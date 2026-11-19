Milan-Frosinone è il match-aperitivo della domenica di Serie A . Un aperitivo che si preannuncia frizzante perché i rossoneri di Amorim sono quarti in classifica con 24 punti, 4 in più rispetto alla truppa di Alvini che però vanta il quarto miglior attacco della Serie A: 24 gol segnati, uno in più rispetto al Diavolo.

Milan-Frosinone, spettacolo al Meazza

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, il Milan non ha perso nessuno dei sei scontri diretti andati in scena contro i laziali: quattro vittorie rossonere più due pareggi.

Nel campionato in corso, il Frosinone è reduce dal ko di Cagliari, match in cui comunque Calò e compagni hanno creato tanto sbattendo però sul muro eretto dal portiere Elia Caprile. Il Milan in Serie A ha perso solo una volta, a San Siro contro il Bologna, collezionando per il resto sette vittorie e tre pareggi. Curiosità: le undici gare giocate dal Diavolo sono tutte terminate con almeno due gol totali. Da segnalare poi che gli uomini di Amorim hanno colmato una lacuna evidenziata ad inizio stagione, quando segnavano soltanto nei secondi tempi. Tendenza invertita da cinque giornate a questa parte: in questo periodo, Modric e soci sono sempre andati al riposo in vantaggio. Match da vincere per il Milan, che con la vetta a -5 può sentirsi coinvolto nella corsa allo scudetto.

Il Frosinone ha perso tre volte in campionato e soltanto in occasione di questi ko (contro Cagliari, Napoli e Juventus) non è riuscito a trovare la via del gol. II laziali sbarcano alla Scala del calcio con il proposito alviniano che resta immutato: cercare di fare lo sgambetto agli avversari giocando un calcio intenso e verticale.

Non sarà facile ma, risultato finale a parte, le premesse per assistere ad un match divertente ci sono tutte.

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