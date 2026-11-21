Ha segnato più di due gol solo contro il Coventry alla prima giornata di campionato, poi gli è “bastato” alzare la saracinesca per capitalizzare al massimo i pochi gol realizzati (15). Da vedere se l’Arsenal , capolista della Premier League con 5 punti di vantaggio sul Brighton, adotterà lo stesso “modus operandi” contro il Newcastle .

Comparazione quote: Newcastle-Arsenal X2+Multigol 2-4

I Gunners sono rimasti gli unici a non aver ancora fatto registrare l’Over 3,5 in Premier League. Oggi Odegaard e compagni affronteranno una squadra che non ha combinato molto fin qui: tre vittorie (solo una delle quali tra le mura amiche, contro l’Hull City), tre pareggi e quattro sconfitte. In più, nelle ultime due esibizioni casalinghe il Newcastle ha perso per 1-0 contro Aston Villa ed Everton.

Da segnalare infine che l’Arsenal “cerca” il suo primo esito Goal in trasferta e che non ha ancora mai pareggiato in campionato: nove vittorie più una sconfitta, contro il Brighton.

Con questi dati a disposizione, si può guardare in direzione della combo X2+Multigol 2-4: a quota 1.69 su Eplay24 e NetBet, a 1.67 su Snai.