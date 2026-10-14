Roma-Real Madrid, Malen contro Mou

Non ci sono più due leggende come Francesco Totti e Cristiano Ronaldo ma Roma-Real Madrid conserva inalterato tutto il suo fascino. Quella spagnola è la squadra che i giallorossi hanno affrontato più volte (12) in Champions , battendola in una sola occasione. Le speranze capitoline di bissare l’impresa poggiano sull’imbattibilità stagionale, 4 vittorie e 3 pareggi, compreso quello al debutto europeo con il Fenerbahce . Mourinho , il grande ex, non ha però fatto sconti all’Inter, battuta 2-1 al Bernabeu. In più, il Real ha vinto 20 delle ultime 22 partite europee giocate contro club italiani. Nell’analisi di SisalClub la Roma non perderà contro il Real Madrid, caduto già due volte in questa stagione lontano da Madrid contro Betis e Atletico. Concreta la possibilità di assistere ad un match con entrambe a segno , in controtendenza con quanto accaduto negli ultimi 4 incroci. Contro l’Inter il Real ha effettuato ben 8 tiri in porta: qui la Roma può dare il suo contributo alla causa per far registrare un totale di 10 o più conclusioni nello specchio . Rosso... di rabbia per i fatti di Como, Donyell Malen è ancora più motivato a vestire i panni del goleador e punire la non irresistibile difesa delle Merengues.

Riassumendo, ecco cosa accadrà in Roma-Real Madrid secondo SisalClub: la Roma non perde + entrambe a segno + 10 o più tiri in porta in totale + Malen gol o assist.

Feyenoord-Como, l'analisi di SisalClub

All’esordio assoluto in Champions League ha fatto a pezzi il Lipsia. Per il Como di Cesc Fabregas, adesso, la missione è superare l’esame trasferta: i lariani oggi fanno visita all’attuale capolista della Eredivisie, il Feyenoord di Giovanni van Bronckhorst. Bene in campionato ma non in Europa perchè al debutto l’avversario si chiamava Barcellona e non ha perdonato: 5-1 al Camp Nou. I numeri dicono che il Feyenoord si è aggiudicato solo una delle ultime sette partite disputate contro formazioni italiane: tre pareggi e altrettante sconfitte. Al De Kuip, però, gli olandesi hanno vinto quattro delle ultime cinque gare di Champions League. Secondo l’analisi di SisalClub è all’orizzonte un pareggio, per il Como sarebbe il terzo stagionale dopo quelli ottenuti contro Frosinone e Roma. Accontentarsi però non è nel Dna olandese nè in quello spagnolo di Fabregas: probabili almeno quattro corner per entrambe. Contro il Lipsia il Como ha effettuato sei tiri in porta, specialità in cui Nico Paz e compagni possono spiccare anche contro il Feyenoord. Il possesso palla lariano può mandare fuori giri i padroni di casa, indiziati a ricevere più cartellini durante l’incontro.

Riassumendo, ecco cosa accadrà in Feyenoord-Como secondo SisalClub: pareggio + entrambe battono almeno 4 corner + Como effettua più tiri in porta + Feyenoord riceve più cartellini.

Manchester City-Psg, francesi mai vittoriosi all'Etihad

Dichiarato colpevole per questioni finanziarie, in campo il Manchester City è reo di essere semplicemente troppo forte. Il team di Enzo Maresca ospita i bi-campioni in carica del Psg che, come sottolinea SisalClub, non hanno mai vinto all’Etihad: un pareggio e tre sconfitte. Dopo il ko contro l’Arsenal in Community Shield i Citizens hanno vinto otto partite di fila, nel mezzo c’è il 2-0 rifilato al Porto con doppietta del solito Erling Haaland. A proposito, sono 59 i gol segnati in Uefa Champions League dal norvegese in 59 gare giocate. Tra l’altro il fenomenale bomber ha già segnato contro il Paris nell’ultimo incrocio, terminato con la vittoria da parte dei francesi per 4-2 al Parco dei Principi.

Un Psg che si sta caratterizzando come bestia nera delle formazioni che militano in Premier League: nessuna sconfitta negli ultimi undici incroci, appunto, contro formazioni inglesi. Doveroso però rimarcare come l’Etihad sia un vero fortino: un solo ko interno nelle ultime 25 gare casalinghe tra fase a gironi o girone unico di Champions League. Insomma, sarà a tutti gli effetti uno scontro tra titani.