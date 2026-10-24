© Getty Images

Pronostico Chelsea-Tottenham, De Zerbi cerca conferme nel derby londinese

A Stamford Bridge si affrontano due squadre che occupano posizioni di classifica ben diverse
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Amedeo PaioliAmedeo Paioli

Pubblicato il 24.10.2026, 08:00

2 min

Chelsea-TottenhamquotePremier League

In Premier League il match più interessante di oggi è sicuramente il derby londinese tra Chelsea e Tottenham (ore 18.30). Gli “Spurs” sono finalmente riusciti a festeggiare la prima vittoria in campionato (lunedì scorso 3-1 al Coventry) ma la loro posizione di classifica è sempre pericolante con un solo punto in più rispetto alla zona retrocessione. I “Blues”, al contrario, hanno liquidato 2-0, in trasferta, l’Everton (imbattuto fino a sabato scorso), mantengono il quarto posto e mettono nel mirino il Brighton che è 3 lunghezze più avanti.

Comparazione quote: Chelsea-Tottenham segno 1

Il Chelsea segna (di reti ne ha 17 all’attivo) ma subisce anche (13 le reti al passivo) mentre il Tottenham realizza poco (solo 6 reti fatte) e ne prende abbastanza (10 le reti incassate). In sintonia con le quote fiducia al segno 1: a 1.73 su Eplay24, 1.70 su Bet365, 1.68 su Bwin. In disaccordo con le quote stuzzica il NoGoal in lavagna a 2.25 su Bwin, a 2.37 su Eplay24, a 2.40 su MarathonBet.

Tutte le news
Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS