Quanti gol ci saranno in Celta-Juventus? Ecco il consiglio
Ci sono volute otto partite dall’inizio della stagione perché il Celta riuscisse a festeggiare la prima vittoria. Una vittoria (5-0 al Racing Santander) arrivata subito prima della sosta per le nazionali ma dopo 4 pareggi e 3 sconfitte, l’ultima delle quali (0-1) contro l’Omonia nel match d’esordio di questa Europa League. Dopo la sosta, però, sembra che l’undici di Vigo sia tornato alle vecchie abitudini visto che qualche giorno fa, nel suo ottavo impegno di campionato, non è andato oltre lo 0-0 in casa dell’Elche.
Comparazione quote: Celta-Juventus Under 2,5
Stasera il Celta torna sulla scena europea per la sua seconda esibizione e ospita la Juventus che vanta numeri sicuramente migliori rispetto agli spagnoli ma che comunque procede a corrente molto alternata in questo avvio di stagione. I bianconeri hanno sì strapazzato 5-0 il Nijmegen nella loro prima esibizione di Europa League ma in 6 turni di campionato hanno già rimediato un ko a Reggio Emilia contro il Sassuolo (2-3) e hanno pareggiato due volte per 1-1 contro il Milan prima e contro il Cagliari (all’ultima uscita) poi. L’undici di Spalletti ha sempre realizzato almeno una rete collezionando però ben 5 esiti Under 2,5 (in 7 gare) mentre il Celta di Under 2,5 ne ha ben 7 all’attivo (in 9 incontri). E l’Under 2,5 sembra l’esito più adatto anche stasera all’Estadio de Balaidos. L'ipotesi che Celta-Juve finisca con massimo due reti totali è quotata a 1.67 da Eplay24, a 1.65 da Sisal e Snai.
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