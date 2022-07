Fognini attacca Nadal: "Non credete al suo infortunio"

Fognini in tackle su Rafa

Un problema fisico al quale non sembra però credere il collega Fabio Fognini: "Sicuramente", scrive ironico il tennista azzurro commentando in una storia Instagram la notizia dell'infortunio di Nadal. "Ragazzi - aggiunge Fognini -, smettete di credere in quello che leggete per favore". Alla vigilia della sfida con Kyrgios il maiorchino (protagonista di una polemica in campo con Lorenzo Sonego nel match vinto al terzo turno) ha intanto annunciato di doversi sottoporre ad alcuni test per capire se potrà scendere in campo sull'erba londinese e dare così caccia alla finale del terzo Slam stagionale.