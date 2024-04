Djokovic gela tutti, la risposta su Musetti e gli italiani: “Non ho paura..."

Djokovic cerca il riscatto a Montecarlo

Nole, dopo la separazione dallo storico allenatore Goran Ivanisevic, cerca il riscatto sulla terra rossa di Montecarlo per dare una sterzata a una stagione fin qui un po' deludente. I segnali mostrati contro Safiullin al secondo turno (era qualificato grazie a un bye) lasciano ben sperare ma Novak vola basso: "È un ottimo inizio. Non esageriamo e non illudiamoci troppo. È solo una partita, ma per come mi sentivo, sono davvero felice. Spero che domani lavorerò per mantenere quel ritmo e quella concentrazione. Penso che le due, tre settimane di allenamento che ho avuto hanno dato i loro frutti".