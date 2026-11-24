Operazione risalita in corso. Per l’Inter , che aveva esordito in Champions League con un doppio ko consecutivo (prima 1-2 al Bernabeu contro il Real Madrid e poi un 3-4 in casa contro il Bruges), adesso i punti in classifica sono diventati 6. Dopo i primi 180 minuti da dimenticare, infatti, i nerazzurri hanno conquistato due vittorie di fila superando, nell’ordine, 1-0 lo Shakhtar e 3-0 (in Olanda) il Feyenoord .

Comparazione quote: Inter-Stoccarda Goal

Il quinto appuntamento europeo è in programma mercoledì sera (ore 21.00) allo stadio Meazza contro lo Stoccarda che, in classifica, è un punto più avanti grazie a un ruolino di marcia che ha fatto registrare due successi iniziali (3-1 al Viking in casa e 3-0 allo Slovan Bratislava in tasferta) a cui ha fatto seguito il pareggio interno (1-1) contro l’Atletico Madrid. Poi, nell’ultimo impegno, è invece arrivato il capitombolo in Turchia (0-2) contro il Galatasaray.

L’undici di Chivu ha poi fatto registrare nelle ultime esibizioni, qualche battuta d’arresto in campionato (1-3 nel derby contro il Milan e un 4-4 a Bergamo contro l’Atalanta tre giorni fa con in mezzo, però, il 2-0 al Como) mentre i tedeschi negli ultimi tre turni di Bundesliga hanno messo insieme 7 punti ma occupano l’ottavo posto in classifica.

Lo Stoccarda resta comunque un avversario imprevedibile capace di andare spesso a segno ma un’Inter concentrata dovrebbe essere in grado di averne ragione.