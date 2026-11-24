Lipsia-Lens, pronostico obbligatorio alla Red Bull Arena
Il Lens in Champions League ne ha presi 9 in casa (di reti) dal Como ma anche prima e dopo non è che abbia regalato soddisfazioni. I francesi, considerando anche questo clamoroso scivolone, tra campionato e Champions vengono infatti da 3 ko di fila a cui ha fatto seguito il pareggio casalingo con il Tolosa all’ultima uscita in Ligue 1.
Comparazione quote: Lipsia-Lens segno 1
Un bottino davvero misero che sembra destinato a... peggiorare stasera visto che i giallorossi saranno impegnati alla Red Bull Arena contro un Lipsia che pure ha conquistato in Europa solo 3 punti (perdendo però contro Como, Real Madrid e Manchester City) ma in campionato se la sta cavando abbastanza bene.
In questa sfida (fischio d'inizio stasera alle 21.00) le quote suggeriscono l’1, una indicazione che si può condividere.
Il successo dei tedeschi è proposto a 1.34 da Eplay24, a 1.35 da Planetwin, a 1.39 da Bwin.
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