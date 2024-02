Vonn incorona Sinner: “Mi ricorda Federer, sembra non avere alcuna paura”

"Ho sempre pensato che il fatto che sia stato un ex sciatore fosse un qualcosa di speciale, ed è questo aspetto che ovviamente ci ha fatti avvicinare. È un ragazzo abbastanza timido, davvero umile e sempre molto gentile". Così Lindsay Vonn, ex campionessa di sci con all'attivo 87 vittorie in Coppa del mondo e un oro olimpico, ha descritto Jannik Sinner parlando con il sito dell'Atp: "Ha una concezione dello sport davvero eccellente, e credo che parte di questo provenga anche dallo sci. È una cosa di cui abbiamo parlato insieme qualche volta", ha aggiunto ancora la 39enne stella americana.