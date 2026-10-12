Pronostico Levante-Siviglia, quanti gol ci saranno? Occhio alla statistica

Comparazione quote: Levante-Siviglia Multigol 1-2

Anche LaLiga ha il suo posticipo, le protagoniste sono Levante e Siviglia. Un solo successo fin qui per il Levante, un pirotecnico 5-2 al Betis, con due pareggi a fare da “contorno”. Nelle sette partite giocate il Siviglia ha messo da parte 13 punti, un bottino decisamente soddisfacente: dalla stagione 2021/22, infatti, gli andalusi non partivano così bene in campionato. Allora i punti ottenuti dopo 7 turni furono 15 e sulla panchina del Siviglia sedeva Julen Lopetegui.

Fin qui insomma meglio il Siviglia anche se il Levante deve recuperare il match contro l’Athletic Bilbao e in casa è un avversario ostico: ha segnato due gol al Barcellona, incassandone quattro, tassa blaugrana che però pagano quasi tutti nel campionato spagnolo. Il Siviglia in trasferta ha battuto 3-1 l'Athletic Bilbao, pareggiato 1-1 con l’Espanyol e vinto 1-0 a La Coruna. Per completare la panoramica va dato conto del gradimento mostrato dal Levante (e, negli ultimi 4 turni, anche dal Siviglia) nei confronti dell’X primo tempo. Mai, invece, il Levante ha fatto registrare il Multigol 1-2. Per chi crede che Levante-Siviglia possa terminare con una o due reti totali il moltiplicatore potenziale è pari a 1.92 su Eplay24 e NetBet, 2.10 su Bet365.