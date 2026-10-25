Pronostico Siviglia-Osasuna, un Monday night in compagnia di Budimir

Comparazione quote: Siviglia-Osasuna X primo tempo o X finale

Precedenza a chi ospita. Il Siviglia (due vittorie e due ko in casa) ha sempre segnato almeno un gol nelle nove gare disputate e nelle ultime tre giornate ha fatto registrare la combo Goal+Over 3,5! L’Osasuna in trasferta è sinonimo di show: 4 partite, altrettanti Over 2,5. Merito, o per meglio dire colpa, di una difesa troppo vulnerabile: ben 15 i gol subìti lontano da Pamplona sui 18 totali. In chiusura, un dato relativo ai primi tempi: l’Osasuna di Budimir non fa registrare l’X al riposo dalla prima giornata. Sarà questa l’occasione giusta per veder azzerato il “ritardo”? Va letta in quest’ottica la scelta dell’esito “X primo tempo o X finale” a quota 1.68 su Eplay24 e Netwin, a 1.60 su Snai.