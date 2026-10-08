Como-Roma, ultimo tango prima della Champions
Archiviata la lunga parentesi dedicata alla Nations League, la Serie A torna sotto i riflettori per quello che sarà un vero tour de force da qui alle prossime settimane. Domenica 11 ottobre, alle 12.30, si pranza in riva al lago con Como-Roma, con la Champions presente... e futura a tenere banco. Le due squadre, infatti, puntano a giocare nell'Europa che conta anche il prossimo anno e tra pochi giorni saranno protagoniste del secondo impegno nella fase campionato contro, rispettivamente, Feyenoord e Real Madrid.
Nico Paz contro Dybala
Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, negli ultimi sei scontri diretti tra Como e Roma si registrano tre successi a testa, sempre a favore della squadra ospitante. Di più, cinque di questi sei incontri sono finiti con due o tre reti esatte. Un nuovo capitolo della saga "da otto lettere" Como-Roma andrà in scena domenica al Sinigaglia, dove il Como cercherà di mettersi alle spalle l'inatteso passo falso di Frosinone, il primo in questo campionato. La Roma di Gasperini invece è ancora imbattuta (4 vittorie e un pareggio) e il 2-2 contro l'Inter ha restituito ulteriori consapevolezze ai giallorossi. Tra l'altro la Roma è imbattuta in trasferta, in partite ufficiali, da aprile quando fu sconfitta dall'Inter per 5-2. Inter che, tanto per cambiare, è stata l'unica squadra capace di battere il Como nelle ultime nove partite giocate al Sinigaglia. Un Como-Roma a ritmo di tango, con Nico Paz pronto alla sfida con Paulo Dybala. Il funambolo argentino è tornato a disposizione di Fabregas dopo aver presenziato - timbrando un gran gol - alla partita d'addio all'Argentina di Leo Messi a cui invece la Joya - in accordo con la Roma - non ha preso parte. Dybala è un punto fermo per Gasperini e dopo 4 assist va a caccia del gol che manca in un match ufficiale da gennaio 2026, contro il Torino. Nico Paz ha già segnato alla Roma (dicembre 2024) e, da gennaio ad oggi, ha siglato 7 reti in campionato.
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