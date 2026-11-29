La ChorusLife Volley Bergamo pone fine alla striscia di vittorie della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 espugnando 1-3 il PalaFenera. Risultato meritatissimo, quello ottenuto dalle orobiche, che dopo aver perso il primo set si ricompattano disputando una grande partita: dal servizio alla difesa, dalla ricezione all’attacco, interpretano meglio la gara sotto ogni punto di vista. Chieri da parte sua non gioca certo la sua miglior pallavolo, commettendo più errori delle avversarie senza riuscire quasi mai a mettere loro pressione. La partita inizia bene per Chieri che vince 25-18 un primo set sempre in controllo. Bergamo pareggia i conti imponendosi 21-25 in un secondo set dove mantiene quasi sempre un leggero vantaggio. Splendido e combattutissimo il terzo set, che sul 23-23 Chieri getta via con due errori, al servizio e in attacco. Ospiti padrone della situazione nel quarto set che le vede chiudere 22-25. Il premio di MVP va a una Pietrini ingiocabile (21 punti col 58% in attacco). In evidenza nel tabellino di Bergamo anche Kipp (22 punti). La top scorer chierese è Eggleston (21), seguita da Lubian (16, di cui 8 a muro), Nemeth (15) e Nervini (13).

La cronaca

Primo set – Da 3-1 per Chieri (Nervini) Bergamo capovolge il punteggio in 3-4 (Carletti), poi si prosegue punto a punto fino al 7-7 quando un errore di Kipp, il muro di Eggleston e l’attacco di Nemeth portano le padrone di casa sul 10-7. Dopo una lunga fase di cambio palla le biancoblù salgono a +4 con Eggleston (17-13) costringendo Cervellin a fermare il gioco. Al rientro in campo ancora Eggleston e Akrari incrementano il vantaggio chierese a 19-13. Bergamo si sblocca con Bassi (19-14) ma l’iniziativa resta in mano a Chieri che conquista sei palle set grazie al servizio in rete di Meli (24-18) e al primo tentativo fa 25-18 con Nemeth.

Secondo set – Bergamo sale di tono in difesa e con i punti di Pietrini, Meli e Kipp si porta sul 2-6. Il time-out di Negro scuote Chieri che con Nervini, Nemeth ed Eggleston recupera a 5-6. Sul 10-11 le ospiti tornano ad allungare, prima con Pietrini (10-13), poi con Kipp (12-16). Secondo time-out di Negro. Sul 15-19 le biancoblù recuperano un punto break con Eggleston e stavolta è Cervellin a fermare il gioco (17-19). Ancora Eggleston con l’aiuta nel nastro piazza l’ace del 19-20 recuperando un altro punticino. Meli e Kipp tengono Chieri a distanza di sicurezza. Sul 21-23 Kipp serve l’ace del 21-24, Nell’azione successiva Van Avermaet mette a terra il 21-25.

Terzo set – Sul 2-3 Bergamo ottiene un punto break con Kipp (2-4). Lubian a muro e Nervini riportano subito sotto Chieri (4-5), che torna poi avanti 7-6 con Eggleston e un muro di Akrari. Dopo il 9-8 di Eggleston, l’errore in battuta della stessa statunitense, Pietrini e Kipp portano Bergamo sul 9-11, spingendo Negro a fermare il gioco. Al rientro in campo Nemeth in attacco e Lubian con due muri su Meli girano il punteggio in 12-11. Le orobiche tornano su con un muro di Allaoui su Eggleston (15-16), immediata la risposta di Chieri con Eggleston e Akrari ed è 17-16. Sul 19-20 l’attacco fuori misura di Nemeth vanifica i recuperi difensivi delle biancoblù e regala a Bergamo il 19-21. Secondo time-out di Negro. Lubian mura di nuovo Meli restituendo la parità alla sua formazione (21-21). Sul 23-23 il servizio in rete della neo entrata Glaab dà una palla set a Bergamo. Nell’azione successiva si ferma in rete anche l’attacco di Eggleston ed è 23-25.

Quarto set – Dopo il 3-5 di Kipp coach Negro sostituisce Nervini con Cooper. Le orobiche mantengono il doppio vantaggio guadagnato nei primi scambi conquistando il +4 con Pietrini (7-11). Sul 10-14 tre muri di Lubian riportano a contatto Chieri (14-15) ma Carletti e Pietrini ripristinano le distanze (14-17). Dopo il 15-17 di Nemeth, Negro tenta le carte Eckl e Gray, mossa che però non sortisce l’effetto sperato: le oribiche mantengono il pieno controllo del gioco e conquista quattro palle match con un muro di Van Avermaet su Nemeth (20-24). Le biancoblù annullano le prime due con Van Aalen e un ace di Lubian. Time-out di Cervellin e al rientro in campo Lubian serve lungo: finisce 22-25.

Il commento

Stella Nervini: «E’ stata una partita veramente difficile, in realtà non molto combattuta. Penso che stasera non siamo riuscite a esprimere quello che è di solito il nostro gioco. Ci sono state tante difficoltà, loro ci hanno messo veramente sotto con la battuta e per noi è stato difficile ricevere e poter giocare con la palla veloce».

Federica Carletti: «E’ stata una bellissima partita. Stiamo lavorando tantissimo e si è visto in campo. Secondo me è stata una vittoria corale perché è partita dalla difesa da parte di tutte, poi abbiamo lavorato bene in attacco e a muro. Sono veramente contenta di tutte le ragazze».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-ChorusLife Volley Bergamo 1-3

Parziali (25-18; 21-25; 23-25; 22-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 1, Nemeth 15, Lubian 16, Akrari 5, Nervini 13, Eggleston 21; Spirito (L); Glaab, Eckl, Regoni. Giacomello, Gray 1, Cooper. N. e. Guezen. All. Negro; 2° Rostagno.

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO: Allaoui 2, Kipp 22, Meli 8, Van Avermaet 8, Pietrini 21, Carlett 8; Gelin (L); Battistoni, Bassi 1, Esposito. N. e. Agazzi, Babatunde, Rocca, Parra. All. Cervellin; 2° Piccinini.

ARBITRI: Papadopol di Mantova e Lot di Mareno di Piave.

NOTE: presenti 1508 spettatori. Durata set: 22′, 28′, 26′, 29′. Errori in battuta: 15-10. Ace: 4-4. Ricezione positiva: 57%-70%. Ricezione perfetta: 32%-48%. Positività in attacco: 39%-39%. Errori in attacco: 7-8. Muri vincenti: 12-9. MVP: Pietrini.