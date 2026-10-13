Pronostico Inter-Bruges, per i bookie è match da segno 1

La prima per l’Inter in Europa è andata male. L’esordio, difficile, in Champions è andato in scena al Bernabeu e i nerazzurri sono tornati senza conquistare punti (il match è finito 2-1 per le Merengues). Per Chivu si è trattato dell’unica nota veramente stonata di questo inizio di stagione visto che nelle altre 7 partite disputate, ha sempre vinto pareggiando 2-2, in campionato, soltanto con la Roma.