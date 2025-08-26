Alcaraz rasato a zero stende Opelka e la reazione di Tiafoe al nuovo look di Carlos è virale!

Carlos Alcaraz protagonista degli US Open questa notte. Ebbene sì, il tennista spagnolo ha fatto ampiamente parlare di sé, e non solo per la grande vittoria inflitta al tennista statunitense Reilly Opelka con il punteggio di tre set a zero. Il numero 2 ATP, infatti, si è presentato all'incontro con un taglio di capelli completamente rivoluzionato, ma ciò che non cambia è la costante propensione alla vittora del tennista spagnolo. Alcaraz, al termine di due ore e dieci minuti di partita, ha ottenuto la qualificazione al turno successivo agli US Open - i trentaduesimi di finale -, in cui affronterà l'azzurro Mattia Bellucci, reduce dalla vittoria per due set ad uno contro il cinese Juncheng Shang, conquistando tutti e tre i set: 4-6, 5-7 e 4-6 i punteggi. Ad ogni modo, il nuovo look del fuoriclasse spagnolo ha suscitato le reazioni dei tifosi e degli avversari, con il tennista spagnolo protagonista di un simpatico siparietto al termine del match contro Opelka, in cui ha coinvolto il pubblico: "Devo chiedere al pubblico se gradiscono o meno il mio nuovo taglio di capelli. Oh sì, penso gli piaccia." Alla domanda, infatti, i tifosi si sono lasciati andare a fischi ed urla, in chiaro segno di apprezzamento verso lo spagnolo.
Alcaraz, arriva la reazione esilarante di Tiafoe
La reazione dei tifosi di Alcaraz non è l'unica, ovviamente. A questa si vanno ad aggiungere quelle dei suoi avversari, su tutte, quella del tennista americano Francis Tiafoe, anch'egli reduce dalla vittoria al suo match d'esordio sul cemento statunitese contro Nishioka, con lo stesso punteggio messo a referto da Alcaraz. Il numero 17 ATP ha commentato in maniera esilarante il nuovo look di Carlos, rivelandosi completamente 'in disaccordo' con la nuova capigliatura: "È orribile. È terribile, davvero terribile. Ma è un amico, quando l'ho visto ho pensato "Suppongo che ora sia più aerodinamico". Juan Carlos (Ferrero n.d.r.) stava ridendo e ha detto "Sì, è ancora più veloce di prima". E io "Beh, allora questo è un problema. Sinceramente non so chi gli abbia detto che è un bel taglio. Non so chi lo abbia consigliato, ma è terribile. E ve lo dice uno che si taglia i capelli ogni settimana e va parecchio fiero dei suoi tagli. Ecco, da questa posizione posso dirvi che è orrendo. Ma Carlos è un amico, davvero. Dovrebbe venire con me a tagliare i capelli. Anzi, deve assolutamente venire con me."
Il commento di Carlos e l'incontro con Mcllroy
Al termine del match contro Opelka, Alcaraz ha anche commentato quella che è stata la sua scelta di rivoluzionare completamente il look: “Volevo tagliarli già prima del torneo perché mi sembrava di averli molto lunghi. Mio fratello ha capito male quello che doveva fare con la macchinetta e quindi l'unico modo per migliorare la situazione è stato rasarli a zero. Non sono poi così male, credo… Tra qualche giorno mi ricresceranno e torneranno come prima: ad alcuni piaccio anche così, ad altri no, ma è bello vedere la reazione delle persone a questo mio nuovo taglio. È stato divertente anche vedere le mie immagini sui maxischermi in campo con questa nuova particolare acconciatura… ero così bianco!”. Alcaraz ha avuto anche modo di incontrare per la prima volta Rory McIlroy, uno dei suoi golfisti preferiti, che sembrerebbe aver apprezzato il nuovo taglio di Alcaraz: “È stato un onore, sono un grande appassionato di golf e lo ammiro un sacco. Vederlo giocare a golf è qualcosa di incredibile, l’ultimo giorno del Masters ho fatto il tifo per lui mentre avevo appena vinto il torneo di Monte-Carlo: aver avuto modo di parlare un po’ con McIlroy qui a New York è stato qualcosa di incredibile”.
Il commento sul match. E su Sinner...
“È stato difficile trovare il giusto ritmo - ha ammesso il classe 2003 in conferenza stampa - perché Opelka è un avversario tosto, dotato di un gran servizio e non ti dà la possibilità di scambiare tanto. Ho cercato di rispondere bene, giocare più punti possibili e trovare pian piano le migliori sensazioni. Nel complesso, sono contento per il modo in cui ho gestito la partita: l’obiettivo è continuare così, sto bene in campo ma sono consapevole di poter trovare un ritmo ancora migliore da fondo”. Carlos ha poi proseguito prendendo in considerazione quella che sarà la sfida di Sinner contro Kopriva agli US Open: “Sono abbastanza sicuro che Jannik stia soltanto pensando a prepararsi per il suo match d’esordio, intenzionato a vincere il primo turno così come ho fatto io contro Opelka. Non credo di mettergli pressione: cerco di non pensare alla classifica, l’obiettivo è quello di giocare il mio miglior tennis e di arrivare il più lontano possibile in questo torneo, poi il ranking verrà scritto di conseguenza”.
L'Italia agli US Open: chi passa al turno successivo
In attesa dell'esordio di Jannik Sinner contro Kopriva - match in programma alle ore 19:00 di oggi - strappano il pass per i trentaduesimi di finale Mattia Bellucci e Flavio Cobolli. Il primo affronterà il numero 2 ATP Carlos Alcaraz, in un match tutt'altro che facile. L'altro azzurro Cobolli, invece, si è reso protagonista di una vittoria sudatissima contro il numero 120 del ranking mondiale Francesco Passaro, nel match italiano che si è concluso col punteggio di tre set a due a favore del numero 26 ATP. Al prossimo turno incontrerà lo statunitense Brooksby. Ottimo debuto anche per Jasmine Paolini, che con il ko inflitto alla Aiava accede ai trentaduesimi di finale negli Stati Uniti.
US Open, i risultati della notte
Nella notte sono scesi in campo anche Ruud, Diallo e Rublev. Cosa li accomuna? Il fatto che siano riusciti a conquistare l'accesso al turno successivo agli US Open, rispettivamente contro Ofner, Dzumhur e Prizmic. Il tennista danese si è imposto con un sono 3-0 sul suo avverario - 1-6, 2-6 e 6-7 i punteggi - grazie al quale affronterà la sfida contro il belga Collignon. Il canadese Diallo, dopo aver vinto il match d'esordio per 3-1, affronterà lo spagnolo Munar, mentre Rublev affronterà lo statunitense Boyer. Bene anche Tiafoe ed Rune, i quali hanno rispettivamente messo ko Nishioka e Van De Zandschlup per tre set a zero, conquistando l'accesso ai trentaduesimi di finale degli US Open. Sul versante femminile, da segnalare la vittoria della Andreeva inflitta alla statunitense Sparks per due set a zero, con un sonoro 0-6, 1-6.
