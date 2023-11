Sinner alle Nitto ATP Finals: è il 1° degli 8 campioni ad arrivare a Torino

L'inizio delle Nitto ATP Finals si avvicina sempre di più. Il primo ad essere arrivato a Torino oggi in tarda mattinata è stato Jannik Sinner , reduce dalla negativa esperienza vissuta a Parigi-Bercy . L'altoatesino ha infatti deciso di ritirarsi dalla competizione ( poi vinta da Djokovic ) in quanto il tempo per riposarsi dopo la vittoria su McDonald era decisamente troppo poco. L'azzurro ha esplicitamente dichiarato che la sua scelta è stata dettata anche dalla voglia di preparare al meglio il torneo che si terrà da domenica 12 a domenica 19 novembre a Torino, dove oltre a lui a sfidarsi ci saranno altri sette maestri del tennis. Nelle prossime ore sono infatti attesi Alcaraz , Djokovic , Medvedev , Rublev , Tsitsipas , Zverev e Rune .

Sinner, le parole di Malagò sul ritiro a Parigi

Sinner, il terzo più giovane del torneo dopo Alcaraz e Rune, ha già iniziato ad allenarsi nel campo del training center del Circolo della Stampa-Sporting per arrivare al meglio al grande appuntamento. Sul suo ritiro a Parigi in questi giorni si sono espresse diverse personalità rilevanti dello sport, e in mattinata anche il presidente del CONI Malagò ha voluto appoggiare la scelta del numero quattro al mondo: "Mi sembra che abbia fatto benissimo, troppo alto il rischio di giocare a distanza di così poche ore dopo una maratona finita a tarda notte. Non è che concluso il match l'atleta va subito a dormire, c'è tutta una dinamica, la fisioterapia, la doccia, l'adrenalina. Non solo lui ma tanti atleti hanno fortemente criticato questa situazione. Il rischio che non potesse poi partecipare alle Finals era alto. Scelta eccellente".