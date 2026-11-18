Sfida di tutt’altro tenore è quella che segue tra Gremio e Bahia dove l’undici di casa (terz’ultimo insieme al Corinthians a -1 dalla salvezza) lotta per non retrocedere e quello ospite (sesto con 2 lunghezze di margine da chi insegue) gioca per non perdere la possibilità di disputare la Copa Libertadores .

Comparazione quote: Gremio-Bahia Goal

Il Gremio nelle ultime 7 giornate ha perso solo contro Cruzeiro prima e Flamengo poi (all’ultima uscita) mentre il Bahia, nelle ultime 7 esibizioni, ha battuto solo Mirassol e Sao Paulo (più il pareggio con il Santos, unico punto conquistato nelle ultime 4 trasferte).

In sintonia con le quote forse è l’1, dalla quota anche interessante, che si lascia preferire. La vittoria del Gremio si gioca a 2.23 su Eplay24, a 2.20 su AdmiralBet, a 2.18 su Betsson. In alternativa c’è il Goal anche se il premio è più contenuto: 1.57 l'offerta di Eplay24, 1.55 quella di BetFlag e GoldBet.