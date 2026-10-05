Nations League, Romania-Svezia è un testacoda: ecco il pronostico

Dopo 3 partite disputate nel gruppo 4 della League B di Nations League la classifica vede la Svezia prima con 7 punti (dopo aver battuto la Romania all’esordio (2-1) e la Polonia tre giorni dopo (3-1) ha poi pareggiato 1-1 in Bosnia ) e la Romania desolatamente ultima con zero punti.

Comparazione quote: Romania-Svezia segno 2

La nazionale di Bucarest peggio non poteva fare. Ha perso, nell’ordine, contro la Svezia (1-2) contro la Bosnia (2- 4) e contro la Polonia (addirittura 0-6) con un totale di 12 reti subìte e solo 3 realizzate. Stasera (ore 20.45) è in programma il ritorno del match di apertura con la Svezia che, inutile a dirlo, vola in Romania con le più ampie probabilità di successo. La nazionale scandinava ha fin qui sempre realizzato almeno una rete e sembra in grado di proseguire su questa strada viste le tante reti incassate dalla difesa avversaria odierna. Il segno 2 si gioca a 1.72 su Eplay24, Sisal e Snai: vale la pena prenderlo in considerazione.