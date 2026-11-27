Sono bastati un passo falso (1-3 nel derby contro il Milan) e un mezzo passo falso (4-4 a Bergamo contro l’Atalanta) e l’Inter adesso è scesa al terzo posto in classifica ed è costretta ad inseguire le due squadre della Capitale. Nell’ultima esibizione di campionato, proprio quella del rocambolesco 4-4, i nerazzurri hanno prima sprecato il doppio vantaggio iniziale e poi hanno continuato per tutto il match dilapidando ancora due reti di margine sul 3-1 prima e sul 4-2 poi, subendo i due gol decisivi della “Dea” all’80’ e al 91’ (su rigore). Sabato sera (ore 20.45) l’undici di Chivu riceve il Genoa a San Siro per una sfida contro una formazione che, se si guarda al rendimento recente, ha fatto più punti dei campioni d’Italia (12 contro 10 nelle ultime 5 giornate). In questo arco di tempo, infatti, il Genoa ha infatti perso solo contro il Milan (1-2) e il quadro risulta ancora più completo se si considerano anche i due turni precedenti (vittoria sulla Fiorentina e ko contro la Roma) che portano a 15 i punti conquistati dai liguri nelle ultime 7 esibizioni.