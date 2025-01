Sinner, l'avversario agli Australian Open: il tabellone, subito derby italiano

Tra i principali rivali di Jannik Sinner per la vittoria finale ci sono ovviamente Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev . Il serbo, attualmente al settimo posto della graduatoria mondiale, esordirà con lo statunitense Nishesh Basavareddy ma il suo cammino ipotetico prevede poi una sfida contro il bulgaro Grigor Dimitrov, Alcaraz nei quarti e Alexander Zverev in semifinale. Lo spagnolo, che lo scorso anno ha vinto Wimbledon e il Roland Garros, comincerà invece contro il kazako Alexander Shevchenko, mentre il tedesco affronterà subito il francese Lucas Pouille, che ha una wild card.

Fonseca qualificato: il gioiello del tennis brasiliano nel tabellone principale!

Joao Fonseca brucia le tappe e si conferma une delle sorprese di avvio stagione nel tennis: il 18enne brasiliano si è qualificato per il tabellone principale degli Australian Open. Lo scorso mese il nuovo baby fenomeno della racchetta ha vinto il torneo NextGen Atp all'età di 18 anni, quattro mesi ed un giorno: soltanto cinque settimane in più di Sinner che se lo aggiudicò nel 2019 a 18 anni, due mesi e 24 giorni. In molti già paragonano Fonseca al talento italiano. La scorsa settimana Fonseca ha vinto anche un titolo Atp Challenger Tour a Canberra: la sua tredicesima consecutiva arrivata contro l'argentino Thiago Agustín Tirante per 6-4, 6-1. Oltre a Fonseca, attualmente numeo 145 Atp, saranno altri due i giocatori sotto i 20 anni a partecipare agli Australian Open, non accadeva dal 2015. Si tratta dello spagnolo Martin Landaluce e dello statunitense Learner Tien, finalista proprio contro Fonseca al Next Generation Atp.

Il tabellone femminile: le avversarie delle azzurre

Tra le donne, la numero 1 Aryna Sabalenka dovrà iniziare a difendere il titolo contro Sloane Stephens, ex campionessa dello Us Open, mentre l'azzurra Jasmine Paolini debutterà con un'atleta proveniente dalle qualificazioni. Proseguendo, la toscana dovrebbe trovare ai quarti la kazaka Elena Rybakina (numero 6) e in una eventuale semifinale la polacca Iga Swiatek (2). Per le altre due azzurre in tabellone, Elisabetta Cocciaretto se la vedrà subito con la russa Diana Shnaider (12) e Lucia Bronzetti con la bielorussa Victoria Azarenka (21).