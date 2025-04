Rune e le frasi su Sinner, la mamma è una furia: “Basta con le fake news!”

Nonostante sia ancora ai box per i tre mesi di squalifica concordati con la Wada per il caso Clostebol, non si parla d’altro che di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, che intanto si gode alcuni momenti di relax prima di tornare in campo, è al centro di un botta e risposta social tra un utente e la madre di Holger Rune. Dal profilo X (ex Twitter) di Raghav vengono infatti riportate delle presunte dichiarazioni di Aneke Rune, la mamma del tennista danese Holger, sconfitto dall’azzurro agli ottavi dell’Australian Open, Slam poi vinto dall’altoatesino per il secondo anno di fila. ”Quanto è utile che la squalifica arrivi proprio in mezzo a due Slam? Sicuramente c'è stato un accordo con la Wada. Credo che mio figlio Holger sia stato derubato degli Australian Open quest’anno”, sarebbero queste le dichiarazioni incriminate.