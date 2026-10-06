Pronostico Inghilterra-Repubblica Ceca, occhio al "parziale/finale"

La qualificazione ai playoff in questo gruppo 3 della League A di Nations League è un fatto praticamente scontato. In teoria si potrebbe disquisire se arriverà prima la Spagna e seconda l’Inghilterra o viceversa ma sul fatto che entrambe, a braccetto, vadano a giocarsi i quarti di finale non sembra ci possano essere dubbi.

Comparazione quote: Inghilterra-Repubblica Ceca parziale/finale 1/1

L’Inghilterra stasera riceve la Repubblica Ceca che ha già battuto 2-0 a Praga. Stasera si gioca a Wembley e l’esito appare decisamente scontato. L’1 paga però molto poco e per far salire un po’ la quota si potrebbe pensare all’accoppiata parziale/ finale 1/1 (ovvero 1 al 45’ e 1 al 90’): quota 1.37 su Eplay24, 1.40 su BetFlag, 1.45 su Sisal.