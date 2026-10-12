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Pronostico Levante-Siviglia, quanti gol ci saranno? Occhio alla statistica

I padroni di casa sono rimasti gli unici a non aver ancora fatto registrare un esito: ecco quale
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Federico VitalettiFederico Vitaletti

Pubblicato il 12.10.2026, 08:30

2 min

Levante-SivigliapronosticoStatistiche
Anche LaLiga ha il suo posticipo, le protagoniste sono Levante e Siviglia. Un solo successo fin qui per il Levante, un pirotecnico 5-2 al Betis, con due pareggi a fare da “contorno”. Nelle sette partite giocate il Siviglia ha messo da parte 13 punti, un bottino decisamente soddisfacente: dalla stagione 2021/22, infatti, gli andalusi non partivano così bene in campionato. Allora i punti ottenuti dopo 7 turni furono 15 e sulla panchina del Siviglia sedeva Julen Lopetegui.

Comparazione quote: Levante-Siviglia Multigol 1-2

Fin qui insomma meglio il Siviglia anche se il Levante deve recuperare il match contro l’Athletic Bilbao e in casa è un avversario ostico: ha segnato due gol al Barcellona, incassandone quattro, tassa blaugrana che però pagano quasi tutti nel campionato spagnolo. Il Siviglia in trasferta ha battuto 3-1 l'Athletic Bilbao, pareggiato 1-1 con l’Espanyol e vinto 1-0 a La Coruna. Per completare la panoramica va dato conto del gradimento mostrato dal Levante (e, negli ultimi 4 turni, anche dal Siviglia) nei confronti dell’X primo tempo. Mai, invece, il Levante ha fatto registrare il Multigol 1-2. Per chi crede che Levante-Siviglia possa terminare con una o due reti totali il moltiplicatore potenziale è pari a 1.92 su Eplay24 e NetBet, 2.10 su Bet365.

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