-Varga 5, Conte 10, Caloro 7, Leonardi 5, Fondren 8, Lokoka 5, Arado ne, Frustaci 14, Dixon 18, Zanetti 1, Wnorowska 9. All. Cutugno.