Alcaraz rasato a zero stende Opelka e la reazione di Tiafoe al nuovo look di Carlos è virale!

Carlos Alcaraz protagonista degli US Open questa notte. Ebbene sì, il tennista spagnolo ha fatto ampiamente parlare di sé , e non solo per la grande vittoria inflitta al tennista statunitense Reilly Opelka con il punteggio di tre set a zero. Il numero 2 ATP, infatti, si è presentato all'incontro con un taglio di capelli completamente rivoluzionato, ma ciò che non cambia è la costante propensione alla vittora del tennista spagnolo. Alcaraz, al termine di due ore e dieci minuti di partita, ha ottenuto la qualificazione al turno successivo agli US Open - i trentaduesimi di finale -, in cui affronterà l'azzurro Mattia Bellucci , reduce dalla vittoria per due set ad uno contro il cinese Juncheng Shang, conquistando tutti e tre i set: 4-6, 5-7 e 4-6 i punteggi. Ad ogni modo, il nuovo look del fuoriclasse spagnolo ha suscitato le reazioni dei tifosi e degli avversari, con il tennista spagnolo protagonista di un simpatico siparietto al termine del match contro Opelka, in cui ha coinvolto il pubblico: "Devo chiedere al pubblico se gradiscono o meno il mio nuovo taglio di capelli. Oh sì, penso gli piaccia." Alla domanda, infatti, i tifosi si sono lasciati andare a fischi ed urla, in chiaro segno di apprezzamento verso lo spagnolo.

Alcaraz, arriva la reazione esilarante di Tiafoe

La reazione dei tifosi di Alcaraz non è l'unica, ovviamente. A questa si vanno ad aggiungere quelle dei suoi avversari, su tutte, quella del tennista americano Francis Tiafoe, anch'egli reduce dalla vittoria al suo match d'esordio sul cemento statunitese contro Nishioka, con lo stesso punteggio messo a referto da Alcaraz. Il numero 17 ATP ha commentato in maniera esilarante il nuovo look di Carlos, rivelandosi completamente 'in disaccordo' con la nuova capigliatura: "È orribile. È terribile, davvero terribile. Ma è un amico, quando l'ho visto ho pensato "Suppongo che ora sia più aerodinamico". Juan Carlos (Ferrero n.d.r.) stava ridendo e ha detto "Sì, è ancora più veloce di prima". E io "Beh, allora questo è un problema. Sinceramente non so chi gli abbia detto che è un bel taglio. Non so chi lo abbia consigliato, ma è terribile. E ve lo dice uno che si taglia i capelli ogni settimana e va parecchio fiero dei suoi tagli. Ecco, da questa posizione posso dirvi che è orrendo. Ma Carlos è un amico, davvero. Dovrebbe venire con me a tagliare i capelli. Anzi, deve assolutamente venire con me."

Il commento di Carlos e l'incontro con Mcllroy

Al termine del match contro Opelka, Alcaraz ha anche commentato quella che è stata la sua scelta di rivoluzionare completamente il look: “Volevo tagliarli già prima del torneo perché mi sembrava di averli molto lunghi. Mio fratello ha capito male quello che doveva fare con la macchinetta e quindi l'unico modo per migliorare la situazione è stato rasarli a zero. Non sono poi così male, credo… Tra qualche giorno mi ricresceranno e torneranno come prima: ad alcuni piaccio anche così, ad altri no, ma è bello vedere la reazione delle persone a questo mio nuovo taglio. È stato divertente anche vedere le mie immagini sui maxischermi in campo con questa nuova particolare acconciatura… ero così bianco!”. Alcaraz ha avuto anche modo di incontrare per la prima volta Rory McIlroy, uno dei suoi golfisti preferiti, che sembrerebbe aver apprezzato il nuovo taglio di Alcaraz: “È stato un onore, sono un grande appassionato di golf e lo ammiro un sacco. Vederlo giocare a golf è qualcosa di incredibile, l’ultimo giorno del Masters ho fatto il tifo per lui mentre avevo appena vinto il torneo di Monte-Carlo: aver avuto modo di parlare un po’ con McIlroy qui a New York è stato qualcosa di incredibile”.