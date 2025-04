LIVE Arnaldi, Musetti, Berrettini a Madrid: orari, diretta, dove vederli in tv

MADRID (SPAGNA) - È una giornata importante per il tennis azzurro: sono infatti tre gli italiani impegnati in campo nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid . L'impegno più complesso, stando alla classifica Atp, dovrebbe averlo Lorenzo Musetti che, dopo aver superato con il punteggio di 7-6 6-2 l'argentino Etcheverry al secondo turno, ritrova due settimane dopo Stefanos Tsitsipas , appena battuto a Monte-Carlo, nell'unica vittoria in sei precedenti del carrarino. Andrà valutata invece la condizione fisica di Matteo Berrettini che, reduce dalla maratona con Giron al debutto (vittoria in rimonta: 6-7 7-6 6-1), se la vedrà con la quinta testa di serie del seeding, il britannico Jack Draper , avanti 2-0 nei precedenti. Parte da favorito infine Matteo Arnaldi , che sull'onda dell'entusiasmo per il successo di sabato contro l'idolo Novak Djokovic (6-3 6-4), arrivata dopo la rimonta all'esordio contro il croato Coric (4-6 6-4 7-5), sfida il bosniaco Damir Dzumhur .

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Dove vedere i match di Madrid in diretta tv e in streaming

Le sfide valide per il terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Madrid saranno visibili in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Inoltre saranno disponibili anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.