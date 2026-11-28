Pronostico Roma-Monza, show all'Olimpico: Malen contro Varela
Archiviato lo spettacolare 2-2 in Champions contro il Psg dell’ex Luis Enrique, la Roma è pronta a riattivare la “modalità campionato”. Qui i giallorossi ripartono dal sontuoso successo (5-1) ottenuto sul campo del Parma, con poker di uno scatenato Malen. La squadra di Gasperini si appresta a ricevere il Monza di un altro ex, Ivan Juric, che lunedì scorso ha battuto per 3-0 la Fiorentina. Ecco quote e pronostico di Roma-Monza, in programma domenica 29 novembre alle ore 18.00.
Comparazione quote: Roma-Monza Over 3,5
Rullo compressore Roma. In casa, l’undici allenato da Gian Piero Gasperini ha realizzato 17 reti incassandone soltanto 5. Percorso a dir poco virtuoso quello dei giallorossi all’Olimpico: cinque successi e un pareggio. Numeri del tutto opposti quelli esibiti dai brianzoli in trasferta: un pari e cinque ko, per un totale di 16 reti subìte.
Così fotografata, la partita non sembra avere storia e le quote rafforzano questa impressione. Il segno 1 è offerto a 1.20 da Eplay24, a 1.19 da Snai, a 1.18 da Bet365.
L’Over 3,5, con il Monza impegnato in trasferta, si è visto in 4 match su 6 e potrebbe valere la pena provarlo. Almeno 4 gol totali in Roma-Monza si giocano a 1.83 su Eplay24, a 1.80 su GoldBet, a 1.78 su Eurobet.
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