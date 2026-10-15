Pronostici Europa League, Benfica-Celtic: poche chance per gli scozzesi

Comparazione quote: Benfica-Celtic segno 1

La formazione portoghese nelle ultime 10 esibizioni ha vinto 9 volte perdendo unicamente la sfida di campionato contro il Porto (prima della sosta per la Nations League). E’ arrivata alla sfida di stasera dopo aver progressivamente eliminato nei preliminari il San Gallo, gli Hearts e l’Aarhus per poi esordire con un 2-0 al Meazza contro il Milan. Gli scozzesi sono retrocessi dalla Champions League avendo perso il playoff contro il Lask e non hanno iniziato bene questa competizione perdendo in casa, al debutto, 1-3 contro il Ferencvaros. Il segno 1 sembra pressoché obbligato e vale 1.23 per Eplay24, 1.20 per BetFlag e GoldBet.