Pronostico Levante-Siviglia, quanti gol ci saranno? Occhio alla statistica
Comparazione quote: Levante-Siviglia Multigol 1-2
Fin qui insomma meglio il Siviglia anche se il Levante deve recuperare il match contro l’Athletic Bilbao e in casa è un avversario ostico: ha segnato due gol al Barcellona, incassandone quattro, tassa blaugrana che però pagano quasi tutti nel campionato spagnolo. Il Siviglia in trasferta ha battuto 3-1 l'Athletic Bilbao, pareggiato 1-1 con l’Espanyol e vinto 1-0 a La Coruna. Per completare la panoramica va dato conto del gradimento mostrato dal Levante (e, negli ultimi 4 turni, anche dal Siviglia) nei confronti dell’X primo tempo. Mai, invece, il Levante ha fatto registrare il Multigol 1-2. Per chi crede che Levante-Siviglia possa terminare con una o due reti totali il moltiplicatore potenziale è pari a 1.92 su Eplay24 e NetBet, 2.10 su Bet365.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS